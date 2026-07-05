San Carlos ofrece una amplia agenda turística y cultural para el receso invernal

El Municipio de San Carlos presentó el cronograma de vacaciones de invierno 2026 , con una amplia agenda de propuestas artísticas, culturales, teatrales y turísticas que llegarán a distintos puntos del departamento.

La programación incluirá espectáculos teatrales, actividades culturales, juegos recreativos, cine, ferias y celebraciones patrias , con opciones pensadas para todas las edades.

Del 6 al 18 de julio , vecinos y turistas podrán disfrutar de la Diverferia , una propuesta federal que busca llevar juegos, entretenimiento y actividades recreativas a cada distrito de San Carlos.

La iniciativa apunta a generar espacios de encuentro y diversión para niños y familias durante el receso invernal. Además, los vecinos de distintos parajes recibirán la visita del Cine Móvil , una propuesta que permitirá que grandes y chicos puedan disfrutar de funciones cinematográficas en sus propias localidades.

Propuestas culturales en el Museo Histórico Fuerte San Carlos

El Museo Histórico Fuerte San Carlos también ofrecerá una variada agenda para disfrutar en familia. Allí se presentará Evolushow, un espectáculo circense a cargo de Circus Magenta, pensado para grandes y chicos.

Asimismo, del 6 al 26 de julio se desarrollará el Almacén de Artesanos, un espacio destinado a la exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos del departamento.

San Carlos celebrará el 9 de Julio con una peña patriótica

En el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia, San Carlos se vestirá de celeste y blanco con una gran peña patriótica en la plaza de la Villa Cabecera.

Durante la jornada, vecinos y turistas podrán recorrer el paseo de artesanos, disfrutar del patio de comidas y compartir la presentación de artistas locales, en una propuesta que busca celebrar las tradiciones y la cultura argentina.

Teatro para toda la familia durante las vacaciones de invierno

El Real Cine Teatro será otro de los espacios protagonistas de la agenda. Allí se presentará “Una Gran Historia de Juguetes”, una obra que reunirá a 16 artistas locales y que fue pensada para toda la familia.

La propuesta teatral se desarrollará durante el receso invernal y ofrecerá una experiencia artística para que niños y adultos puedan disfrutar juntos.

Desde la Municipalidad de San Carlos invitaron a vecinos y turistas a participar de cada una de las actividades programadas y a disfrutar de unas vacaciones de invierno con propuestas gratuitas, que promueven la cultura, el encuentro y el entretenimiento en todo el departamento.