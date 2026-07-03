Si no sabés qué hacer en Mendoza este finde, estas opciones son para vos

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Por Juan Pablo Strappazzon







Cuando llega el fin de semana, muchos mendocinos comienzan a buscar actividades y propuestas para disfrutar su tiempo libre. En esta oportunidad, Sitio Andino te acerca tres destacados imperdibles de la agenda cultural de Mendoza, con opciones para salir, disfrutar y compartir.

Tres planes imperdibles para salir y disfrutar en Mendoza Los amantes del cine de terror podrán disfrutar de la proyección del clásico "El bebé de Rosemary" (1969), dirigido por Roman Polanski. La función será el viernes 3 de julio a las 21:00 en el Microcine Municipal (9 de Julio 500, subsuelo, Ciudad de Mendoza). La historia sigue a Rosemary, una joven embarazada que comienza a sospechar que su gestación esconde un oscuro secreto. La entrada es gratuita, aunque el ingreso está sujeto a cupo limitado.

Para quienes prefieren la música en vivo, el sábado 4 de julio a las 21:00, el Teatro Mendoza recibirá "África Toto Experience", un espectáculo homenaje a la emblemática banda Toto. El show repasará algunos de sus mayores éxitos, como "Africa", "Rosanna" y "Hold the Line", entre otros clásicos que marcaron la historia del rock.

Ese mismo sábado, también a las 21:00, la Alianza Francesa de Mendoza (Chile 1754, Ciudad) presentará "Francia, tierra de encuentros", una experiencia que fusiona música, poesía y gastronomía francesa. La propuesta incluye una degustación de quesos y vinos, acompañada por un recorrido musical que reúne folclore, tango, jazz y canciones francesas, interpretadas por Corazón Ensamble, Trilce Giles, Luciano Serpa y Felipe Echagüe.

En definitiva, Mendoza ofrece un fin de semana con una variada agenda cultural, ideal para disfrutar de propuestas diferentes y compartir en familia, con amigos o en pareja.