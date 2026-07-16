Cuál es el estado de salud de la niña atropellada por una conductora alcoholizada en Tupungato

La niña de 11 años que fue atropellada por una conductora que manejaba bajo los efectos del alcohol continúa internada en grave estado en el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti . El violento accidente vial ocurrió en Tupungato durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra .

Según confirmaron fuentes oficiales, la paciente permanece en terapia intensiva y su estado de salud es reservado . " Está en terapia intensiva conectada a un respirador. Presenta traumatismos graves de cráneo y tórax ", indicaron desde el entorno médico.

Mientras tanto, tanto los profesionales de la salud como sus familiares aguardan una evolución favorable durante las próximas horas.

El siniestro se produjo cuando, por motivos que aún son materia de investigación, una automovilista embistió a la menor . Tras el impacto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la víctima en el lugar y, debido a la gravedad de las lesiones, dispuso su inmediato traslado al hospital pediátrico.

La mujer abandonó el lugar del accidente inmediatamente después del accidente.

En el marco de la investigación, las actuaciones confirmaron que la conductora, Danila Vargas, de 23 años, tenía 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del hecho, resultado que quedó incorporado al expediente judicial para determinar las responsabilidades correspondientes.

Además, trascendió que la mujer abandonó el lugar del accidente inmediatamente después del accidente para resguardar su integridad física, ya que algunas personas intentaban agredirla. Posteriormente fue demorada y quedó a disposición de la Justicia.

En el lugar trabajó personal policial, que realizó las pericias para reconstruir la mecánica del accidente y establecer con precisión cómo se produjo el atropello.

La causa quedó en manos de la Justicia, que continuará con la producción de pruebas para definir la situación procesal de la conductora. La mujer circulaba con un nivel de alcohol en sangre muy por encima del límite permitido al momento del siniestro.