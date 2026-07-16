Temporal en Alta Montaña: terminó la evacuación de tres personas en Las Cuevas

En medio del intenso temporal que afecta a la Alta Montaña , Gendarmería Nacional llevó adelante un amplio operativo que permitió evacuar a tres personas desde la localidad de Las Cuevas hacia Uspallata. El objetivo fue resguardar su seguridad ante el avance de las condiciones climáticas adversas.

El procedimiento contó con el apoyo de maquinaria de Vialidad Nacional y del equipo de trabajo de Punta de Vacas , que colaboró en las tareas desarrolladas en la zona cordillerana.

El temporal comenzó alrededor de las 15.30 en Las Cuevas y, ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas, las autoridades dispusieron que desde las 17 comenzara el retiro preventivo de turistas que permanecían en Puente del Inca y Los Puquios .

Las autoridades informaron que el fenómeno meteorológico podría dejar hasta tres metros de nieve en Chile y 2,5 metros en territorio argentino , lo que podría generar serias complicaciones en la transitabilidad de los pasos cordilleranos y de la Ruta Nacional 7 .

El objetivo fue resguardar su seguridad ante el avance de las condiciones climáticas adversas. Foto: Gendarmería Nacional

Frente a este escenario, recomendaron consultar el estado de las rutas antes de viajar hacia la Alta Montaña y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Los equipos que monitorean la situación insistieron en que las intensas nevadas previstas podrían provocar importantes inconvenientes para la circulación vehicular. Por ese motivo, solicitaron evitar desplazamientos hacia la zona cordillerana mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas y respetar las indicaciones de Gendarmería Nacional Argentina y de los organismos de emergencia que trabajan en el lugar.