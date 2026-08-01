1 de agosto de 2026
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Sitio Andino
Departamento General de Irrigación

Irrigación sancionó a un frigorífico de Mendoza y clausuró su punto de vuelco de efluentes

Irrigación clausuró un punto de vuelco de efluentes de San Javier S.A. en Maipú por incumplimientos ambientales. Conocé los motivos de la medida.

Irrigación sancionó a un frigorífico de Mendoza y clausuró su punto de vuelco de efluentes

Irrigación sancionó a un frigorífico de Mendoza y clausuró su punto de vuelco de efluentes

Por Sitio Andino Departamentales

A través de la Dirección de Gestión Ambiental del Recurso, el Departamento General de Irrigación llevó adelante este viernes la clausura del punto de vuelco de efluentes que el establecimiento San Javier S.A. posee hacia el ducto del canal Pescara, ubicado en el distrito de Luzuriaga, departamento de Maipú.

Las fallas en el tratamiento de efluentes que derivaron en la sanción contra San Javier S.A.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución N.º 657/26, a raíz de reiterados incumplimientos detectados durante las tareas de fiscalización realizadas por el organismo. Los controles evidenciaron deficiencias persistentes en el tratamiento de los efluentes generados por la actividad del frigorífico, por lo que además se determinó una sanción económica de $13.020.000.

Las inspecciones realizadas por los equipos técnicos de Irrigación, junto con los correspondientes análisis de laboratorio, permitieron comprobar que el establecimiento no cumplía con los parámetros de calidad exigidos para el vuelco de efluentes. Además, el organismo constató que, pese a los apercibimientos y multas aplicadas con anterioridad, no se habían implementado las modificaciones necesarias para revertir la situación.

Como resultado del proceso administrativo y técnico, Irrigación resolvió clausurar el punto de descarga y aplicar las sanciones previstas en la normativa vigente.

A partir de esta decisión, la empresa deberá presentar una propuesta técnica integral que contemple la adecuación de su sistema de tratamiento de efluentes y garantice el cumplimiento de los parámetros establecidos para este tipo de vertidos.

La medida no implica la clausura del establecimiento, sino únicamente la prohibición de descargar efluentes al ducto del canal Pescara hasta tanto se acrediten las condiciones técnicas y ambientales exigidas por Irrigación.

San Javier S.A. desarrolla actividades vinculadas al faenamiento y conservación en frío de carne vacuna, procesos que generan efluentes con elevada carga orgánica y microbiológica. Cuando estos líquidos no reciben un tratamiento adecuado, pueden afectar la calidad del agua y generar riesgos ambientales para los usos que se desarrollan aguas abajo del sistema Pescara.

Este viernes, personal técnico y operativo de Irrigación concretó la clausura del punto de vuelco mediante un sistema de sellado permanente. Posteriormente, se labró el acta correspondiente, donde quedó asentada la ejecución de la medida.

La acción se enmarca en el proceso de fiscalización que el organismo lleva adelante sobre los establecimientos que realizan vuelcos al Sistema Pescara, con el objetivo de avanzar en la mejora de la calidad del agua que circula por este ducto.

Si bien el Sistema Pescara cuenta con una serie de perforaciones destinadas a mejorar la calidad del agua proveniente de los más de 30 establecimientos que vuelcan al ducto cerrado, resulta indispensable que cada empresa disponga de sistemas de tratamiento adecuados a los niveles de exigencia establecidos por la normativa ambiental vigente.

Desde la Superintendencia General de Irrigación y la Dirección de Gestión Ambiental del Recurso destacaron la decisión de avanzar con firmeza frente a los incumplimientos, mediante la aplicación de sanciones económicas, la clausura de puntos de vuelco o, cuando corresponda, la clausura de los establecimientos.

Con este tipo de medidas, el Departamento General de Irrigación reafirma su compromiso con la protección de los recursos hídricos de la provincia, el control de las actividades generadoras de efluentes y la aplicación de la normativa ambiental vigente bajo criterios de igualdad para todos los establecimientos.

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