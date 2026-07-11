11 de julio de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Malargüe vive el fin de semana largo turístico con expectativa

La nieve en cordillera ayuda en las reservas durante el fin de semana en Malargüe, aunque sostienen que los ingresos aún no alcanzan para cubrir costos.

Volcán Malacara Malargüe (Gentileza).

Volcán Malacara Malargüe (Gentileza).

El presidente de la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio de Malargüe, Alberto Albino, analizó junto a SITIO ANDINO el movimiento que comienza a registrarse en el departamento con el inicio del receso invernal, una de las etapas más importantes del año para la actividad turística.

El dirigente señaló que uno de los factores que más favorece la llegada de visitantes es el escenario natural que presenta actualmente la región. Las nevadas registradas durante los últimos diez días permitieron mejorar las condiciones en distintos puntos turísticos, un aspecto que influye directamente en la decisión de quienes buscan disfrutar de paisajes completamente cubiertos de nieve.

Nieve, sol y sabores en Malargüe (Foto gentileza Real del Pehuenche).

Nieve, sol y sabores en Malargüe (Foto gentileza Real del Pehuenche).

Reservas en Malargüe

Sin embargo, Alberto Albino remarcó que las buenas perspectivas en materia de afluencia no garantizan una mejor situación económica para el sector. "Va a haber gente" durante la temporada, expresó, aunque advirtió que "con los valores" que vienen manejando los prestadores desde hace dos ciclos vacacionales atrás "no sabemos si vamos a cubrir los costos" operativos de cada establecimiento.

El referente también describió un cambio en los hábitos de quienes eligen Malargüe como destino turístico. Explicó que, a diferencia de años anteriores, los visitantes ya no permanecen una semana completa, sino que el promedio de estadía se redujo a dos noches.

Cambios en el consumo de los turistas

A ello se suma un perfil de turista más cuidadoso con los gastos. Según indicó, se trata de gente que intenta hacer todo por su cuenta, organizando sus propias excursiones e incluso preparando sus comidas, lo que reduce el consumo en los distintos servicios turísticos y gastronómicos del departamento.

Respecto de la ocupación, Alberto Albino sostuvo que el panorama es dispar entre los establecimientos. Mientras algunos alojamientos informan niveles cercanos al 40%, otros ya alcanzan reservas de entre el 70% y el 80%, cifras que alimentan el optimismo de cara a las próximas semanas, cuando el receso escolar se extenderá a otras provincias y aumentará el flujo de visitantes hacia Malargüe.

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