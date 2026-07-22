22 de julio de 2026
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Sitio Andino
Alta Montaña

¿Quiénes quedan en alta montaña?: el operativo de seguimiento y las tareas de rescate

Mientras continúan las tareas para despejar los accesos, decenas de personas permanecen en la montaña. El mayor desafío hoy es llegar a Las Cuevas.

Temporal en Mendoza: cuántas personas quedan en alta montaña y qué zonas preocupan

Temporal en Mendoza: cuántas personas quedan en alta montaña y qué zonas preocupan

 Por Celeste Funes

El operativo desplegado en la alta montaña no solo busca despejar caminos, sino también acompañar a quienes decidieron permanecer en localidades cordilleranas. Con temperaturas que marcaron hasta 22 grados bajo cero, las autoridades sostienen un contacto diario con los residentes y organizan la distribución de insumos esenciales.

Según explicó a Sitio Andino el comisario Mario Lucero, a cargo de la Coordinación Operativa del Corredor Internacional, el contacto con los vecinos que decidieron permanecer en sus hogares es constante y se realiza principalmente por vía telefónica. El objetivo es conocer su estado, verificar que cuenten con provisiones y coordinar eventuales evacuaciones si las condiciones cambian.

Continúan los rescates de familias, turistas y trabajadores en alta montaña, a más de una semana de un intenso temporal de nieve.

Continúan los rescates de familias, turistas y trabajadores en alta montaña, a más de una semana de un intenso temporal de nieve.

Cuántas personas permanecen en la alta montaña

De acuerdo con el relevamiento realizado por las autoridades, todavía permanecen habitantes y trabajadores en distintos sectores de la montaña:

  • Puente del Inca: unas 12 personas.
  • Penitentes: alrededor de 25 personas, en su mayoría trabajadores del centro de montaña Penitentes Park.
  • Las Cuevas: aproximadamente 7 residentes.
  • Punta de Vacas: además de la sección de Gendarmería Nacional, con más de 100 efectivos, viven unas 7 familias en el barrio Cuadro Estación.
  • Polvaredas: cerca de 80 familias.

Lucero aclaró que, en el caso de Penitentes Park, quienes permanecen allí cuentan con los insumos necesarios para afrontar el temporal. El responsable del lugar Gustavo Campini confirmó que parte del personal descendió durante la jornada del martes, principalmente integrantes del área gastronómica.

Sobre el grupo que permanece en el centro, precisó: "Estamos bien. Tenemos provisiones, combustible y estamos trabajando por ahora en tareas preventivas de mantenimiento", afirmó.

La situación que genera mayor preocupación es la de Las Cuevas, dado que el acceso continúa restringido por la gran cantidad de nieve acumulada. "Las maquinarias de Vialidad Nacional ya están trabajando para ensanchar la brecha sanitaria que se ha hecho para que los vehículos oficiales, de Policía, Gendarmería y GUM puedan subir para hacer las evacuaciones", explicó Lucero. Las condiciones meteorológicas dificultan el avance de los trabajos: "Hoy se registraron hasta 22 grados bajo cero. Lo que ha nevado se ha hecho hielo, es una piedra, entonces es bastante complicado trabajar allí", sostuvo.

El contacto con los vecinos de Las Cuevas se mantiene de manera telefónica a través de referentes locales, quienes informan cualquier necesidad o eventual emergencia.

Cómo se define una evacuación en alta montaña

Lucero explicó que las evacuaciones no se realizan de manera compulsiva, sino que parten de un pedido de los propios lugareños. "Se hace un grupo entre los vecinos que residen en las zonas y ellos nos contactan. Después se dirigen a algún punto de encuentro, le llaman al jefe de Gendarmería o me llaman a mí, y ya se hace la operatividad para trasladar a esas personas", detalló.

El comisario agregó que, hasta el momento, las personas evacuadas fueron alojadas por familiares en Uspallata o en el Gran Mendoza, por lo que no fue necesario habilitar refugios específicos para residentes.

En caso de que debieran asistir a turistas, explicó que existen dos unidades militares preparadas para brindar alojamiento. Además, recordó que recientemente la Compañía de Cazadores dio resguardo a cinco personas provenientes de un barrio de la zona.

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