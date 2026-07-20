20 de julio de 2026
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Sitio Andino
Homicidio

Alta Montaña: una riña entre vecinos terminó en homicidio

Un joven de 17 años fue asesinado y su hermano de 20 recibió 10 puntazos durante una riña en Alta Montaña. Hay dos detenidos por el homicido y un prófugo.

Conmoción en Polvaredas por un sangriento homicidio.&nbsp;

Conmoción en Polvaredas por un sangriento homicidio. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Un adolescente de 17 años fue asesinado de una puñalada en el pecho y su hermano de 20 recibió diez heridas de arma blanca durante una violenta riña ocurrida en la localidad de Polvaredas, en Alta Montaña. El hecho es investigado como un homicidio y hay dos detenidos, mientras un tercer sospechoso permanece prófugo.

El ataque ocurrió el domingo por la noche en el barrio Cuadro Estación, sobre la Ruta 7, en Las Heras. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Uspallata, donde se confirmó la muerte del menor, mientras que el joven herido fue derivado al Hospital Central debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la agresión.

La investigación sostiene que el enfrentamiento fue la continuidad de una discusión iniciada horas antes por daños ocasionados a un camión estacionado en la vía pública. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras.

Cómo ocurrió la agresión en Polvaredas

Según la reconstrucción del caso, los hermanos regresaron al domicilio de la familia con la que habían discutido durante la mañana. Allí se produjo una riña con dos personas de 25 y 26 años, quienes se encontraban con un tercer hombre conocido como "Chuqui Videla", quien escapó y permanece prófugo.

Cuando arribó la Policía, el adolescente de 17 años estaba inconsciente con una herida de arma blanca en el tórax, a la altura del corazón. Su hermano presentaba diez heridas cortopunzantes. Ambos fueron asistidos por el Servicio de Emergencias Coordinado, pero el menor falleció poco después.

Por orden de la Ayudante Fiscal de turno, los dos hombres de 25 y 26 años fueron aprehendidos y se dispuso una consigna policial en su domicilio.

La investigación por el homicidio en Alta Montaña continúa con la intervención de personal de Homicidios y Policía Científica para esclarecer la mecánica del hecho y capturar al tercer sospechoso.

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