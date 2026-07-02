2 de julio de 2026
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¿Alcanza un solo empleo para vivir? La voz de los mendocinos y los datos del INDEC

El pluriempleo es una realidad cada vez más palpable que se confirma entre testimonios y cifras oficiales. Un recorrido por la realidad laboral de Mendoza.

¿Alcanza un solo empleo para vivir? La voz de los mendocinos y los datos del INDEC

¿Alcanza un solo empleo para vivir? La voz de los mendocinos y los datos del INDEC

 Por Soledad Maturano

¿Alcanza un solo empleo para vivir? Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) parecen indicar que no. Y las calles también. Testimonios de diferentes mendocinos dan cuenta de que un solo trabajo no es suficiente para sostenerse a uno mismo, y aún más si se tiene familia.

De acuerdo al INDEC, creció la proporción de ocupados mendocinos que, aun teniendo empleo, buscan otro trabajo o más horas para llegar a fin de mes. La subocupación y el pluriempleo aparecen como señales claras que generan malestar y preocupación.

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Los datos oficiales dan cuenta de un aumento en la cantidad de argentinos que buscan o tienen otro empleo.

Los datos oficiales dan cuenta de un aumento en la cantidad de argentinos que buscan o tienen otro empleo.

Noticiero Andino consultó a los mendocinos qué piensan y una de las voces sostuvo: “Con uno solo no llegás”.

Más de un trabajo para sobrevivir

Algunos de los consultados afirmaron tener más de un empleo -dos o tres incluso- y la mayoría coincidió en que un solo sueldo no alcanza.

“Si querés progresar y crecer, con uno solo no llegás”, aseguró una mujer que trabaja en una distribuidora y estudia publicidad digital. También destacó que su esposo tiene dos trabajos y que la organización familiar es clave para sostener los gastos. Entre los principales costos mencionó el alquiler, la educación y las actividades familiares.

Embed - MÁS TRABAJO, EL MISMO DESAFÍO: LLEGAR A FIN DE MES

Otro testimonio de un trabajador gastronómico dio cuenta de lo difícil que se hace llegar con un solo sueldo: “A veces me he ido caminando porque no llegamos ni al micro”, señaló. Y agregó: “La gastronomía ha bajado mucho. Ha subido todo, pero los sueldos no”.

Una comerciante que además tiene un emprendimiento describió la inestabilidad de los ingresos: “Hay meses buenos y otros que bajan muchísimo. La mínima compra en el súper es la mitad del sueldo”.

Un hombre consultado en la vía pública aseguró que para vivir “más o menos bien” se necesitan al menos “2 millones de pesos” y remarcó que “ninguno paga eso”.

Más mendocinos buscan otro trabajo

Estos testimonios van en sintonía con el informe del INDEC, que reveló que un 22,4% de mendocinos ocupados demandan otro empleo. El porcentaje es superior al promedio nacional (15,8%) y también al del mismo período de 2025 (cuando fue de 18,3%).

A este dato se suma una tasa de subocupación del 13,8%, también por encima de la media nacional (11,1%).

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Un 22,4% de mendocinos ocupados demandan otro empleo.

Un 22,4% de mendocinos ocupados demandan otro empleo.

En definitiva, ante el interrogante inicial de si alcanza un solo trabajo para vivir, la respuesta cada vez se expande más hacia un “no”.

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