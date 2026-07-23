23 de julio de 2026
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Nieve

En fotos: la nieve convirtió a Punta de Vacas en el escenario perfecto para el turismo invernal

Pese al mal tiempo en la alta montaña, las autoridades viales habilitaron una apertura temporal del tránsito y muchas familias disfrutaron de la nieve.

En fotos: la nieve convirtió a Punta de Vacas en el escenario perfecto para el turismo invernal

En fotos: la nieve convirtió a Punta de Vacas en el escenario perfecto para el turismo invernal

Foto: Daniel Cano
 Por Luis Calizaya

Las intensas nevadas que se registran desde hace más de una semana en alta montaña, más allá de las evacuaciones y los cortes de ruta, también tienen su lado B con el turismo de invierno. Si bien los principales centros de esquí de Mendoza se ven beneficiados por la gran acumulación de nieve, para muchas familias representa una oportunidad para viajar y disfrutar de un momento de recreación.

Así ocurrió en Punta de Vacas, una de las localidades más afectadas por las nevadas, que este jueves dejó postales inolvidables luego de que se habilitara de manera temporal el tránsito por la zona.

La nieve le da un respiro a Punta de Vacas: así fue el paso de turistas por alta montaña

Cerca del mediodía, el panorama cambió por completo con la llegada de visitantes a la zona de alta montaña. Gracias a una ventana de circulación habilitada por las autoridades viales, favorecida por una mejora momentánea en las condiciones meteorológicas, decenas de personas y familias pudieron ingresar por un tramo de la Ruta Nacional 7 para disfrutar de un paisaje completamente cubierto de nieve. No obstante, el acceso continúa sujeto a restricciones según la evolución del tiempo.

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