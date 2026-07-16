Mendoza reaviva el debate de eutanasia tras la legalización de una normativa en Francia

La aprobación de la ley que regula la eutanasia y el suicidio asistido en Francia tuvo especial repercusión en la provincia de Mendoza , donde funcionarios del gobierno pidieron que el país avance hacia una legislación que contemple el derecho a decidir sobre el final de la vida en casos de enfermedades incurables o irreversibles.

La decisión del Parlamento francés fue celebrada públicamente por el ministro de Salud y Deportes de Mendoza, Rodolfo Montero , y por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , quienes coincidieron en que Argentina mantiene una discusión pendiente sobre este tema y recordaron los antecedentes legislativos impulsados desde la provincia.

La Asamblea Nacional de Francia aprobó de manera definitiva la norma con 291 votos a favor y 241 en contra , luego de una tercera lectura en la Cámara baja. La iniciativa, promovida por el presidente Emmanuel Macron , autoriza la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes mayores de edad con enfermedades graves, incurables y en fase avanzada o terminal, siempre que sufran padecimientos imposibles de aliviar y puedan expresar libremente su voluntad.

Solicitud escrita presentada ante un médico.

presentada ante un médico. Evaluación médica de manera colegiada.

Plazo de hasta 15 días para resolver el pedido.

para resolver el pedido. Confirmación de la voluntad del paciente tras un período mínimo de dos días de reflexión.

Con esta aprobación, el país europeo se suma a naciones como Bélgica, Países Bajos, Suiza, Canadá y Uruguay, donde existe algún tipo de regulación sobre la ayuda médica para morir.

En ese contexto, Rodolfo Montero sostuvo en sus redes sociales que la decisión francesa representa "un debate civilizatorio que pone en el centro la libertad individual y el fin del sufrimiento". Además, afirmó: "Argentina debe avanzar en el mismo sentido".

Francia consagró por ley el derecho a una muerte digna mediante la eutanasia y el suicidio asistido.

Un debate civilizatorio que pone en el centro la libertad individual y el fin del sufrimiento. Argentina debe avanzar en el mismo sentido. https://t.co/drcOjR3do4 — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) July 16, 2026

El funcionario también recordó que el gobernador Alfredo Cornejo, cuando era legislador nacional, impulsó un proyecto de ley inspirado en el caso del abogado mendocino Daniel Ostropolsky, quien padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y reclamó durante años la legalización de la eutanasia.

"Garantizar una muerte digna no es promover la muerte; es humanizar el final de la vida cuando la medicina ya no puede curar y solo queda el dolor irreversible", expresó Montero.

Por su parte, Jimena Latorre también destacó la decisión adoptada por Francia y aseguró que el país dio "un ejemplo de civilidad y diálogo democrático". En su publicación sostuvo que "no hay libertad más elemental que la libertad para decidir sobre la propia vida, cómo vivirla y cómo dejar de hacerlo", y agregó que "Argentina se debe y le debe a sus ciudadanos ese debate y una legislación acorde a nuestros principios constitucionales".

No hay libertad más elemental que la libertad para decidir sobre la propia vida, como vivirla y como dejar de hacerlo.



Hoy Francia ha dado un ejemplo de civilidad y diálogo democrático, acorde al principio de libertad que enarbola desde hace siglos!https://t.co/V9AUggHOpl — Jimena Latorre (@JimehLatorre) July 16, 2026

La ministra recordó además las palabras de Daniel Ostropolsky, quien antes de morir pidió que se reconociera "el ejercicio del derecho inalienable y personalísimo a la libertad para decidir, cuando llegue el momento, terminar con una existencia tan atroz como innecesaria frente a una enfermedad irreversible e incurable".

Un debate que Mendoza impulsa desde hace años

La discusión sobre la eutanasia en Argentina no es nueva. En 2022, legisladores de Juntos por el Cambio presentaron en el Congreso de la Nación el proyecto conocido como "Buena muerte", impulsado junto a Ostropolsky. En paralelo, Alfredo Cornejo y Jimena Latorre promovieron otra iniciativa, mientras que Julio Cobos y Pamela Verasay presentaron el proyecto denominado "Interrupción voluntaria de vida".

Todas las propuestas buscaban reconocer el derecho de personas con enfermedades graves, irreversibles e imposibilitantes a solicitar asistencia médica para poner fin a su vida, bajo estrictas condiciones y controles.

La histórica votación que convirtió a Francia en uno de los países que regulan la eutanasia tuvo repercusiones inmediatas en Mendoza. Foto: Freepik.

Aunque ninguno de esos proyectos prosperó, sí instalaron el tema en la agenda parlamentaria y dieron lugar al debate en las comisiones legislativas.

Incluso, en noviembre del año pasado, Montero confirmó que la discusión había vuelto a tratarse en ámbitos nacionales. En diálogo con Sitio Andino, señaló que mantenía conversaciones con el Ministerio de Salud de la Nación y reveló que el tema era analizado en el marco de la Comisión de Bioética, de la que forma parte como miembro suplente.

Qué dice la legislación argentina

Actualmente, la eutanasia no está permitida en Argentina. Sin embargo, desde 2012 rige la Ley de Muerte Digna, incorporada dentro de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, que habilita a rechazar tratamientos o procedimientos que prolonguen artificialmente la vida en determinadas circunstancias.

La normativa, no obstante, no autoriza que un profesional de la salud intervenga para provocar la muerte del paciente, diferencia que marca el principal punto de discusión entre quienes impulsan una nueva ley y quienes se oponen a avanzar en una regulación sobre la ayuda médica para morir.