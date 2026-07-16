En Malargüe un hombre armado fue reducido con una Taser tras un grave caso de violencia de género

Un hombre armado fue reducido con un dispositivo electrónico de inmovilización Taser durante un operativo por un caso de violencia de género en Malargüe . El procedimiento, realizado por efectivos de la Policía de Mendoza , permitió controlar una situación de extrema tensión sin registrar lesiones de gravedad y garantizar la protección de las víctimas.

Un importante despliegue policial se llevó a cabo durante la noche del miércoles en el Barrio Nueva Esperanza de Malargüe , donde efectivos de la Unidad de Cuerpos Especiales lograron reducir a un hombre armado que se encontraba atrincherado tras un presunto episodio de violencia de género.

El procedimiento se inició cuando personal policial acudió en apoyo de la Comisaría 24 Malargüe luego de recibir una alerta por un hecho de violencia de género. Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso escapó inicialmente en una motocicleta y luego continuó la huida a pie hasta ingresar a una vivienda ubicada sobre calle Las Calandrias .

Una vez dentro del inmueble , el hombre permaneció atrincherado mientras los efectivos implementaban un protocolo de mediación con el objetivo de lograr una resolución pacífica del conflicto . Sin embargo, la situación se agravó cuando tomó un cuchillo, amenazó al personal policial y, en reiteradas ocasiones, apoyó el arma blanca sobre su cuello con aparentes intenciones de autolesionarse.

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Más detalles de la intervención de la Policía de Mendoza

Tras agotar las instancias de diálogo y ante el elevado riesgo que representaba la situación tanto para el propio agresor como para los efectivos, la Unidad de Cuerpos Especiales hizo uso proporcional y controlado del dispositivo electrónico de inmovilización Taser. La intervención permitió reducir al hombre sin provocar heridas de gravedad y restablecer el control del operativo.

De acuerdo con la investigación, el detenido habría incumplido una prohibición de acercamiento e ingresado por la fuerza al domicilio de su expareja. Allí habría agredido físicamente a la mujer y a una adolescente de 17 años, además de ocasionar daños materiales en la vivienda. Ambas víctimas recibieron asistencia médica y presentaron lesiones de carácter leve.

Durante el procedimiento, la Policía de Mendoza secuestró el cuchillo utilizado por el agresor y la motocicleta empleada durante la fuga. Por disposición de la Oficina Fiscal de Malargüe, el hombre quedó aprehendido y se realizaron las pericias correspondientes.

Ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. Foto: Cristian Lozano

Al referirse al procedimiento, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó que la prioridad siempre es proteger a las víctimas. Además, sostuvo que la capacitación de los efectivos y la incorporación de nuevas herramientas permiten intervenir en situaciones de máxima tensión, resguardar a las víctimas y reducir al agresor con el menor riesgo posible para todos los involucrados.

Finalmente, remarcó que en Mendoza se actúa para proteger a quienes más lo necesitan. La seguridad también es contar con los recursos adecuados para salvar vidas, remarcó la funcionaria.