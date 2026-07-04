Mendoza apuesta fuerte al oleoturismo y ya forma a los primeros expertos de Argentina

La provincia de Mendoza dará un paso histórico para el desarrollo del oleoturismo con el próximo egreso de los primeros 17 especialistas formados en Gestión y Desarrollo de Oleoturismo , una capacitación inédita en Argentina.

Los alumnos provienen de distintos departamentos de la provincia y trabajan tanto en organismos públicos como en empresas privadas relacionadas con el turismo y la producción olivícola . La especialización se dicta en la sede central de Don Bosco, en Rodeo del Medio, y surge en un contexto de fuerte expansión para la actividad.

La propuesta es impulsada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) junto con Don Bosco, cuenta con el acompañamiento de los municipios de Maipú, Lavalle y General San Martín, el apoyo de Asolmen y el reconocimiento oficial de la Dirección General de Escuelas.

Con una carga de 220 horas, de las cuales 154 son presenciales , la especialización prepara profesionales capaces de diseñar y gestionar propuestas de oleoturismo, poner en valor el patrimonio olivícola y desarrollar estrategias de comercialización y marketing.

El programa incluye contenidos sobre historia del olivo, análisis sensorial del aceite de oliva virgen extra, sostenibilidad, branding, diseño de experiencias y turismo gastronómico. Como cierre, cada estudiante debe presentar un proyecto integral vinculado al desarrollo del sector.

La coordinación está a cargo de Alejandro Martínez, integrante del programa Mendoza Oliva Bien, mientras que el cuerpo docente reúne especialistas de Don Bosco y del Emetur.

Los primeros egresados ya impulsan nuevos proyectos

Detrás de esta primera camada de especialistas ya aparecen iniciativas concretas que buscan ampliar la oferta turística de Mendoza.

Uno de los alumnos es el ingeniero agrónomo Gabriel Allende, integrante de una empresa familiar de Junín que este año comenzó a producir aceite de oliva virgen extra en su propia almazara. Su objetivo es incorporar visitas turísticas y combinar la experiencia del vino con el mundo del aceite de oliva.

También participa Carolina Fuller, quien trabaja en el desarrollo del futuro proyecto turístico de la olivícola de la familia Catena. La propuesta incluirá recorridos guiados y degustaciones con maridajes entre vinos y aceites de oliva, recuperando una tradición productiva que la familia mantiene desde el siglo XIX.

Desde el sector público, Jorge Corrales, director de Turismo de General San Martín, destacó que la capacitación permitirá fortalecer el desarrollo de una futura Ruta del Olivo, aprovechando el potencial de las doce almazaras del departamento y el histórico olivo bicentenario vinculado al General San Martín.

El oleoturismo vive un momento de expansión

La formación de especialistas llega acompañada por un escenario muy favorable para la actividad. Durante 2026, Mendoza registró una buena cosecha de aceitunas, celebró con éxito una nueva edición del Festival Provincial del Envero en Lavalle y avanza con proyectos como el futuro Museo del Olivo y el Aceto en Maipú.

A esto se suman nuevas experiencias gastronómicas, degustaciones, recorridos por almazaras y propuestas que integran el aceite de oliva con el vino, dos productos emblemáticos de la provincia.

La preservación del patrimonio también impulsa el crecimiento

El desarrollo del oleoturismo no solo está vinculado a la producción y al turismo, sino también a la conservación del patrimonio olivícola.

En los últimos años crecieron los proyectos destinados a rescatar olivos centenarios que iban a ser erradicados. Uno de ellos comenzó en 2018 con Pablo Flores y luego continuó con Gabriel Guardia mediante una guardería de ejemplares recuperados y propuestas de paisajismo con especies de bajo consumo hídrico.

Otro caso emblemático es el Santuario de Olivos de Coquimbito, en Maipú, impulsado por Emilio Cicero, donde actualmente se preservan cerca de 9.000 olivos centenarios rescatados del avance urbano, una iniciativa que incluso recibió reconocimiento internacional.

Un sector con gran potencial para Mendoza

El crecimiento del oleoturismo también se refleja en la capacitación permanente de nuevos profesionales, como el tradicional curso de Sommelier de Aceite de Oliva que dicta la Fundación Seminare desde hace dos décadas, y en espacios innovadores como el Punto Oliva de Luján de Cuyo, donde los visitantes pueden conocer el proceso de elaboración del aceite y participar en degustaciones sensoriales.

Según datos del Observatorio del Oleoturismo, más de la mitad de los establecimientos dedicados al aceite de oliva ya ofrecen experiencias turísticas consolidadas, un indicador que confirma que esta actividad dejó de ser una tendencia emergente para transformarse en un motor de desarrollo económico, cultural y turístico para Mendoza.