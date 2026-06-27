27 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Valle de Uco

Dos hechos alarmaron al Valle de Uco: un voraz incendio en San Carlos y un robo en Tupungato

Un incendio de gran magnitud y un robo generaron preocupación en el Valle de Uco. Conocé qué ocurrió en San Carlos y Tupungato.

Dos hechos alarmaron al Valle de Uco: un voraz incendio en San Carlos y un robo en Tupungato

Dos hechos alarmaron al Valle de Uco: un voraz incendio en San Carlos y un robo en Tupungato

Por Sitio Andino Policiales

En las últimas horas se registraron dos hechos que generaron preocupación entre los vecinos del Valle de Uco. Por un lado, un incendio de grandes dimensiones movilizó a los bomberos en San Carlos. Por otro, delincuentes ingresaron a una vivienda en Tupungato y concretaron un robo. A continuación, todos los detalles.

Controlaron un importante incendio en San Carlos

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 3:20, personal de Bomberos logró controlar un incendio de grandes dimensiones que se desató en una finca ubicada en la intersección de calle Pellegrini y la Ruta Nacional 40, en el departamento de San Carlos.

El fuego arrasó con unas 20 hectáreas de malezas y generó momentos de gran preocupación, ya que las llamas amenazaban con propagarse hacia viviendas cercanas y un aserradero ubicado en la zona.

Para combatir el siniestro trabajaron durante casi cinco horas varias dotaciones de Bomberos, con el apoyo de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios. Los equipos utilizaron líneas de alta presión, mochilas hidrantes y herramientas manuales para contener el avance del fuego, logrando evitar que las llamas alcanzaran las construcciones y ocasionaran daños mayores.

Cortaron el cierre perimetral, robaron herramientas y huyeron en Tupungato

Durante la noche del viernes, alrededor de las 21:55, se registró un robo en una vivienda ubicada sobre calle Roca al 800, en el departamento de Tupungato.

Según la información oficial, autores hasta el momento ignorados ingresaron al inmueble tras cortar el cierre perimetral y sustrajeron dos bordeadoras y dos cajas con herramientas. La propietaria tomó conocimiento del hecho luego de que un vecino la alertara al advertir movimientos sospechosos en las inmediaciones de la vivienda.

Tras la denuncia, efectivos policiales realizaron un rastrillaje en la zona y hallaron una tijera de poda y partes de una heladera abandonadas en las cercanías, elementos que podrían ser de interés para la investigación.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, trabajó en el lugar personal de Policía Científica, Investigaciones y la División Canes para avanzar con las pericias y tratar de identificar a los responsables del robo.

Temas
Seguí leyendo

El frío no da tregua: cómo es salir a trabajar cada mañana en el Valle de Uco

Día del Padre: salimos a buscar regalos y precios en el Valle de Uco

Cementerio Parque del Valle amplía sus servicios con una importante inversión regional

Amenazó con una escopeta durante una pelea y terminó detenido en Guaymallén

Qué encontraron los peritos en la autopsia de Ernestina Pais tras el choque con el tren

Cinco años del doble homicidio que terminó con prisión perpetua para los D'Agostino

Cayó al piso por una baldosa desnivelada y cobrará una fortuna

Mendoza busca reducir dos minutos la respuesta del 911: cómo funcionará el nuevo sistema

Lee además
Acuerdo de los intendentes del Valle de Uco.

El importante acuerdo que cambiará el control de los residuos en el Valle de Uco
Capacitación de oficios en Tunuyán.

Los oficios más buscados por las empresas: 70 vecinos comenzaron a capacitarse
LO QUE SE LEE AHORA
Murió Ernestina Pais en un accidente ferroviario. video

Qué encontraron los peritos en la autopsia de Ernestina Pais tras el choque con el tren

Las Más Leídas

Una cadena de supermercados cierra dos sucursales en Mendoza y reordena su estrategia comercial

Una cadena de supermercados cierra dos sucursales en Mendoza y reordena su estrategia comercial

¿Se adelantan las vacaciones de invierno en Mendoza por el frío extremo? Esto dice la DGE.

Frío extremo en Mendoza: la decisión de la DGE con las vacaciones

Sistema de videovigilancia en Mendoza. video

Video: el particular método que utilizaron dos hombres para llevarse un objeto robado en Guaymallén

Hallaron a una pareja inconsciente en su casa de Las Heras: ambos están en terapia intensiva

Conmoción en Las Heras: una pareja fue rescatada inconsciente de su vivienda

Ernestina Pais murió arrollada por un tren en San Isidro video

Ernestina Pais murió arrollada por un tren en San Isidro