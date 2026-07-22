El Gobierno de Mendoza expuso su plan de transición energética ante expertos en Chile

El Gobierno de Mendoza participó de la 47.ª Conferencia Internacional de la Asociación Internacional para la Economía de la Energía , realizada en Santiago de Chile , donde presentó la estrategia de la provincia para impulsar la transición energética . El evento reunió a más de 500 expertos, ministros, académicos y líderes empresariales de 70 países.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena La torre , expuso en el panel "Infraestructura para el desarrollo económico, la seguridad energética y la resiliencia" en uno de los encuentros más prestigiosos de la comunidad global especializada en esta materia. La funcionaria habló de la política del Ejecutivo para desarrollar infraestructura energética , atraer inversiones . Además, comentó la experiencia mendocina como un caso de planificación de largo plazo para transformar una provincia históricamente vinculada al petróleo y al gas en un sistema energético cada vez más diversificado .

"La transición energética presenta desafíos muy importantes, especialmente en materia de infraestructura y financiamiento ", señaló la ministra, quien remarcó la necesidad de contar con indicadores que contemplen no solo el costo de generar energía , sino también el de "construir sistemas capaces de responder a escenarios cada vez más complejos”.

En ese sentido, señaló: " Reconstruir la confianza y los mercados lleva tiempo . Por eso el gobernador Alfredo Cornejo tomó la decisión de avanzar con recursos públicos en la construcción de infraestructura básica que haga viables las inversiones privadas y permita ampliar la escala del desarrollo energético ".

En la 47.ª Conferencia Internacional de la IAEE, realizada en Santiago de Chile, presenté la política energética que estamos llevando adelante en Mendoza para impulsar una transición energética con planificación, infraestructura y una clara visión de desarrollo. pic.twitter.com/8wprj07mLT

La Conferencia Internacional de la Asociación Internacional para la Economía de la Energía (IAEE, por sus siglas en inglés) está organizada con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica de Chile y reunió en Chile a referentes académicos, responsables de políticas públicas, ejecutivos de la industria, investigadores e innovadores de distintos países.

Capacidad eléctrica de la provincia de Mendoza

La ministra presentó los principales indicadores del crecimiento energético de Mendoza y destacó que la provincia proyecta duplicar su capacidad instalada de generación eléctrica en los próximos doce años:

En 2015 Mendoza contaba con 1.730 MW de potencia instalada.

Mendoza contaba con 1.730 MW de potencia instalada. En 2026 alcanzará aproximadamente 2.500 MW.

alcanzará aproximadamente 2.500 MW. Hacia 2038, las proyecciones oficiales indican que llegará a 3.700 MW, un crecimiento superior al 100%.

En materia de generación renovable, afirmó que la provincia incorporará más de un gigavatio de potencia solar en los próximos años y presentó algunos de los proyectos que explican ese crecimiento: los parques solares Malargüe I (90 MW), Anchoris I y II (180 MW) y San Rafael I (180 MW), desarrollados por Genneia; El Quemado, de YPF Luz, con 305 MW, entre otros.

Parque Solar El Quemado. Foto: Cristian Lozano

Obras para el desarrollo energético

Uno de los ejes centrales de la presentación fue la necesidad de ampliar la infraestructura de transporte eléctrico para acompañar el crecimiento de las energías renovables. Entre las obras actualmente en marcha señaló la Estación Transformadora Valle de Uco, la Estación Transformadora Mendoza Norte y la obra Marcado-La Dormida, además del reciente inicio del proceso licitatorio para una nueva línea de alta tensión de 132 kV que conectará San Rafael con General Alvear.

También presentó y marco la importancia de tres iniciativas de gran escala consideradas estratégicas para el desarrollo energético regional:

Línea de Alta Tensión Diamante–Charlone : 500 kV, 487 kilómetros de extensión e inversión estimada en USD 1.250 millones. Unirá Mendoza con Buenos Aires . Se encuentra estructurada como proyecto apto para el RIGI.

: 500 kV, 487 kilómetros de extensión e inversión estimada en USD 1.250 millones. . Se encuentra estructurada como proyecto apto para el RIGI. Línea Eléctrica Alta Montaña : integración de los sistemas eléctricos de San Juan, Mendoza y Neuquén mediante dos tramos de 500 kV. Inversión de USD 870 millones.

: integración de los sistemas eléctricos de mediante dos tramos de 500 kV. Inversión de USD 870 millones. Interconexión Eléctrica Argentina–Chile: línea de 500 Kv, de 315 kilómetros, para fortalecer la integración energética regional. Inversión de USD 450 millones.

Obras hidroeléctricas

Otro punto de la exposición fue el desarrollo hidroeléctrico del país y la modernización de las centrales para aportar flexibilidad al sistema eléctrico y complementar la expansión de las energías renovables: Potrerillos, con una generación anual de 779 GWh; Los Nihuiles, con 778 GWh; el complejo Diamante, que produce 599 GWh por año; y El Carrizal, con 83 GWh anuales.

A ello se suma una red de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos distribuidos en distintos departamentos: Lunlunta, Tiburcio Benegas, los saltos 6, 7, 8 y 11 sobre el río Mendoza, el Triple Salto Unificado y el futuro PAH Comparto, actualmente en proyecto.