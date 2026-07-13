Segunda semana de vacaciones de invierno: qué hacer en Mendoza del 13 al 19 de julio

La exposición ofrece un recorrido inmersivo para niños, jóvenes y adultos, con más de 50 ilustraciones originales y estaciones interactivas donde el juego, la imaginación y la creatividad son los ejes centrales. La muestra puede visitarse con entrada libre de miércoles a viernes, de 10 a 19, y los sábados y domingos, de 16 a 20, invitando al público a conocer el universo de Monstriña, un personaje que propone reflexionar sobre los miedos a través del humor y la ternura.
- Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843)
Las entradas para los espectáculos en la biblioteca San Martín tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse por www.entradaweb.com
- Lunes 13 y Martes 14 de julio: 17h – «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro
- Miércoles 15 y Jueves 16 de julio: 17h – “Los tesoros de Pipo” – Giraluna Títeres
- Viernes 17 y Sábado 18 de julio: 17h – «Rojo amor» – La Pericana
- Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Cornelio Moyano (Av. Las Tipas, Parque General San Martín)
Todas las actividades en el Museo son gratuitas y por orden de llegada.
- Jueves 16 de julio: 16.30h – «Magiando con Javi» – Mago Javi
- Viernes 17 de julio: 16.30h – «Magiando con Javi» – Mago Javi
- Nave Cultural – Sala 1 y jardínes
Hasta el 18 de julio: la Ciudad de Mendoza invita a disfrutar de la propuesta "Jumpy Parque Indoor", con inflables gigantes, paintball de hidrogel, kermesse y más. Habilitados desde las 15 a 19 hs. Entrada: con costo (Showstickets).
A esta propuesta se suman los espacios "Ciudad teatral", "Ciudad de los libros", "Ciudad de los museos" y "Ciudad de Películas". Encontrá todos los detalles aquí:
General Alvear
Vacaciones de Invierno en Ciudad:
Miercoles 15 de Julio, Barrio Calden:
- 15:00 Hs: Cine Móvil con "Alvear, Historias Que Laten"
- 15:30 Hs: Taller de Arte por Daniel Guajardo
Jueves 16 de Julio:
Teatro Antonio Lafalla
- 16:00 Hs: Obra de Teatro "Escuela De Villanas", Por María del Valle Pereira y Gabriela Garro. Entrada $ 8.000
Barrio Soemga
- 15:00 Hs: Cine Móvil Con "Alvear, Historias Que Laten"
- 15:30 Hs: Taller De Arte Por Daniel Guajardo
Viernes 17 de Julio:
Museo Calafat
- 15:00 Hs: Obra De Teatro "Cuentos Que Se Escapan del Libro" por Ayelen Pimentel
Teatro Antonio Lafalla
- 19:00 Hs: Obra de Teatro "Las Debarranco" De Sonia De Monte
Vacaciones de Invierno en Oeste:
Club de Ferro Carril Oeste
15:00hs: Taller de Juegos por Gachi García.
Vacaciones de Invierno en Bowen:
Viernes 17 de julio. Biblioteca Antonio Dimarco:
- 16:00hs: Obra de Teatro "Escuela de Villanas" por María del Valle Pereira y Gabriela Garro. Entrada $5.000
Sábado 18 de julio:
Club Boca de la Escandinava
- 15:00hs: Cine Móvil Con "Alvear, Historias Que Laten”
- 15:30hs: Taller De Arte Por Daniel Guajardo
Plaza De Bowen
Vacaciones de Invierno en Carmensa:
Martes 14 de julio, Museo Rafael Reinoso:
- 15:00 hs: cine móvil con “Alvear, historias que laten"
- 15:30 hs: taller de arte por Daniel Guajardo
Jueves 16 de julio, Museo Rafael Reinoso:
- 15:00 hs: Obra De Teatro "Cuentos Que Se Escapan del Libro" por Ayelen Pimentel
Godoy Cruz
Teatro Plaza (Colón 27):
- Hasta el 18 de julio, todos los días a las 16.30, sube a escena la obra «Vampíricas vacaciones». Las entradas tendrán un valor general de $7.000.
Gaming, tecnología y entretenimiento en el Espacio Arizu (Belgrano 1322):
- Se podrá ser parte de Arizu Gamers hasta el 19 de julio. Habrá más de 50 estaciones de juego, torneos de Counter Strike 2, Fortnite, League of Legends y más. Entre las propuestas, se cuentan zonas de tiro al blanco, paintball y sorteos. Las entradas tienen un costo de $10.000 (individual), $30.000 (cuatro personas) y $35.000 (cinco personas). Pueden obtenerse aquí.
La Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54):
- Del 13 al 19 de julio, todos los días a las 17, llegará «Dragones de Biblioteca», un recital teatral del elenco Dragón Dorado. Las entradas cuestan $7.000.
Circo por los Barrios
Plaza Pedro Apóstol (barrio Covimet)
- Lunes 13: Una fiesta para armar Turucletas a las 15:30 y Paquito es su pomarola a las 17.
- Martes 14: La nube de la vaca mariposa a laas 15:30 y Que vuelva el circo a las 17.
- Miércoles 15: Re re re Títeres del Azulejo, a las 15: 30 y El circo de Getulio a las 17.
Barrio Huarpe
- Jueves 16: La magia de la música a as 15: 30 y a las 17.
- Viernes 17: Historias de lluvias a las 15:30 y a las 17 se presentará Historias de lluvias.
- Sábado 18: Café Electrik con dos funciones a las 15: 30 y a las 17.
La comuna ofrece una cargada propuesta cultural que, además, cuenta instancias lúdicas, de aprendizaje y para fomentar la creatividad. La misma puede consultarse aquí.
Guaymallén
- Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz):
Lunes 13 de julio
- 16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup
- 16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado
- 17h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro
- 17.30h – Sala Tejada Gómez: "Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
- 17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita
Martes 14 de julio
- 16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup
- 16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado
- 17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro
- 17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
- 17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita
Miércoles 15 de julio
- 16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup
- 16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado
- 17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro
- 17.30h – Sala Tejada Gómez: "Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
- 17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita
Jueves 16 de julio
- 16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup
- 16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado
- 17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro
- 17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
- 17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita
Viernes 17 de julio
- 16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup
- 16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado
- 17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro
- 17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
- 17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita
Sábado 18 de julio
- 16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup
- 16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado
- 17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro
- 17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
- 17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita
En este link, se puede encontrar la agenda completa de actividades de Guaymallén para la segunda semana de vacaciones de invierno.
Junín
Lavalle
Parque Nativo, 14.00 - Un viaje mágico
Casa de la Cultura, 14.00 - Película: TOY STORY 5;
Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;
Parque Nativo, 16.30 - Un viaje mágico
Casa de la Cultura, 16.30 Película: TOY STORY 5;
Parque Nativo, 16.30 Juegos Recreativos;
Parque Nativo, 14.00 - El Rey Panque”que”
Casa de la Cultura, 14.00 - Película: Bob Esponja;
Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;
Parque Nativo, 16:30 - El Rey Panque”que”
Casa de la Cultura, 16:30 - Película: Bob Esponja
Parque Nativo, 16:30 - Juegos Recreativos
Parque Nativo, 14.00 - Gustino y Sancocho
Casa de la Cultura, 14.00 - Película: Toy Story 5,
Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;
Parque Nativo, 16.30 - Gustino y Sancocho
Casa de la Cultura, 16:30 - Película: Toy Story 5,
Parque Nativo, 16:30 - Juegos Recreativos
Casa de la Cultura, 18.00 (función para adultos mayores) - Película: "Nonnas",
Parque Nativo, 14.00 - Un viaje mágico
Casa de la Cultura, 14.00 - Película: Hoppers.
Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;
Parque Nativo, 16.30 - Un viaje mágico
Casa de la Cultura, 16:30 - Película: Hoppers
Parque Nativo, 16:30 - Juegos Recreativos
Parque Nativo, 14:00: Las aventuras de Truena y Vientrudis;
Casa de la Cultura, 14.00 - Película: Mario Galaxy,
Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;
Parque Nativo, 16:30: Las aventuras de Truena y Vientrudis;
Casa de la Cultura, 16:30 - Película: Mario Galaxy
Parque Nativo, 16:30 - Juegos Recreativos
Luján de Cuyo
- Lunes 13 | 15 a 18.30 h | Biblioteca Pública Yuyi Lia Ruth Truglio: Taller Infantil.
- Lunes 13 | 15 a 17 h | El Carrizal, Playón Deportivo: Gran Kermés.
- Lunes 13 | 16 h | Biblioteca Alberdi: Chanti en la Alberdi.
- Martes 14 | 16 a 17 h | Biblioteca Alberdi: Cuentos en Movimiento.
- Martes 14 | 15 a 17 h | Agrelo, Plaza Rincón de Agrelo: Gran Kermés.
- Martes 14 | 15 a 17 h | Carrodilla Este, El Quincho, B° Huarpes III: Gran Kermés.
- Jueves 16 | 16 h | Biblioteca Alberdi: Escrituritas, taller de escritura para niños y monstruos.
- Jueves 16 | 15 a 17 h | Las Compuertas, Playón Deportivo Municipal: Gran Kermés.
- Viernes 17 | 15 a 17 h | Perdriel, Plaza Daparo: Gran Kermés.
Maipú
La comuna de Maipú ofrece una amplia agenda de actividades gratuitas y propuestas especiales distribuidas en distintos puntos del departamento. Las mismas serán una combinación de cultura, deporte, turismo y entretenimiento.
El cronograma completo puede consultarse en este link.
Malargüe
- Lunes 13: "CICLO DE YOGA": Polideportivo 16:00 hs. - Prof.: Jaquelina Vergara. Actividad libre y gratuita - Llevar mat
- Martes 14: "CICLO DE YOGA" - Polideportivo 16:00 hs. - Prof.: Rita Martínez. Actividad libre y gratuita - Llevar mat
- Miércoles 15: "CICLO DE YOGA": Polideportivo 16:00 hs. - Prof.: Cintia Noelia Moyano. Actividad libre y gratuita - Llevar mat || "CINE EN LOS BARRIOS" - Sede Barrio El Payén 16:00 hs. - Libre y gratuita
- Jueves 16: "CICLO DE YOGA" - Polideportivo 16:00 hs. - Prof.: Adriana Ojeda. Libre y gratuita - Llevar mát
- Viernes 17: "CICLO DE YOGA" - Polideportivo 16:00 hs. - Prof.: Jaquelina Vergara. Libre y gratuita - Llevar mat
- Sábado 18: "CICLO DE YOGA" - Polideportivo 16:00 hs.-Prof.: María Rosa Bernales. Libre y gratuita - Llevar mat || "MISIÓN SALUDABLE, UNA AVENTURA MÁGICA EN LA COCINA" - Teatro en el Centro de Convenciones Thesaurus. 17:00 hs. - Entrada libre y gratuita
- Domingo 19: "TARDES DE CUENTOS" - Teatro "El Monstruo de los Colores", en el Centro de Convenciones Thesaurus. 17:00 hs. - Entrada libre y gratuita
Rivadavia
San Carlos
San Rafael
- ECA Sur Enrique Sobisch (Av. El Libertador, San Rafael)
- Viernes 17 de julio: 17h – «La ratita Presumida» – Entrada: Gratis por orden de llegada
- Sábado 18 de julio: 17h – «Inventora de historietas» – Churita - Entrada: Gratis por orden de llegada
Además, se desarrollarán actividades para chicos en el Parque de los Niños, funciones de cine y otras propuestas gratuitas pensadas para vecinos y turistas que elijan disfrutar San Rafael durante las vacaciones de invierno.
Santa Rosa
Tunuyán
- El lunes 13 de julio, a las 15 horas, con circo en el barrio Guiñazú. También habrá cine en el CIC La Pintada y la obra de teatro “Las Chulis” en la Plaza Vista Flores, ambas propuestas a las 15 horas.
- El martes 14 de julio, las actividades continuarán a las 15 horas con circo en el CIC Algarrobo y cine en el barrio San Calletano.
- El jueves 16 de julio, a las 15 horas, habrá circo en Primavera Capilla. Ese mismo día, también a las 15 horas, se realizará una función de cine en Campo Los Andes, Plaza Capilla.
- El viernes 17 de julio, a las 15 horas, la agenda llegará al Club La Posta con circo. Además, habrá cine en el CIC Villa Seca y la obra de teatro “Las Chulis” en el Parque Las Vías, ambas actividades a las 15 horas.
- El sábado 18 de julio, a las 15 horas, se presentará la obra de teatro “Amor indio burbujas” en el Polideportivo Colonia Las Rosas.
Tupungato