1 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Paritarias

El SUTE aprobó la propuesta paritaria del gobierno: cómo serán los incrementos salariales

Tras el plenario provincial, el sindicato de los trabajadores de la educación tomó una decisión. Los detalles.

El SUTE aprobó la propuesta paritaria del gobierno: cómo serán los incrementos salariales

El SUTE aprobó la propuesta paritaria del gobierno: cómo serán los incrementos salariales

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

Tras el plenario provincial, el SUTE decidió aprobar la propuesta salarial del Ejecutivo y de esta forma se destraba la paritaria de los trabajadores de la educación. Sin embargo, desde el sindicato de los docentes aclararon que plantearán una serie de reclamos para resolver en el segundo semestre del 2026.

El secretario general del SUTE, Gustavo Correa, la propuesta se aprobó este miércoles en el plenario provincial, tras las reuniones en los departamentos en las que participaron 892 delegados de 703 escuelas de la provincia de Mendoza.

Hay una agenda para atender la demanda de los compañeros y las compañeras de los distintos niveles y modalidades y es lo que queda por adelante. Hay una agenda para atender la demanda de los compañeros y las compañeras de los distintos niveles y modalidades y es lo que queda por adelante.

"Se ha aprobado la propuesta salarial y la no salarial en los 18 departamentos con un debate que lejos de aprobarse sin más requerimientos, es al contrario, con una cantidad de situaciones que hemos planteado en el acta de la paritaria que se tendrán que resolver en el segundo semestre", indicó Correa en comunicación con Sitio Andino.

estudiante, escuela, censo, matemática
Los docentes y celadores recibirán un bono para útiles y vestimenta.

Los docentes y celadores recibirán un bono para útiles y vestimenta.

Cómo serán los incrementos salariales para los trabajadores de la educación

La propuesta del gobierno provincial contempla incrementos no acumulativos del 7% en agosto y del 4% en noviembre, calculados sobre la base salarial de junio de 2026, tanto en el básico como en el ítem Estado Docente. Además, se incluye una actualización del salario mínimo garantizado según la antigüedad:

  • Hasta 11 años: $835.082 en agosto y $866.300 en noviembre
  • De 12 a 16 años: $841.482 y $872.500
  • De 17 a 23 años: $847.782 y $878.600
  • De 24 a 29 años: $853.982 y $884.600
  • Más de 30 años: $878.982 y $909.000

Otro de los puntos propuestos es el pago de una suma extraordinaria de $330.000 por útiles e indumentaria, que se abonará en tres tramos: $150.000 en julio, $100.000 en septiembre y $80.000 con los haberes de octubre. En el caso de los celadores, esta suma será de $300.000, y se pagará en tres cuotas: $140.000 en julio, $90.000 en septiembre y $70.000 en octubre.

Temas
Seguí leyendo

Comenzó la obra del Tren de Cercanías del Este en Mendoza: cómo será el recorrido y las 19 estaciones

El Gobierno nacional recortó subsidios al transporte: cómo impactará en Mendoza

Con aval definitivo, Mendoza pone en marcha la Ley Macro: beneficios para empresas y reestructuración

Mendoza explorará litio en el sur: aprobaron la DIA del proyecto "Don Luis y Otro"

Milei reunió a los legisladores de La Libertad Avanza y los mendocinos anticiparon la agenda que viene para el Congreso

Tras el terremoto en Venezuela, piden una ley para crear un sistema nacional de alertas sísmicas

Asumió Diego Santilli y se convirtió en el cuarto Jefe de Gabinete de la era Milei

Adrián Ravier debutó como vocero y justificó el fin de la Zona Fría: "Ese dinero puede ir al Garrahan o a las universidades"

Lee además
El SUTE votará en plenarios el aumento propuesto por el Gobierno.

Esta es la propuesta salarial para docentes y celadores, que el SUTE votará en plenarios
Manuel Adorni renunció al directorio de YPF tras dejar el gobierno de Javier Milei

Se terminó: Adorni también renunció a YPF y cerró su salida del Gobierno
LO QUE SE LEE AHORA
Piden que el Congreso trate el proyecto de Ley para la creación del Programa de Alertas Tempranas de Sismología (SiNASi)

Tras el terremoto en Venezuela, piden una ley para crear un sistema nacional de alertas sísmicas

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 1 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 1 de julio

Ola polar: tras la acertada suspensión de clases, ¿qué definirá la DGE este jueves en Mendoza?.

Ola polar: tras la acertada suspensión de clases, ¿qué definirá la DGE este jueves en Mendoza?

Rutas cortadas en distintos puntos de la provincia de Mendoza por formación de hielo y nieve.

Sin conexión con San Rafael y Malargüe: cuáles son las rutas cortadas por la nieve y formación de hielo

Día del Arquitecto en Argentina: por qué se celebra hoy, 1 de julio

¿Sabías por qué el Día del Arquitecto se celebra el 1 de julio? Esta es la historia

Según estimaciones iniciales, erca de 58.870 edificios fueron dañados o destruidos en el área de mayor afectación por el terremoto en Venezuela. 

La NASA mostró cómo se desplazó la Tierra tras los terremotos en Venezuela: las impactantes imágenes satelitales