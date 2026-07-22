Hebe Casado zafó del juicio político por sus dichos sobre Francia: cómo votaron los diputados

Luego de evitar en el Senado el tratamiento de un proyecto de resolución para repudiar sus posteos contra Francia en redes (por la que fue declarada persona no grata), la vicegobernadora Hebe Casado zafó —en Diputados— del juicio político que propuso un grupo de ciudadanos, entre ellos dirigentes políticos vinculados a la UCR e intelectuales de distintos ámbitos.

La remoción del cargo fue desestimada por la Cámara Baja, por el voto negativo de 33 legisladores y el afirmativo de otros once , que no alcanzó para avanzar con el proceso previsto en el artículo 109 de la Constitución de Mendoza.

"En la vida es una elección ser vulgar o intentar tener altura. Pero no tengo ninguna duda que, si en este recinto se hubiera puesto en votación que la vicegobernadora pidiera disculpas, hubiese salido por unanimidad . Y eso demuestra que está equivocada".

Durante el debate, los bloques que votaron a favor del proceso hicieron hincapié en la gravedad de los dichos de la vice y afirmaron que un pedido de disculpas hubiese favorecido a la descompresión del conflicto diplomático.

En esa línea, Lucas Ilardo (Fuerza Patria) sostuvo que el problema no fue solo el posteo original, sino la negativa de Casado a pedir disculpas, lo que —planteó— transformó un error en una decisión política con consecuencias institucionales. Remarcó que sus declaraciones generaron “costos diplomáticos, económicos y de imagen” para la provincia, erosionando los fuertes vínculos con Francia.

En cuanto al argumento de la vice respecto a que "africano no es un insulto según el diccionario", el legislador camporista recalcó que el mensaje fue una “asociación peyorativa deliberada” y encuadró el caso dentro de lo que definió como una “pedagogía del poder de alimento del algoritmo del odio". “Los gobernantes tienen la obligación de educar con el ejemplo”, sentenció.

En un sentido similar, Jorge Difonso (La Unión Mendocina) consideró que el caso ameritaba al menos una instancia de análisis más profunda, al recordar que el pedido fue impulsado por ciudadanos en ejercicio de un derecho constitucional. En ese marco, propuso que la Legislatura reciba a los firmantes del petitorio y a especialistas en derecho constitucional.

Asimismo, puso el foco en el impacto del conflicto en la relación histórica entre Mendoza y Francia, especialmente en materia cultural, educativa y productiva. “Una situación que podría haberse resuelto con un poco de humildad”, señaló el sancarlino.

Por su parte, Germán Gómez (Partido Justicialista) enfatizó la gravedad institucional del episodio y aseguró que el conflicto excede a Francia, ya que involucra a toda la Unión Europea. En ese sentido, advirtió sobre posibles consecuencias económicas y diplomáticas.

El sanrafaelino también planteó que existió un “daño real y concreto” para la provincia y calificó de erróneo el pedido de disculpas del gobernador Alfredo Cornejo, no por su contenido, sino porque debió haber sido Casado la firmante. "Para el gobierno de Francia, la situación no está resuelta", reparó. “No es una opinión, es un hecho que generó consecuencias institucionales”, concluyó.

Germán Gómez, diputado del Partido Justicialista. Foto: Cristian Lozano

Desde el oficialismo, César Cattáneo (UCR) argumentó que las instituciones ya actuaron a través del gobernador, quien —opinó— encauzó la situación por los canales diplomáticos y preservó la relación con Francia.

Además, planteó que no se puede equiparar un posteo en redes sociales con una política de Estado, y advirtió que avanzar en ese sentido implicaría convertir a la Legislatura en un “tribunal de opiniones”.

En esa línea, sostuvo que las relaciones internacionales de Mendoza “no se construyen ni se destruyen por un tuit”, sino por procesos de largo plazo vinculados a la producción, el turismo y la cooperación institucional.

Por último, Cattáneo afirmó que el proyecto de juicio político no aportaba soluciones y desviaba la atención de los problemas reales de la provincia.

Quienes “salvaron” a Hebe Casado y quiénes apoyaron el juicio político

A favor del juicio político (11 votos): Germán Gómez, Verónica Valverde, Matías Miguel Montes, Juana Aixa Moreno, Julio César Villafañe, Gustavo Perret y Alejandra Barro ( Partido Justicialista ); Lucas Ilardo y Lidia Quintana ( Fuerza Patria ); Jorge Difonso y Rolando Scanio ( La Unión Mendocina ).

Germán Gómez, Verónica Valverde, Matías Miguel Montes, Juana Aixa Moreno, Julio César Villafañe, Gustavo Perret y Alejandra Barro ( ); Lucas Ilardo y Lidia Quintana ( ); Jorge Difonso y Rolando Scanio ( ). En contra del juicio político (33 votos): Andrés Lombardi, Alberto López, Beatriz Martínez, Julián Eduardo Sadofschi, Juana Allende, Ismael Jadur, Jorge Raúl Zingaretti, Griselda Petri, Daniel Llaver, Miguel Ángel Ronco, Elisabeth Crescitelli, Raul Villach, César Cattaneo, Melisa Anabel Martinez Malanca, Leonardo Hugo Mastrangelo, María Eugenia De Marchi, Érica Pulido, Alejandra Torti, Franco Ambrosini y Carlos Ponce ( UCR ); Estefanía Vanesa Corvalan, María Inés Ramos, Pablo Santiago Castro, Cecilia Soler, María Fernanda Kaufman, Federico Palazzo y Nicolás De Pedro ( La Libertad Avanza ); Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo ( PRO ); Mauro Giambastiani ( Mejor Mendoza ); Gustavo Cairo ( Mendocinos por la Libertad ) y Sol Salinas ( Unión PRO ).

Andrés Lombardi, Alberto López, Beatriz Martínez, Julián Eduardo Sadofschi, Juana Allende, Ismael Jadur, Jorge Raúl Zingaretti, Griselda Petri, Daniel Llaver, Miguel Ángel Ronco, Elisabeth Crescitelli, Raul Villach, César Cattaneo, Melisa Anabel Martinez Malanca, Leonardo Hugo Mastrangelo, María Eugenia De Marchi, Érica Pulido, Alejandra Torti, Franco Ambrosini y Carlos Ponce ( ); Estefanía Vanesa Corvalan, María Inés Ramos, Pablo Santiago Castro, Cecilia Soler, María Fernanda Kaufman, Federico Palazzo y Nicolás De Pedro ( ); Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo ( ); Mauro Giambastiani ( ); Gustavo Cairo ( ) y Sol Salinas ( ). Ausentes (3): Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos), Silvina Gómez (UCR) y Gabriela Lizana (Renovador Mendoza Línea Nacional).

Por qué se pidió el juicio contra Hebe Casado

El conflicto que terminó este miércoles en la Cámara de Diputados tuvo su origen semanas atrás, a partir de un posteo de la vicegobernadora en X (exTwitter) mientras se disputaba el Mundial 2026. Tras la victoria de la selección de Francia ante Paraguay por octavos de final, la sanrafaelina calificó al combinado galo como un “equipo africano flojo de modales” y cuestionó a Kylian Mbappé, lo que desató una fuerte polémica, no solo en la web, sino también en aquellos pagos.

Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe. — Hebe Casado (@hebesil) July 4, 2026

La Embajada de Francia en Argentina reaccionó con dureza, declaró a Casado “persona no grata” y anunció que no participaría en actividades oficiales donde ella estuviera presente. El embajador Romain Nadal fue contundente y advirtió que “el racismo no es una opinión, es un delito”.

Lejos de retroceder, Casado defendió públicamente sus dichos. En Aconcagua Radio aseguró que su comentario formaba parte del “folklore futbolístico”, que carecían de connotaciones racistas y que —bajo esa interpretación— no correspondía pedir disculpas.

Quien sí debió disculparse ante la nación europea fue el gobernador Alfredo Cornejo. El primer mandatario envió una carta a Nadal en la que tomó distancia de las expresiones de la vice y remarcó que no representaban la postura del Ejecutivo provincial. "Mendoza ha sido, es y seguirá siendo una tierra de apertura, que celebra la riqueza de la convivencia cultural", expresó —entre otras cuestiones— en la misiva.

A partir de esa postura intransigente de Casado, surgió el pedido de juicio político, además de los proyectos de repudio presentados en ambas cámaras, que fueron rechazados por la mayoría automática oficialista.