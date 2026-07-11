11 de julio de 2026
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Turismo

Turismo en Mendoza: ocupación cercana al 80% y más de $25.000 millones en el finde largo

El movimiento superó las previsiones por el feriado del 9 de Julio y el inicio del receso invernal en varias provincias. Cuáles fueron los destinos locales más elegidos.

Los atractivos de Mendoza, una seducción para los turistas.

Los atractivos de Mendoza, una seducción para los turistas.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Turismo

El fin de semana extra largo por el 9 de Julio (y el viernes no laborable) dejó números positivos para el turismo en Mendoza, con niveles de ocupación cercanos al 80% y la llegada de más de 70.000 visitantes, según datos del Observatorio Turístico del Ente Mendoza Turismo (Emetur).

El movimiento se vio impulsado por la combinación del feriado nacional, el puente turístico del viernes y el inicio de las vacaciones de invierno en distintas provincias y países de la región, lo que generó un fuerte flujo de turistas en todo el territorio.

Finde XXL: alta ocupación en los principales destinos de Mendoza

De acuerdo con el relevamiento de la cartera comandada por Gabriela Testa, los destinos más elegidos mostraron niveles de ocupación destacados:

  • Potrerillos: 90%.
  • Ruta 82 y Cacheuta: 84%.
  • Gran Mendoza: 83%.
  • San Rafael: 76%.

En promedio, la ocupación provincial rondó el 80%, consolidando a Mendoza como uno de los puntos más elegidos del país durante el fin de semana largo.

Toda la zona cordillerana, a pleno durante el fin de semana extra largo en Mendoza.

Toda la zona cordillerana, a pleno durante el fin de semana extra largo en Mendoza.

El impacto económico y perfil de consumo de los turistas que llegaron a Mendoza

El movimiento turístico también se tradujo en un fuerte impacto económico, con un ingreso superior a los $25.000 millones para las arcas provinciales.

En cuanto al gasto, el promedio diario por visitante fue de $102.650, con diferencias según el tipo de alojamiento:

  • $124.058 diarios para quienes eligieron hospedajes pagos.
  • $52.104 para quienes se alojaron en casas de familiares o amigos.

Testa destacó que “este feriado XL está superando las expectativas” y explicó que la coincidencia con el receso escolar potencia la demanda, en un fenómeno similar al que ocurre durante Carnaval.

Además, señaló que los viajes de último momento y las promociones del sector privado también influyeron en la decisión de los turistas.

El enoturismo, otro de los atractivos que ofrece Mendoza para una experiencia inolvidable.

El enoturismo, otro de los atractivos que ofrece Mendoza para una experiencia inolvidable.

Los atractivos que ofrece Mendoza para el turismo

Otro de los factores clave fue la amplia agenda de actividades culturales, gastronómicas y recreativas desplegada en distintos departamentos.

Durante el fin de semana se realizaron peñas folclóricas, ferias, degustaciones y espectáculos, que complementaron la oferta tradicional de montaña, vino y naturaleza.

A esto se sumó el inicio de la temporada invernal en el centro de esquí Las Leñas y las nevadas recientes, que permitieron habilitar más parques de nieve y mejorar las condiciones para el turismo.

Un calendario que sostiene la llegada de turistas a Mendoza

El feriado marcó además el inicio de un período de alta demanda que se extenderá durante todo julio, gracias al esquema escalonado de vacaciones de invierno en el país.

  • Del 6 al 17 de julio: Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, San Luis y Santa Fe.
  • Del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
  • Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.

Este esquema permite distribuir el flujo turístico a lo largo del mes y sostener la ocupación en los distintos destinos.

Además, el aporte de turistas internacionales —principalmente de Chile y Brasil— también fortalece la actividad, ya que sus vacaciones de invierno se extienden durante varias semanas.

La visita a las bodegas, un imperdible para el turismo que visita Mendoza.

La visita a las bodegas, un imperdible para el turismo que visita Mendoza.

Promociones en Mendoza y expectativas para la temporada invernal

En paralelo, el Emetur lanzó la campaña “Mendoza, Mansa Pasión”, con propuestas para disfrutar del Mundial y promociones como Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento, orientadas tanto a turistas como a mendocinos.

Con este panorama, Mendoza arranca la temporada de invierno con expectativas favorables, apalancada en la combinación de nieve, enoturismo, gastronomía, cultura y experiencias al aire libre.

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