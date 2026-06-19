Día del Padre: recorrida por comercios del Valle de Uco en busca de regalos

El próximo domingo se celebra el Día del Padre y, como todos los años, muchas familias ya comenzaron a preguntarse qué regalarle a papá en esta fecha tan especial. En ese marco, desde Sitio Andino salimos a recorrer diferentes comercios del Valle de Uco para conocer cuáles son las opciones disponibles, qué productos son los más elegidos y cuáles son los precios que se manejan en la previa de la celebración.

La recorrida permitió encontrar distintas alternativas pensadas para sorprender a papá , con propuestas que se adaptan a diferentes gustos, necesidades y presupuestos.

Entre las opciones más consultadas aparecen artículos de indumentaria, accesorios, productos de cuidado personal, herramientas, tecnología, bebidas, artículos regionales y regalos personalizados .

La fecha representa una oportunidad importante para los comerciantes del Valle de Uco , que esperan un mayor movimiento durante los días previos al domingo.

Muchos locales ofrecen promociones, descuentos, combos especiales y facilidades de pago para incentivar las ventas y acompañar a quienes buscan un presente para celebrar a papá.

Cuánto cuesta hacer un regalo para papá en el Valle de Uco

En un contexto económico complejo, el precio es uno de los factores que más miran los consumidores al momento de elegir un regalo.

Por eso, la recorrida por distintos comercios permite tener una referencia de valores y conocer qué alternativas se pueden encontrar en la zona para agasajar a papá sin descuidar el bolsillo. Mirá las opciones y precios disponibles en el Valle de Uco para este Día del Padre.