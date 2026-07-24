De la IA a la desnutrición: las urgencias que debatirá el XXI Congreso de Educación en Alvear.

General Alvear prepara la XXI edición del Congreso de Educación , que se realizará el 7 y 8 de agosto en el Cine Teatro Antonio Lafalla. Convocará a docentes y especialistas para debatir sobre los desafíos del aula actual: salud mental , adicciones digitales, ludopatía, pantallas, Inteligencia Artificial , desnutrición infantil, Trastornos del Espectro Autista (TEA), primera infancia y nuevas estrategias pedagógicas.

La propuesta académica de este año fue construida a partir de las inquietudes planteadas por los propios docentes en diversas instancias de formación. En respuesta a esa demanda, el programa abordará problemáticas de alta complejidad que impactan a diario en las escuelas.

La conferencia inaugural estará a cargo del Abel Albino , médico pediatra y fundador de la Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN), quien disertará sobre la prevención de la desnutrición infantil como condición indispensable para el desarrollo y el aprendizaje en los primeros años de vida.

Durante la segunda jornada, el escenario principal del congreso recibirá a profesionales como Juan Bevacqua, Javier Naín Adi, Claudia Motta, Natalia San Juan, Damián Ortiz y Sandra Canizo. Los especialistas expondrán sobre bienestar integral, inclusión escolar e intervenciones comunitarias ante las nuevas realidades del alumnado.

El programa abordará problemáticas de alta complejidad que impactan a diario en las escuelas.

Foto: Yemel Fil

Desde la comuna destacaron que sostener este espacio de capacitación continua reafirma el compromiso con el sistema educativo local, entendiendo que la inversión en la formación docente impacta de manera directa en la calidad educativa de toda la comunidad.

CLAUDIO ALTAMIRANO

Inscripciones y participación

El Congreso, con puntaje docente, tendrá un valor de $15.000 para ambas jornadas de capacitación. Los interesados pueden inscribirse de forma presencial en las cajas de la Municipalidad de General Alvear o de manera virtual a través de la plataforma web oficial: congresoedu.alvearmendoza.gob.ar.