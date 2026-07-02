2 de julio de 2026
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Provincia de Mendoza

Caos total: múltiples accidentes viales en Mendoza y cortes de ruta

La lluvia y nieve generó varios accidentes viales en la pronvicia de Mendoza, incluida alta montaña. Piden circular con precaución.

Uno de los accidentes viales en el Acceso Sur.&nbsp;

Uno de los accidentes viales en el Acceso Sur. 

Uno de los accidentes viales en el Acceso Sur.&nbsp;

Uno de los accidentes viales en el Acceso Sur. 

 Por Pablo Segura

La lluvia y sobre todo la presencia de nieve en algunas calles generó en la mañana de este jueves varios accidentes viales en distintos puntos de la provincia de Mendoza, provocando una importante congestión vehicular en las zonas donde se originaron dichos siniestros.

Tanto en Guaymallén, Luján de Cuyo y Godoy Cruz, se registraron varios choques, la mayoría de estos leves, pero que causaron un importante problema en el tránsito.

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos de gravedad, según confirmaron desde Policía Vial, aunque en uno de los casos intervinieron 10 autos que chocaron en cadena (en Ruta Panamericana).

Choque Ruta Panamericana
En Ruta Panamericana y Pueyrredón se registró uno de los accidentes viales más graves de la mañana.

En Ruta Panamericana y Pueyrredón se registró uno de los accidentes viales más graves de la mañana.

En tanto que desde la Policía de Mendoza anunciaron cortes temporales del Acceso Sur para poder intentar despejar el hielo sobre la calzada.

Caos vehicular en el Gran Mendoza por múltiples accidentes viales

Uno de los primeros siniestros se registró en el Acceso Sur, a la altura del cruce del Río Mendoza, en Luján de Cuyo, donde al menos cuatro autos protagonizaron un accidente vial en cadena, dejando como saldo una mujer lesionada. Además, en la misma ruta a la altura de Anchoris, otro vehículo volcó en solitario.

choque c
El Gran Mendoza colapsado por accidentes viales.

El Gran Mendoza colapsado por accidentes viales.

Luego, en Ruta Panamericana, a la altura de Pueyrredón, también en Luján de Cuyo, también hubo un accidente vial del que participaron al menos 10 autos. Este choque se originó por hielo en la calzada y generó importantes daños en la mayoría de los rodados.

Casi al mismo tiempo, en Elpidio González y Acceso Este se originó otro incidente vial con un camión, el cual quedó atravesado en medio de la calzada, complicando en demasía el tránsito en la zona.

Choque cadena Ruta Panamericana
El hielo en la calzada hizo girar a algunos vehículos, que luego terminaron chocando.

El hielo en la calzada hizo girar a algunos vehículos, que luego terminaron chocando.

Por último, en el Carril Rodriguez Peña, a metros del cruce con 9 de Julio, en Godoy Cruz, dos autos protagonizaron un fuerte choque.

En zonas de alta montaña, se produjeron 3 desbarrancos. Entre los vehículos se cuenta un camión y, según la información preliminar, no habría personas heridas.

Choque y corte de ruta en Valle de Uco

En horas de la mañana también se produjo un siniestro vial a la altura del primer puente caído en Ruta 40, en el Valle de Uco. El choque fue protagonizado entre un vehículo y una unidad de traslado, quedando uno de los vehículos obstruyendo la calzada. Afortunadamente, no se registraron lesionados ni víctimas fatales.

accidente vial ruta 40 auto irrigación

En el lugar se apersonó personal policial para ordenar el tránsito y disponer el corte de la ruta a la altura de Zapata. Se realizan desvíos por Tupungato.

Fotos y colaboración periodística: Valentín Capomaggi y Abigail Romo.

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