15 de julio de 2026
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Aumentan los taxis y remises en Mendoza: ¿cuánto cuesta viajar desde este miércoles?

Comienza a regir el incremento del 25,22% autorizado por el Gobierno provincial para las tarifas de taxis y remises. Los detalles del nuevo cuadro tarifario.

Aumentan los taxis y remises en Mendoza: ¿cuánto cuesta viajar desde este miércoles?.

Aumentan los taxis y remises en Mendoza: ¿cuánto cuesta viajar desde este miércoles?.

 Por Natalia Mantineo

A partir de este miércoles, viajar en taxi y remis en la provincia de Mendoza es más caro. El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a través de la Subsecretaría de Transporte, oficializó el nuevo esquema de tarifas, aplicando un aumento del 25,22% sobre los valores que estaban vigentes.

Taxi y remises, con tarifas en alza.

Taxi y remises, con tarifas en alza.

Taxi y remises, con tarifas en alza: el análisis de costos

El ajuste tarifario se resolvió a través de estudios de costos aportados por las tres entidades que nuclean a los propietarios del sector: la Asociación de Propietarios de Taxis Mendoza (APROTAM), la Asociación de Taxis, Remises y Afines de la Zona Sur (ATASUR) y la Cámara Empresaria del Taxímetro y Afines (CETAX).

En el marco del proceso legal, el Ente de la Movilidad Provincial (EMoP) convocó a una audiencia pública que se realizó el pasado 19 de junio en el Centro de Congresos y Exposiciones. Tras analizar las exposiciones de los oradores y los informes de la Subdirección de Control, Tarifas y Supervisión, el directorio del EMoP ratificó que el incremento del 25,22% resulta necesario para que los permisionarios puedan cubrir los costos de mantenimiento de las unidades y garantizar la prestación del servicio.

Cuadro tarifario para el Gran Mendoza

Para los taxis del Gran Mendoza, la bajada de bandera diurna pasó a $1.724, mientras que la ficha y el minuto de espera tendrán un valor de $91. En horario nocturno, la bajada de bandera será de $2.060, con una ficha de $112.

En el caso de los remises del Gran Mendoza, la bajada de bandera diurna quedó fijada en $1.775, con una ficha de $102. Durante la noche, la bajada de bandera será de $2.142 y la ficha costará $113.

El aumento de taxis y remises comienza a regir desde este miércoles.

El aumento de taxis y remises comienza a regir desde este miércoles.

Así son los valores en el resto de la provincia

Para las zonas Centro, Sur, Norte, Este y la localidad de Uspallata, los taxis tendrán una bajada de bandera diurna de $1.919 y una ficha de $107. En horario nocturno, la bajada de bandera será de $2.291 y la ficha costará $121.

En tanto, los remises tendrán una bajada de bandera diurna de $1.973, con una ficha de $112, mientras que por la noche la bajada de bandera ascenderá a $2.371 y la ficha será de $122. La resolución también mantiene el horario nocturno entre las 22 y las 5.

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