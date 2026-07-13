13 de julio de 2026
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Tutorial obligatorio: ¿cómo colocar cadenas de nieve en vehículos de forma correcta?

La portación y el uso de cadenas es imperativo en rutas de alta montaña afectadas por nevadas o formación de hielo. En esta nota, el tutorial para su colocación

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Por Celeste Funes

El frío intenso y las nevadas de los últimos días en zonas de precordillera y montaña exigen extremar precauciones a quienes se movilizan en vehículos. Ante la presencia de hielo en el asfalto o acumulación nívea en rutas, se recuerda la portación obligatoria de cadenas en ruedas.

La temporada de invierno 2026 comenzó con intensidad en la provincia de Mendoza. Con heladas, mínimas muy por debajo de los -10°C en regiones de cordillera y fuertes nevadas, la estación se hizo sentir en todos los rincones del territorio. Incluso se debieron tomar decisiones que afectaron la cotidianidad de los vecinos, como la suspensión de clases o el corte de rutas por los riesgos que podría significar la circulación.

Video tutorial: así se colocan las cadenas de nieve

En este contexto, tomar una importante precaución será fundamental durante los próximos días. Es que, según la Coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor, modelos meteorológicos prevén el ingreso de un sistema frontal que afectará Alta Montaña entre el 15 y el 22 de julio. Por ello, los conductores deberán cargar las cadenas obligatorias en sus rodados al momento de planificar su viaje.

Si el rodado es de tracción delantera, se deben ubicar cadenas en el tren delantero, lo que permitirá mejorar la estabilidad del automóvil. En el caso de camiones tipo chasis con acoplado o semirremolque, las cadenas se deben colocar en todas las ruedas traseras o al menos en la rueda izquierda para mejorar la maniobrabilidad.

Luego, con el auto estacionado y con freno de mano, se debe estirar bien las cadenas sobre las ruedas motrices —hasta ¾ de la rueda— y fijarlas con los ganchos de seguridad. Acto seguido, se debe empujar el cable flexible hacia el interior del neumático, evitando que este quede sobre la banda de rodadura.

Finalmente, se pasa la cadenilla por la ranura del tensor, atravesar el anillo lateral y enganchar el extremo de goma en la cadena.

Se recomienda planificar minuciosamente los viajes a alta montaña los próximos días, puesto que se prevé el ingreso de un sistema frontal hasta el 22 de julio.

Se recomienda planificar minuciosamente los viajes a alta montaña los próximos días, puesto que se prevé el ingreso de un sistema frontal hasta el 22 de julio.

Para chequear que a colocación sea correcta, se recomienda avanzar unos metros y ajustar nuevamente, de ser necesario.

Otras recomendaciones para circular en días de nieve:

  • Mantené la velocidad baja y constante.
  • Evitá frenar bruscamente.
  • Aumentá la distancia con otros vehículos.
  • Encendé las luces bajas aunque sea de día.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

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