24 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
desnutrición

De la IA a la desnutrición: las urgencias que debatirá el XXI Congreso de Educación en Alvear

Durante el encuentro, que se realizará el 7 y 8 de agosto, se discutirán temas urgentes como IA, ludopatía digital, salud mendota y desnutrición infantil.

De la IA a la desnutrición: las urgencias que debatirá el XXI Congreso de Educación en Alvear.

De la IA a la desnutrición: las urgencias que debatirá el XXI Congreso de Educación en Alvear.

 Por Natalia Mantineo

General Alvear prepara la XXI edición del Congreso de Educación, que se realizará el 7 y 8 de agosto en el Cine Teatro Antonio Lafalla. Convocará a docentes y especialistas para debatir sobre los desafíos del aula actual: salud mental, adicciones digitales, ludopatía, pantallas, Inteligencia Artificial, desnutrición infantil, Trastornos del Espectro Autista (TEA), primera infancia y nuevas estrategias pedagógicas.

La conferencia inaugural estará a cargo del Abel Albino, médico pediatra y fundador de la Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN), quien disertará sobre la prevención de la desnutrición infantil como condición indispensable para el desarrollo y el aprendizaje en los primeros años de vida.

El programa abordará problemáticas de alta complejidad que impactan a diario en las escuelas.

El programa abordará problemáticas de alta complejidad que impactan a diario en las escuelas.

Durante la segunda jornada, el escenario principal del congreso recibirá a profesionales como Juan Bevacqua, Javier Naín Adi, Claudia Motta, Natalia San Juan, Damián Ortiz y Sandra Canizo. Los especialistas expondrán sobre bienestar integral, inclusión escolar e intervenciones comunitarias ante las nuevas realidades del alumnado.

Desde la comuna destacaron que sostener este espacio de capacitación continua reafirma el compromiso con el sistema educativo local, entendiendo que la inversión en la formación docente impacta de manera directa en la calidad educativa de toda la comunidad.

Inscripciones y participación

El Congreso, con puntaje docente, tendrá un valor de $15.000 para ambas jornadas de capacitación. Los interesados pueden inscribirse de forma presencial en las cajas de la Municipalidad de General Alvear o de manera virtual a través de la plataforma web oficial: congresoedu.alvearmendoza.gob.ar.

Temas
Seguí leyendo
Lee además
Mendoza vuelve a clases: cómo será la agenda de la DGE para la segunda mitad del año. video

Vuelta a clases en Mendoza: así será el segundo semestre
La DGE oficializó una carrera de montaña a distancia, con alto potencial laboral.

Mendoza lanzó una nueva carrera de montaña, con gran salida laboral

Las Más Leídas

La investigación continúa bajo la conducción de la fiscalía, con tres imputados

Femicidio Agostina Vega: confirmaron que el abuso sexual fue en la habitación del amigo de Barrelier

En fotos: la nieve convirtió a Punta de Vacas en el escenario perfecto para el turismo invernal

La nieve fue protagonista: así se vivió la apertura temporal del tránsito en Punta de Vacas

El Gobierno nacional avanza con la licitación para concesionar tramos de la Ruta Nacional 7.

Concesión de la Ruta Nacional 7 en Mendoza: los peajes costarán más de $3000

El Paso Internacional Los Libertadores cerrado por temporal: la pérdida diaria para el transporte y los exportadores

El Paso Internacional Los Libertadores cerrado por temporal: la pérdida diaria para el transporte y los exportadores

Cómo se puede ingresar a Espacio Costanera: qué tener en cuenta si voy en auto o caminando.

Cómo llegar a Espacio Costanera, el nuevo centro comercial de Mendoza