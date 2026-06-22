Esta es la propuesta salarial para docentes y celadores, que el SUTE votará en plenarios

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ( SUTE ) resolvió bajar a las bases la nueva propuesta salarial del Gobierno de Mendoza en paritarias , elevada por el oficialismo en la segunda audiencia negociadora, correspondienre al segundo semestre de 2026. La oferta mejora en varios aspectos la presentada en el primer encuentro entre las partes , razón por la cual el gremio optó por someterla a consulta de sus afiliados.

Además de un incremento de los porcentajes de suba en los haberes, el ofrecimiento incorpora bonos extraordinarios (para docentes y celadores) y una serie de puntos técnicos que había reclamado la entidad sindical en la anterior reunión.

El SUTE votará en plenarios la nueva oferta salarial elevada por el Gobierno en paritarias.

La propuesta del Gobierno contempla incrementos no acumulativos del 7% en agosto y del 4% en noviembre , calculados sobre la base salarial de junio de 2026, tanto en el básico como en el ítem Estado Docente.

Además, se incluye una actualización del salario mínimo garantizado según la antigüedad:

Hasta 11 años: $835.082 en agosto y $866.300 en noviembre

$835.082 en agosto y $866.300 en noviembre De 12 a 16 años: $841.482 y $872.500

$841.482 y $872.500 De 17 a 23 años: $847.782 y $878.600

$847.782 y $878.600 De 24 a 29 años: $853.982 y $884.600

$853.982 y $884.600 Más de 30 años: $878.982 y $909.000

A estos valores se suman los incentivos correspondientes, según cada caso. El índice garantiza que ningún agente podrá cobrar un monto menor al establecido, esencialmente una maestra que recién se inicia, sin zona ni antigüedad, cuyo haber quedaría por debajo de esas sumas. En el caso de docentes que revistan horas cátedra, el beneficio se liquidaría en forma proporcional a las que cumpla.

Otro de los puntos propuestos es el pago de una suma extraordinaria de $330.000 por útiles, que se abonará en tres tramos: $150.000 el 17 de julio, $100.000 el 11 de septiembre y $80.000 con los haberes de octubre.

docente, maestra, educación, clases, dge.jpg El Gobierno mejoró la oferta para docentes y celadores. Foto: DGE Mendoza

También se propuso una mesa técnica en la primera semana de noviembre para analizar el impacto del aumento sobre la pirámida salarial y evaluar posibles ajustes en cargos jerárquicos ("Ítem Jerárquico"), para "preservar la equidad remunerativa". Esto para evitar desfasajes ocurridos en el pasado.

En paralelo al aspecto salarial, la negociación incluye una serie de definiciones técnicas que el gremio había reclamado en la primera audiencia. Entre ellas se destacan:

Traslados y concentración de docentes en cambio de funciones , con cronogramas diferenciados por nivel.

, con cronogramas diferenciados por nivel. Incorporación de títulos en el bono de puntaje 2025 para casos que habían quedado fuera.

para casos que habían quedado fuera. Capacitaciones para perfiles administrativos y pedagógicos .

. Inicio del cronograma de traslados de celadores desde agosto .

. Mesa técnica sobre licencias por enfermedades quirúrgicas .

. Avance en la elaboración de un protocolo de actuación para proteger a los docentes ante situaciones de violencia en las escuelas, una demanda reiterada por el gremio luego de los casos de amenazas producidos en distintos establecimientos a inicio de año.

Paritarias SUTE: cómo es la nueva propuesta salarial para celadores

Para el sector celadores, la propuesta mantiene la misma lógica salarial, con subas del 7% en agosto y 4% en noviembre, también no acumulativas y sobre la base de junio.

En este caso, el Ejecutivo ofreció un bono de $300.000 en concepto de indumentaria, que se pagará en tres cuotas: $140.000 el 17 de julio, $90.000 el 11 de septiembre y $70.000 con los haberes de octubre.

Por qué el SUTE aceptó bajar a las bases la nueva propuesta salarial y cuándo se vota

En diálogo con Sitio Andino, el secretario general del SUTE, Gustavo Correa, destacó algunos avances en la negociación. “Vamos a consultar con los afiliados porque el Gobierno atendió el planteo de que habíamos perdido cinco puntos en el semestre anterior y sumó una ayuda extraordinaria”, explicó.

Paro CGT, marcha, manifestacion, gustavo correa.jpg Gustavo Correa, secretario general del SUTE. Foto: Yemel Fil

Además, subrayó la importancia de discutir condiciones laborales más allá del salario: “Se avanzó en aspectos no salariales y en la estabilidad del empleo, que son claves para el sector”.

El gremialista ponderó que las escuelas contarán con más de una semana para evaluar la propuesta, para luego someterla a votación en las instancias internas del SUTE. Para ello, se desarrollarán plenarios departamentales el martes 30 de junio y el plenario provincial miércoles 1 de julio. Ese día, el SUTE comunicará formalmente al oficialismo si acepta o rechaza la oferta, en base a lo que se decida en esa asamblea.

En caso de no haber acuerdo, el Gobierno ya dejó planteada la posibilidad de otorgar el aumento por decreto.