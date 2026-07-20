20 de julio de 2026
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Sitio Andino
Tupungato

La familia de la nena atropellada en Tupungato contó cómo está su salud y pidió Justicia

La menor de 11 años sufrió graves heridas tras el accidente en Tupungato. La conductora circulaba alcoholizada y escapó del lugar. La Justicia la imputó por lesiones culposas.

La nena de 11 años continúa internada en el Notti&nbsp; &nbsp;&nbsp;

La nena de 11 años continúa internada en el Notti    

 Por Carla Canizzaro

La familia de la nena que fue atropellada por una camioneta en Tupungato rompió el silencio y relató los momentos de desesperación que vivieron tras el violento accidente. Un familiar de la niña lesionada aseguró que continúa recuperándose de las graves heridas y pidió que la conductora responsable "pague como corresponde".

El hombre explicó que, aunque ya pudo retomar parcialmente su rutina laboral, todavía continúa con lesiones producto del siniestro, ya que también sufrió heridas en el accidente. Su pareja se encuentra junto con la pequeña, quien sigue internada en el hospital Pediátrico Humberto Notti, donde evoluciona favorablemente después de haber atravesado un cuadro crítico.

La niña sufrió convulsiones y fue trasladada de urgencia al hospital Notti

Según relató a Noticiero Andino, la menor ingresó al hospital local con un cuadro de convulsiones, por lo que debió ser entubada y derivada de urgencia al hospital pediátrico. "Gracias a Dios ahora está en una sala común, pero tiene muchísimos golpes y traumas", expresó Facundo Luna.

El hombre describió además el difícil momento emocional que atraviesa la niña tras el accidente. Contó que reconoce a sus familiares, pero rompe en llanto cada vez que ve a sus padres o mantiene contacto con sus abuelos, tíos y primos. "Le quedó mucho miedo. Llora muchísimo", afirmó.

La versión de la familia sobre el tragico accidente en Tupungato

De acuerdo al testimonio de Facundo Luna, el hecho ocurrió luego del partido de Argentina contra Inglaterra, cuando la familia caminaba por una calle céntrica de Tupungato. Al llegar a la Plaza Departamental, descendieron por una de las esquinas con la intención de cruzar por la senda peatonal, frente a una farmacia ubicada en el lugar.

En ese momento, una camioneta que se encontraba estacionada realizó una maniobra marcha atrás de manera repentina. "Empezamos todos a gritarle que frenara. Nosotros y toda la gente que estaba ahí. Pero la chica que manejaba nunca escuchó ni vio nada y terminó atropellándonos", recordó. El hombre aseguró que nunca perdió el conocimiento y que recuerda con claridad todo lo sucedido.

Tras el impacto, fueron los vecinos y las personas que se encontraban en la zona quienes asistieron a las víctimas mientras daban aviso a la Policía y solicitaban una ambulancia. Según expresó, la conductora nunca se acercó a asistirlos y tampoco lo hicieron las personas que la acompañaban.

En ese momento, una camioneta que se encontraba estacionada realizó una maniobra marcha atrás.

En ese momento, una camioneta que se encontraba estacionada realizó una maniobra marcha atrás.

"Los únicos que nos ayudaron fueron los vecinos. Después llegaron la ambulancia y la Policía, trasladaron a mi pareja y a la nena al hospital de Tupungato", sostuvo. El hombre afirmó además que la conductora abandonó el lugar del accidente y posteriormente surgió la versión de que lo hizo porque familiares de las víctimas intentaban agredirla.

Sin embargo, negó rotundamente esa situación. "Nuestros familiares nunca estuvieron ahí. Llegaron cuando nosotros ya estábamos en el hospital. Eso lo voy a decir en cualquier medio porque es la verdad", aseguró.

La causa judicial y el pedido de justicia

Según informó el Ministerio Público Fiscal, Jenifer Vargas fue imputada por el delito de lesiones graves culposas agravadas por conducir en estado de ebriedad, luego de atropellar a la niña de 11 años.

La investigación, encabezada por el fiscal Jorge Quiroga, continuará en las próximas horas con la evaluación de la situación procesal de la acusada, quien permanece detenida.

En este sentido, los familiares manifestaron su malestar porque, aseguran, ni la conductora ni su entorno se comunicaron con ellos para interiorizarse sobre el estado de salud de las víctimas. "Nadie se acercó a preguntarnos cómo estábamos, si necesitábamos algo o a pedir disculpas. Es como si hubieran atropellado a un animal y se hubieran ido", expresó con indignación.

Finalmente, Facundo Luna pidió que la Justicia continúe avanzando y solicitó el acompañamiento de las autoridades municipales. "Le pedimos al intendente de Tupungato que no nos deje solos y que nos ayude. Hoy nos pasó a nosotros, pero en ese momento había muchos chicos en la plaza".

Asimismo, remarcó que no buscan responsabilizar a otras personas por lo ocurrido. "No queremos que busquen otros culpables. Acá hay una sola responsable, que fue la conductora que hizo esa maniobra y nos atropelló. Lo único que queremos es que se haga justicia".

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