16 de julio de 2026
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Taxis y remises: por qué Aprotam rechazó el aumento en las tarifas

El Gobierno dispuso un nuevo cuadro tarifario para viajar en taxi y remis, pero los propietarios de los vehículo salieron a criticar los nuevos precios.

Taxi y remis: por qué Aprotam rechazó el aumento en las tarifas.

Taxi y remis: por qué Aprotam rechazó el aumento en las tarifas.

 Por Florencia Martinez del Rio

Luego de que el Gobierno de Mendoza autorizara un aumento en las tarifas de taxis y remises, Aprotam manifestó su rechazo a la medida por considerarla demasiado elevada y expresó su preocupación por el impacto que podría tener en los usuarios y en la actividad del sector.

El pasado miércoles, la Subsecretaría de Transporte de la provincia oficializó el nuevo esquema tarifario con un incremento del 25,22% sobre los valores que estaban vigentes, realizado en base a los estudios de costos aportados por las entidades que nuclean a los dueños de los vehículos.

Así quedaron las nuevas tarifas

Para los taxis del Gran Mendoza, con el ajuste, la bajada de bandera diurna pasó a $1.724, mientras que la ficha y el minuto de espera tendrán un valor de $91. En horario nocturno, la bajada de bandera será de $2.060, con una ficha de $112. En el caso de los remises, la bajada de bandera diurna quedó fijada en $1.775, con una ficha de $102. Durante la noche, la bajada de bandera será de $2.142 y la ficha costará $113.

Qué piden los dueños de taxis y remises de la provincia de Mendoza

Sin embargo, desde la Asociación de Propietarios de Taxis y Remis de Mendoza (Aprotam) indicaron que no están de acuerdo con el valor del precio máximo sugerido por el Gobierno. Sostuvieron que ellos habían solicitado una actualización tarifaria que superara el 20%.

"Sugerimos al Gobierno la unificación de la tarifa, ya que consideramos oportuno que la tarifa del taxi sea la misma durante las 24 hs. Entendiendo la situación y la pérdida del poder adquisitivo de los usuarios, solicitamos que el precio máximo sugerido no superara el valor de la tarifa nocturna actual", explicaron.

En tanto, el Ejecutivo ratificó su decisión y señaló que se trata de un valor máximo sugerido, por lo que los prestadores del servicio pueden cobrar por debajo de dicha tarifa.

"Demuestran una falta de empatia e interés hacia los ciudadanos, que enfrentamos día a día una lucha de subsistencia debido a las malas políticas y gestiones que llevan a cabo los funcionarios que elegimos como representantes del pueblo", afirmó Aprotam, que además advirtió: "No nos hacemos responsables de las consecuencias que ocasione la implementación de dicha resolución".

Cuadro tarifario fuera del Gran Mendoza

Para las zonas Centro, Sur, Norte, Este y la localidad de Uspallata, los taxis tendrán una bajada de bandera diurna de $1.919 y una ficha de $107. En horario nocturno, la bajada de bandera será de $2.291 y la ficha costará $121.

En tanto, los remises tendrán una bajada de bandera diurna de $1.973, con una ficha de $112, mientras que por la noche la bajada de bandera ascenderá a $2.371 y la ficha será de $122. La resolución también mantiene el horario nocturno entre las 22 y las 5.

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