A 20 años de X (ex Twitter): la historia de la plataforma que revolucionó las redes sociales

Este 15 de julio de 2026 se cumplen 20 años del lanzamiento de X (ex Twitter ) . La plataforma, una de las redes sociales más influyentes del mundo, continúa siendo un espacio clave para compartir opiniones, difundir información y debatir sobre la actualidad.

Este mes se cumplen 20 años del lanzamiento oficial de X (ex Twitter) , una de las redes sociales que más transformó la forma de comunicarse en Internet. El proyecto nació en California, Estados Unidos, y fue impulsado por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams . Aunque su lanzamiento oficial fue el 15 de julio de 2006 , la primera versión comenzó a desarrollarse algunos meses antes.

Antes de adoptar su nombre definitivo, la plataforma barajó varias opciones, entre ellas Twiiit, Twitch, Stat.us y Twttr , una denominación inspirada en el sonido del canto de los pájaros y en la tendencia de la época de eliminar las vocales de los nombres de las startups. El 21 de marzo de 2006 , Jack Dorsey publicó el primer mensaje de la historia: "Just setting up my twttr" ("Solo configurando mi Twttr").

En sus primeros años, la red social imponía un límite de 140 caracteres por publicación, una restricción que generó críticas, pero que con el tiempo terminó convirtiéndose en una de sus principales señas de identidad. A medida que crecía su popularidad, el volumen de publicaciones pasó de unos 20.000 a más de 70.000 tuits diarios .

Otro de los grandes hitos llegó en 2007, cuando un usuario propuso utilizar el símbolo # para agrupar conversaciones sobre un mismo tema. La idea fue adoptada por la plataforma y dio origen a los hashtags, una herramienta que cambió la forma de organizar y descubrir contenidos en las redes sociales.

Con el paso de los años, Twitter se consolidó como una de las plataformas más influyentes del mundo, utilizada por millones de personas, medios de comunicación, empresas, deportistas, artistas y dirigentes políticos para informar, opinar y debatir sobre la actualidad.

En 2022, el empresario Elon Musk adquirió la compañía por 44.000 millones de dólares. Un año después impulsó un profundo cambio de imagen: la histórica marca Twitter fue reemplazada por X, una decisión que generó un intenso debate entre usuarios y especialistas, pero que marcó el inicio de una nueva etapa para la plataforma.

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