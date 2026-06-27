Dos hechos alarmaron al Valle de Uco: un voraz incendio en San Carlos y un robo en Tupungato

En las últimas horas se registraron dos hechos que generaron preocupación entre los vecinos del Valle de Uco . Por un lado, un incendio de grandes dimensiones movilizó a los bomberos en San Carlos . Por otro, delincuentes ingresaron a una vivienda en Tupungato y concretaron un robo. A continuación, todos los detalles.

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 3:20, personal de Bomberos logró controlar un incendio de grandes dimensiones que se desató en una finca ubicada en la intersección de calle Pellegrini y la Ruta Nacional 40, en el departamento de San Carlos.

El fuego arrasó con unas 20 hectáreas de malezas y generó momentos de gran preocupación, ya que las llamas amenazaban con propagarse hacia viviendas cercanas y un aserradero ubicado en la zona.

Para combatir el siniestro trabajaron durante casi cinco horas varias dotaciones de Bomberos , con el apoyo de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios. Los equipos utilizaron líneas de alta presión, mochilas hidrantes y herramientas manuales para contener el avance del fuego, logrando evitar que las llamas alcanzaran las construcciones y ocasionaran daños mayores.

Cortaron el cierre perimetral, robaron herramientas y huyeron en Tupungato

Durante la noche del viernes, alrededor de las 21:55, se registró un robo en una vivienda ubicada sobre calle Roca al 800, en el departamento de Tupungato.

Según la información oficial, autores hasta el momento ignorados ingresaron al inmueble tras cortar el cierre perimetral y sustrajeron dos bordeadoras y dos cajas con herramientas. La propietaria tomó conocimiento del hecho luego de que un vecino la alertara al advertir movimientos sospechosos en las inmediaciones de la vivienda.

Tras la denuncia, efectivos policiales realizaron un rastrillaje en la zona y hallaron una tijera de poda y partes de una heladera abandonadas en las cercanías, elementos que podrían ser de interés para la investigación.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, trabajó en el lugar personal de Policía Científica, Investigaciones y la División Canes para avanzar con las pericias y tratar de identificar a los responsables del robo.