3 de julio de 2026
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Sitio Andino
Provincia de Mendoza

Si no sabés qué hacer en Mendoza este finde, estas opciones son para vos

Este fin de semana, Sitio Andino te invita a descubrir tres imperdibles de la agenda cultural de Mendoza para disfrutar, salir y compartir.

Si no sabés qué hacer en Mendoza este finde, estas opciones son para vos

Si no sabés qué hacer en Mendoza este finde, estas opciones son para vos

 Por Juan Pablo Strappazzon

Cuando llega el fin de semana, muchos mendocinos comienzan a buscar actividades y propuestas para disfrutar su tiempo libre. En esta oportunidad, Sitio Andino te acerca tres destacados imperdibles de la agenda cultural de Mendoza, con opciones para salir, disfrutar y compartir.

Tres planes imperdibles para salir y disfrutar en Mendoza

Los amantes del cine de terror podrán disfrutar de la proyección del clásico "El bebé de Rosemary" (1969), dirigido por Roman Polanski. La función será el viernes 3 de julio a las 21:00 en el Microcine Municipal (9 de Julio 500, subsuelo, Ciudad de Mendoza). La historia sigue a Rosemary, una joven embarazada que comienza a sospechar que su gestación esconde un oscuro secreto. La entrada es gratuita, aunque el ingreso está sujeto a cupo limitado.

Para quienes prefieren la música en vivo, el sábado 4 de julio a las 21:00, el Teatro Mendoza recibirá "África Toto Experience", un espectáculo homenaje a la emblemática banda Toto. El show repasará algunos de sus mayores éxitos, como "Africa", "Rosanna" y "Hold the Line", entre otros clásicos que marcaron la historia del rock.

Ese mismo sábado, también a las 21:00, la Alianza Francesa de Mendoza (Chile 1754, Ciudad) presentará "Francia, tierra de encuentros", una experiencia que fusiona música, poesía y gastronomía francesa. La propuesta incluye una degustación de quesos y vinos, acompañada por un recorrido musical que reúne folclore, tango, jazz y canciones francesas, interpretadas por Corazón Ensamble, Trilce Giles, Luciano Serpa y Felipe Echagüe.

En definitiva, Mendoza ofrece un fin de semana con una variada agenda cultural, ideal para disfrutar de propuestas diferentes y compartir en familia, con amigos o en pareja.

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