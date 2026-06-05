En la reapertura de paritarias, SUTE rechazó la oferta: qué aumento se propuso y cómo sigue la negociación

El SUTE rechazó la primera oferta en esta nueva convocatoria a paritarias.

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ( SUTE ) rechazó la primera oferta salarial del Gobierno de Mendoza en la reapertura de paritarias para el segundo semestre de 2026 . El gremio que conduce Gustavo Correa fue el primero en sentarse en la mesa de negociación y consideró insuficiente la propuesta para docentes y celadores.

El ofrecimiento contempla un incremento del 5% en agosto y del 3% en noviembre , pero la entidad sindical considera que está lejos de representar una recomposición acorde a la inflación .

Durante la audiencia, el Ejecutivo presentó subas no acumulativas del 5% en agosto y 3% en noviembre , calculadas sobre la base de junio de 2026, tanto para docentes (impacta en el básico y el Estado Docente) como para celadores (sobre el Ítem 1003, Convenio Celadores Paritaria 2013 y Adicional convenio Celadores Paritaria 2008).

cuadro salario mínimo El salario mínimo garantizado propuesto al SUTE en paritarias.

Ese índice garantiza que ningún agente podrá cobrar un monto menor al establecido, esencialmente una maestra que recién se inicia, sin zona ni antigüedad, cuyo haber quedaría por debajo de esas sumas. En el caso de docentes que revistan horas cátedra, el beneficio se liquidaría en forma proporcional a las que cumpla.

Desde el oficialismo sostuvieron que se trata de una propuesta “seria y viable en el tiempo”, elaborada en función de los recursos provinciales y del contexto macroeconómico actual. Aunque aceptó pasar a cuarto intermedio para el martes 16 de junio.

Por qué el SUTE rechazó la oferta salarial en la reapertura de paritarias

Además de considerar insuficientes los porcentajes de aumento, el gremio reclamó que los incrementos mensuales que se acuerden oportunamente deben tomar como base de cálculo el mes inmediato anterior, y no junio de 2026 como planteó la patronal.

El SUTE ya venía advirtiendo que los salarios quedaron por debajo de la inflación, lo que motivó el pedido de reapertura de paritarias semanas atrás. En el primer cuatrimestre del año, el índice de precios del IPC alcanzó el 12,3%, mientras que el incremento acumulado del sector para los primeros seis meses del año fue del 10%.

SUTE paritarias 05-06-26 El SUTE, primer sindicato que se sentó en la mesa negociadora en la reapertura de paritarias. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Frente a ese desfasaje, el sindicato reclama no solo que los haberes se equiparen con la inflación, sino que en las negociaciones se recupere lo perdido en años anteriores.

Además del aspecto salarial, el sindicato sumó una larga lista de demandas. Entre ellas:

La implementación de un protocolo de protección para trabajadores de la educación (principalmente, tras los casos de amenazas en escuelas registradas en el último tiempo ).

(principalmente, ). Definición de cronogramas de concursos y titularizaciones pendientes (para celadores y docentes, respectivamente).

(para celadores y docentes, respectivamente). Reglamentación de contraturnos y regulación de condiciones laborales específicas.

y regulación de condiciones laborales específicas. Resolución de diferencias salariales entre distintos regímenes (Celadores y Régimen 5).

entre distintos regímenes (Celadores y Régimen 5). Ampliación de capacitaciones para celadores .

. Discusión de problemáticas específicas del sector jerárquico.

Cómo cerraron las paritarias del primer semestre

Las paritarias del primer semestre de 2026 habían cerrado con un aumento del 10% para la mayoría de los estatales, distribuido en un 7% en marzo y un 3% en mayo. Los incrementos fueron no acumulativos, calculados sobre la base fija de diciembre de 2025.

De los 17 sectores estatales, dieciséis llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo. Solo AMPROS (Régimen 27) no cerró convenio y el Gobierno optó por otorgar el aumento salarial por decreto.