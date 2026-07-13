Segunda semana de vacaciones de invierno: qué hacer en Mendoza del 13 al 19 de julio

Departamento por departamento, las propuestas para estas vacaciones de invierno .

Entramos en la segunda semana de vacaciones de invierno y, si bien el regreso a clases está casi a la vuelta de la esquina, distintas agendas demuestran que aún queda mucho por hacer a lo largo de toda la provincia de Mendoza . En cada municipio esperan funciones de cine, teatro, juegos y muchas otras coloridas actividades para chicos y grandes.

A la clásica —e infalible— salida al cine en familia , se suman distintas propuestas que surgen de las áreas de cultura provincial o de cada departamento , como espectáculos de circo y títeres, obras de teatro y hasta talleres. Para evitar perderte una salida inolvidable y que escape de la rutina, apuntá los siguientes días y horarios.

“Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande" del Elenco Chapote tendrán funciones hasta el sábado 18 de julio , desde las 17. Las entradas tienen un valor de $7.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com

"Universo Monstriña ". La Ciudad inauguró la muestra interactiva de la artista visual, ilustradora y realizadora audiovisual María Verónica Ramírez , que desembarca por primera vez en la provincia como el puntapié inicial de un proyecto federal que recorrerá distintos puntos del país. La iniciativa fue organizada por la municipalidad , a través de la Subsecretaría de Cultura , junto con La Bancaria Seccional Mendoza , con el acompañamiento del Banco Galicia , el aporte de la Ley de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y la colaboración del Corralón Luján .

La exposición ofrece un recorrido inmersivo para niños, jóvenes y adultos, con más de 50 ilustraciones originales y estaciones interactivas donde el juego, la imaginación y la creatividad son los ejes centrales. La muestra puede visitarse con entrada libre de miércoles a viernes, de 10 a 19, y los sábados y domingos, de 16 a 20, invitando al público a conocer el universo de Monstriña, un personaje que propone reflexionar sobre los miedos a través del humor y la ternura.

Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843)

Las entradas para los espectáculos en la biblioteca San Martín tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse por www.entradaweb.com

Lunes 13 y Martes 14 de julio: 17h – «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro Miércoles 15 y Jueves 16 de julio: 17h – “Los tesoros de Pipo” – Giraluna Títeres Viernes 17 y Sábado 18 de julio: 17h – «Rojo amor» – La Pericana

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Cornelio Moyano (Av. Las Tipas, Parque General San Martín)

Todas las actividades en el Museo son gratuitas y por orden de llegada.

Jueves 16 de julio: 16.30h – «Magiando con Javi» – Mago Javi Viernes 17 de julio: 16.30h – «Magiando con Javi» – Mago Javi

Nave Cultural – Sala 1 y jardínes

Hasta el 18 de julio: la Ciudad de Mendoza invita a disfrutar de la propuesta "Jumpy Parque Indoor", con inflables gigantes, paintball de hidrogel, kermesse y más. Habilitados desde las 15 a 19 hs. Entrada: con costo (Showstickets).

A esta propuesta se suman los espacios "Ciudad teatral", "Ciudad de los libros", "Ciudad de los museos" y "Ciudad de Películas". Encontrá todos los detalles aquí:

Ciudad de los Chicos 2026: dos semanas de teatro, cine, juegos, libros y experiencias inmersivas para disfrutar en familia. https://t.co/4tipnxUXfs pic.twitter.com/v0jjRUZ8M6 — Ciudad de Mendoza (@ciudaddemendoza) June 24, 2026

General Alvear

Vacaciones de Invierno en Ciudad:

Miercoles 15 de Julio, Barrio Calden:

15:00 Hs: Cine Móvil con "Alvear, Historias Que Laten"

15:30 Hs: Taller de Arte por Daniel Guajardo

Jueves 16 de Julio:

Teatro Antonio Lafalla

16:00 Hs: Obra de Teatro "Escuela De Villanas", Por María del Valle Pereira y Gabriela Garro. Entrada $ 8.000

Barrio Soemga

15:00 Hs: Cine Móvil Con "Alvear, Historias Que Laten"

15:30 Hs: Taller De Arte Por Daniel Guajardo

Viernes 17 de Julio:

Museo Calafat

15:00 Hs: Obra De Teatro "Cuentos Que Se Escapan del Libro" por Ayelen Pimentel

Teatro Antonio Lafalla

19:00 Hs: Obra de Teatro "Las Debarranco" De Sonia De Monte

Vacaciones de Invierno en Oeste:

Club de Ferro Carril Oeste

15:00hs: Taller de Juegos por Gachi García.

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Vacaciones de Invierno en Bowen:

Viernes 17 de julio. Biblioteca Antonio Dimarco:

16:00hs: Obra de Teatro "Escuela de Villanas" por María del Valle Pereira y Gabriela Garro. Entrada $5.000

Sábado 18 de julio:

Club Boca de la Escandinava

15:00hs: Cine Móvil Con "Alvear, Historias Que Laten”

15:30hs: Taller De Arte Por Daniel Guajardo

Plaza De Bowen

16:00hs: Banda Municipal

Vacaciones de Invierno en Carmensa:

Martes 14 de julio, Museo Rafael Reinoso:

15:00 hs: cine móvil con “Alvear, historias que laten"

15:30 hs: taller de arte por Daniel Guajardo

Jueves 16 de julio, Museo Rafael Reinoso:

15:00 hs: Obra De Teatro "Cuentos Que Se Escapan del Libro" por Ayelen Pimentel

Godoy Cruz

Teatro Plaza (Colón 27):

Hasta el 18 de julio, todos los días a las 16.30, sube a escena la obra «Vampíricas vacaciones». Las entradas tendrán un valor general de $7.000.

Gaming, tecnología y entretenimiento en el Espacio Arizu (Belgrano 1322):

Se podrá ser parte de Arizu Gamers hasta el 19 de julio. Habrá más de 50 estaciones de juego, torneos de Counter Strike 2, Fortnite, League of Legends y más. Entre las propuestas, se cuentan zonas de tiro al blanco, paintball y sorteos. Las entradas tienen un costo de $10.000 (individual), $30.000 (cuatro personas) y $35.000 (cinco personas). Pueden obtenerse aquí.

La Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54):

Del 13 al 19 de julio, todos los días a las 17, llegará «Dragones de Biblioteca», un recital teatral del elenco Dragón Dorado. Las entradas cuestan $7.000.

Se vienen las vacaciones de invierno y queremos que los más chicos disfruten al máximo.

Por eso, te informamos que están abiertas las inscripciones para este ciclo recreativo diseñado, especialmente, para niños y niñas de 8 a 13 años.



Tomá nota:



De lunes a viernes,… pic.twitter.com/uLR7lHxRAm — Godoy Cruz (@MuniGodoyCruz) July 2, 2026

Circo por los Barrios

Plaza Pedro Apóstol (barrio Covimet)

Lunes 13: Una fiesta para armar Turucletas a las 15:30 y Paquito es su pomarola a las 17.

Martes 14: La nube de la vaca mariposa a laas 15:30 y Que vuelva el circo a las 17.

Miércoles 15: Re re re Títeres del Azulejo, a las 15: 30 y El circo de Getulio a las 17.

Barrio Huarpe

Jueves 16: La magia de la música a as 15: 30 y a las 17.

Viernes 17: Historias de lluvias a las 15:30 y a las 17 se presentará Historias de lluvias.

Sábado 18: Café Electrik con dos funciones a las 15: 30 y a las 17.

La comuna ofrece una cargada propuesta cultural que, además, cuenta instancias lúdicas, de aprendizaje y para fomentar la creatividad. La misma puede consultarse aquí.

Guaymallén

- Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz):

Lunes 13 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup 16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado 17h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro 17.30h – Sala Tejada Gómez: "Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres 17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

Martes 14 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup 16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado 17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro 17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres 17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

Miércoles 15 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup 16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado 17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro 17.30h – Sala Tejada Gómez: "Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres 17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

Jueves 16 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup 16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado 17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro 17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres 17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

Viernes 17 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup 16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado 17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro 17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres 17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

Sábado 18 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup 16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado 17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro 17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres 17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

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En este link, se puede encontrar la agenda completa de actividades de Guaymallén para la segunda semana de vacaciones de invierno.

Junín

Lavalle

Lunes 13 de julio:

Parque Nativo, 14.00 - Un viaje mágico

Casa de la Cultura, 14.00 - Película: TOY STORY 5;

Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;

Parque Nativo, 16.30 - Un viaje mágico

Casa de la Cultura, 16.30 Película: TOY STORY 5;

Parque Nativo, 16.30 Juegos Recreativos;

Martes 14 de julio:

Parque Nativo, 14.00 - El Rey Panque”que”

Casa de la Cultura, 14.00 - Película: Bob Esponja;

Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;

Parque Nativo, 16:30 - El Rey Panque”que”

Casa de la Cultura, 16:30 - Película: Bob Esponja

Parque Nativo, 16:30 - Juegos Recreativos

Miércoles 15 de julio:

Parque Nativo, 14.00 - Gustino y Sancocho

Casa de la Cultura, 14.00 - Película: Toy Story 5,

Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;

Parque Nativo, 16.30 - Gustino y Sancocho

Casa de la Cultura, 16:30 - Película: Toy Story 5,

Parque Nativo, 16:30 - Juegos Recreativos

Casa de la Cultura, 18.00 (función para adultos mayores) - Película: "Nonnas",

Jueves 16 de julio:

Parque Nativo, 14.00 - Un viaje mágico

Casa de la Cultura, 14.00 - Película: Hoppers.

Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;

Parque Nativo, 16.30 - Un viaje mágico

Casa de la Cultura, 16:30 - Película: Hoppers

Parque Nativo, 16:30 - Juegos Recreativos

Viernes 17 de julio:

Parque Nativo, 14:00: Las aventuras de Truena y Vientrudis;

Casa de la Cultura, 14.00 - Película: Mario Galaxy,

Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;

Parque Nativo, 16:30: Las aventuras de Truena y Vientrudis;

Casa de la Cultura, 16:30 - Película: Mario Galaxy

Parque Nativo, 16:30 - Juegos Recreativos

Luján de Cuyo

Lunes 13 | 15 a 18.30 h | Biblioteca Pública Yuyi Lia Ruth Truglio: Taller Infantil.

| 15 a 18.30 h | Biblioteca Pública Yuyi Lia Ruth Truglio: Taller Infantil. Lunes 13 | 15 a 17 h | El Carrizal, Playón Deportivo: Gran Kermés.

| 15 a 17 h | El Carrizal, Playón Deportivo: Gran Kermés. Lunes 13 | 16 h | Biblioteca Alberdi: Chanti en la Alberdi.

| 16 h | Biblioteca Alberdi: Chanti en la Alberdi. Martes 14 | 16 a 17 h | Biblioteca Alberdi: Cuentos en Movimiento.

| 16 a 17 h | Biblioteca Alberdi: Cuentos en Movimiento. Martes 14 | 15 a 17 h | Agrelo, Plaza Rincón de Agrelo: Gran Kermés.

| 15 a 17 h | Agrelo, Plaza Rincón de Agrelo: Gran Kermés. Martes 14 | 15 a 17 h | Carrodilla Este, El Quincho, B° Huarpes III: Gran Kermés.

| 15 a 17 h | Carrodilla Este, El Quincho, B° Huarpes III: Gran Kermés. Jueves 16 | 16 h | Biblioteca Alberdi: Escrituritas, taller de escritura para niños y monstruos.

| 16 h | Biblioteca Alberdi: Escrituritas, taller de escritura para niños y monstruos. Jueves 16 | 15 a 17 h | Las Compuertas, Playón Deportivo Municipal: Gran Kermés.

| 15 a 17 h | Las Compuertas, Playón Deportivo Municipal: Gran Kermés. Viernes 17 | 15 a 17 h | Perdriel, Plaza Daparo: Gran Kermés.

Maipú

La comuna de Maipú ofrece una amplia agenda de actividades gratuitas y propuestas especiales distribuidas en distintos puntos del departamento. Las mismas serán una combinación de cultura, deporte, turismo y entretenimiento.

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El cronograma completo puede consultarse en este link.

Malargüe

Lunes 13 : "CICLO DE YOGA": Polideportivo 16:00 hs. - Prof.: Jaquelina Vergara. Actividad libre y gratuita - Llevar mat

: "CICLO DE YOGA": Polideportivo 16:00 hs. - Prof.: Jaquelina Vergara. Actividad libre y gratuita - Llevar mat Martes 14: "CICLO DE YOGA" - Polideportivo 16:00 hs. - Prof.: Rita Martínez. Actividad libre y gratuita - Llevar mat

"CICLO DE YOGA" - Polideportivo 16:00 hs. - Prof.: Rita Martínez. Actividad libre y gratuita - Llevar mat Miércoles 15: "CICLO DE YOGA": Polideportivo 16:00 hs. - Prof.: Cintia Noelia Moyano. Actividad libre y gratuita - Llevar mat || "CINE EN LOS BARRIOS" - Sede Barrio El Payén 16:00 hs. - Libre y gratuita

Jueves 16 : "CICLO DE YOGA" - Polideportivo 16:00 hs. - Prof.: Adriana Ojeda. Libre y gratuita - Llevar mát

: "CICLO DE YOGA" - Polideportivo 16:00 hs. - Prof.: Adriana Ojeda. Libre y gratuita - Llevar mát V iernes 17: "CICLO DE YOGA" - Polideportivo 16:00 hs. - Prof.: Jaquelina Vergara. Libre y gratuita - Llevar mat

"CICLO DE YOGA" - Polideportivo 16:00 hs. - Prof.: Jaquelina Vergara. Libre y gratuita - Llevar mat Sábado 18: "CICLO DE YOGA" - Polideportivo 16:00 hs.-Prof.: María Rosa Bernales. Libre y gratuita - Llevar mat || "MISIÓN SALUDABLE, UNA AVENTURA MÁGICA EN LA COCINA" - Teatro en el Centro de Convenciones Thesaurus. 17:00 hs. - Entrada libre y gratuita

Domingo 19: "TARDES DE CUENTOS" - Teatro "El Monstruo de los Colores", en el Centro de Convenciones Thesaurus. 17:00 hs. - Entrada libre y gratuita

Rivadavia

San Carlos

San Rafael

ECA Sur Enrique Sobisch (Av. El Libertador, San Rafael)

Viernes 17 de julio: 17h – «La ratita Presumida» – Entrada: Gratis por orden de llegada Sábado 18 de julio: 17h – «Inventora de historietas» – Churita - Entrada: Gratis por orden de llegada

Además, se desarrollarán actividades para chicos en el Parque de los Niños, funciones de cine y otras propuestas gratuitas pensadas para vecinos y turistas que elijan disfrutar San Rafael durante las vacaciones de invierno.

Vacaciones de invierno en San Rafael.



Espectáculos diarios en el Teatrino del Parque de los Niños.



Cine gratuito en Punto Digital.



Circus Magenta, el 16 de julio en el Teatro Roma.



¡Una agenda llena de actividades para disfrutar en familia! pic.twitter.com/p91NLP0rKE — Municipalidad de San Rafael (@munisanrafael) July 1, 2026

Santa Rosa

Tunuyán

El lunes 13 de julio , a las 15 horas, con circo en el barrio Guiñazú. También habrá cine en el CIC La Pintada y la obra de teatro “Las Chulis” en la Plaza Vista Flores, ambas propuestas a las 15 horas.

, a las 15 horas, con circo en el barrio Guiñazú. También habrá cine en el CIC La Pintada y la obra de teatro “Las Chulis” en la Plaza Vista Flores, ambas propuestas a las 15 horas. El martes 14 de julio, las actividades continuarán a las 15 horas con circo en el CIC Algarrobo y cine en el barrio San Calletano.

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E l jueves 16 de julio , a las 15 horas, habrá circo en Primavera Capilla. Ese mismo día, también a las 15 horas, se realizará una función de cine en Campo Los Andes, Plaza Capilla.

, a las 15 horas, habrá circo en Primavera Capilla. Ese mismo día, también a las 15 horas, se realizará una función de cine en Campo Los Andes, Plaza Capilla. El viernes 17 de julio , a las 15 horas, la agenda llegará al Club La Posta con circo. Además, habrá cine en el CIC Villa Seca y la obra de teatro “Las Chulis” en el Parque Las Vías, ambas actividades a las 15 horas.

, a las 15 horas, la agenda llegará al Club La Posta con circo. Además, habrá cine en el CIC Villa Seca y la obra de teatro “Las Chulis” en el Parque Las Vías, ambas actividades a las 15 horas. El sábado 18 de julio, a las 15 horas, se presentará la obra de teatro “Amor indio burbujas” en el Polideportivo Colonia Las Rosas.