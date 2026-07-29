General Alvear releva a los usuarios del sistema de alarmas comunitarias

Alarma comunitaria en General Alvear.

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Por Sitio Andino Departamentales







El coordinador de Seguridad de General Alvear, Luis Alcaino, anunció la realización de un nuevo censo destinado a actualizar los datos de los vecinos que cuentan con el sistema de alarmas comunitarias.

La medida busca verificar posibles modificaciones en los números telefónicos, domicilios y otros datos registrados, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del servicio y mantener actualizada la información de cada usuario.

Cómo se realizará la actualización de datos Alcaino explicó la metodología que se aplicará durante el relevamiento y llevó tranquilidad a la comunidad al señalar que se trata de un procedimiento de actualización habitual.

Desde el área de Seguridad indicaron que el sistema de alarmas comunitarias continuará ampliándose en distintos sectores de General Alvear, siempre que se cumplan los requisitos vigentes para su instalación.

Además, el funcionario destacó que el servicio seguirá ofreciéndose a bajo costo, con el propósito de facilitar el acceso de más vecinos y fortalecer las herramientas de prevención y seguridad en los barrios.