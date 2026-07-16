16 de julio de 2026
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Alta Montaña

Temporal en Alta Montaña: terminó la evacuación de tres personas en Las Cuevas

Un operativo encabezado por Gendarmería Nacional permitió evacuar a tres personas desde Las Cuevas hacia Uspallata. Las autoridades recomendaron evitar dirigirse hacia Alta Montaña.

Gendarmería Nacional llevó adelante un amplio operativo.

Gendarmería Nacional llevó adelante un amplio operativo.

Foto: Gendarmería Nacional

El procedimiento contó con el apoyo de maquinaria de Vialidad Nacional y del equipo de trabajo de Punta de Vacas, que colaboró en las tareas desarrolladas en la zona cordillerana.

Hasta 2,5 metros de nieve en Argentina

Las autoridades informaron que el fenómeno meteorológico podría dejar hasta tres metros de nieve en Chile y 2,5 metros en territorio argentino, lo que podría generar serias complicaciones en la transitabilidad de los pasos cordilleranos y de la Ruta Nacional 7.

El objetivo fue resguardar su seguridad ante el avance de las condiciones climáticas adversas.

El objetivo fue resguardar su seguridad ante el avance de las condiciones climáticas adversas.

Frente a este escenario, recomendaron consultar el estado de las rutas antes de viajar hacia la Alta Montaña y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Los equipos que monitorean la situación insistieron en que las intensas nevadas previstas podrían provocar importantes inconvenientes para la circulación vehicular. Por ese motivo, solicitaron evitar desplazamientos hacia la zona cordillerana mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas y respetar las indicaciones de Gendarmería Nacional Argentina y de los organismos de emergencia que trabajan en el lugar.

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