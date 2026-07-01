El SUTE aprobó la propuesta paritaria del gobierno: cómo serán los incrementos salariales

Tras el plenario provincial, el SUTE decidió aprobar la propuesta salarial del Ejecutivo y de esta forma se destraba la paritaria de los trabajadores de la educación. Sin embargo, desde el sindicato de los docentes aclararon que plantearán una serie de reclamos para resolver en el segundo semestre del 2026.

El secretario general del SUTE, Gustavo Correa, la propuesta se aprobó este miércoles en el plenario provincial, tras las reuniones en los departamentos en las que participaron 892 delegados de 703 escuelas de la provincia de Mendoza.

Hay una agenda para atender la demanda de los compañeros y las compañeras de los distintos niveles y modalidades y es lo que queda por adelante. Hay una agenda para atender la demanda de los compañeros y las compañeras de los distintos niveles y modalidades y es lo que queda por adelante.

"Se ha aprobado la propuesta salarial y la no salarial en los 18 departamentos con un debate que lejos de aprobarse sin más requerimientos, es al contrario, con una cantidad de situaciones que hemos planteado en el acta de la paritaria que se tendrán que resolver en el segundo semestre", indicó Correa en comunicación con Sitio Andino.

estudiante, escuela, censo, matemática Los docentes y celadores recibirán un bono para útiles y vestimenta. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cómo serán los incrementos salariales para los trabajadores de la educación

La propuesta del gobierno provincial contempla incrementos no acumulativos del 7% en agosto y del 4% en noviembre, calculados sobre la base salarial de junio de 2026, tanto en el básico como en el ítem Estado Docente. Además, se incluye una actualización del salario mínimo garantizado según la antigüedad:

Hasta 11 años: $835.082 en agosto y $866.300 en noviembre

De 12 a 16 años: $841.482 y $872.500

De 17 a 23 años: $847.782 y $878.600

De 24 a 29 años: $853.982 y $884.600

Más de 30 años: $878.982 y $909.000

Otro de los puntos propuestos es el pago de una suma extraordinaria de $330.000 por útiles e indumentaria, que se abonará en tres tramos: $150.000 en julio, $100.000 en septiembre y $80.000 con los haberes de octubre. En el caso de los celadores, esta suma será de $300.000, y se pagará en tres cuotas: $140.000 en julio, $90.000 en septiembre y $70.000 en octubre.