General Alvear se prepara para vivir la XXIV Feria del Productor Artesanal

La Escuela de Agricultura de General Alvear se prepara para recibir este sábado 1 de agosto una nueva edición de la tradicional Feria del Productor Artesanal , popularmente conocida como la “Feria de Chacinados” .

El encuentro, organizado por la comunidad educativa, alcanzará este año su XXIV edición y volverá a reunir a productores, artesanos, estudiantes, familias y vecinos del departamento.

Las actividades comenzarán a las 20.30 , cuando se habilite el ingreso del público a la muestra instalada en el establecimiento educativo. Durante la jornada, diferentes productores de General Alvear y de localidades cercanas expondrán y comercializarán chacinados, alimentos y productos elaborados artesanalmente .

La propuesta también contará con patios de comidas y espectáculos artísticos , por lo que se presenta como una alternativa para disfrutar en familia y acompañar a quienes sostienen la producción artesanal del departamento.

La feria se ha convertido en una de las actividades tradicionales de la Escuela de Agricultura y, a lo largo de sus diferentes ediciones, ha permitido fortalecer el vínculo entre la institución educativa y la comunidad alvearense. En años anteriores, la exposición también reunió a productores regionales y propuestas gastronómicas y culturales.

Una actividad tradicional de la Escuela de Agricultura

La Feria del Productor Artesanal forma parte de los proyectos institucionales de la Escuela de Agricultura, establecimiento secundario dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo.

Además de mostrar el trabajo de productores y artesanos, el encuentro permite poner en valor los conocimientos vinculados con la producción agropecuaria, la elaboración de alimentos y la identidad productiva de General Alvear.

La actividad se desarrollará en la sede de la institución, ubicada en Marqués de Aguado 84, Alvear Oeste, desde las 20.30.