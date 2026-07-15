Ley de Matrimonio Igualitario: por qué el 15 de julio es una fecha histórica para Argentina

Este 15 de julio se cumplen 16 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina , una de las normas más trascendentes en materia de derechos civiles y humanos del país . Aprobada tras un intenso debate legislativo y social, la Ley 26.618 marcó un antes y un después al reconocer el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio con igualdad de derechos y obligaciones.

La madrugada del 15 de julio de 2010 quedó grabada en la historia argentina. Luego de una de las sesiones más extensas que se recuerden en el Congreso de la Nación, el Senado aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario N.º 26.618 por 33 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones . Días antes, la iniciativa ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados , donde recibió 126 votos afirmativos, 110 negativos, cuatro abstenciones y 16 ausencias .

La sanción de la ley convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina y el décimo en el mundo en reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo . El avance fue el resultado de años de militancia, debates públicos y trabajo conjunto entre organizaciones sociales, referentes políticos y colectivos de la diversidad sexual, que impulsaron la histórica consigna: "El mismo amor, los mismos derechos" .

El camino de esta ley comenzó mucho antes de la histórica votación de 2010 . Uno de los primeros antecedentes fue la aprobación de la Ley de Uniones Civiles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , en 2002 . Si bien representó un avance, numerosas organizaciones consideraban que esa normativa no garantizaba la igualdad plena, ya que otorgaba un reconocimiento limitado frente al matrimonio civil .

En paralelo, distintas presentaciones judiciales comenzaron a cuestionar la constitucionalidad de las normas que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2007, María Rachid, entonces dirigente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), promovió uno de los primeros amparos con ese objetivo.

Dos años después, en 2009, el fallo "Freyre, Alejandro c/ GCBA s/ amparo" declaró inconstitucionales los artículos 172 y 188 del entonces Código Civil, habilitando la celebración del primer matrimonio igualitario del país y sentando un precedente clave para el debate parlamentario.

Tras su aprobación, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, su entrada en vigencia le permitió a las parejas del mismo sexo acceder a los mismos derechos y obligaciones que las parejas heterosexuales. Entre ellos, la posibilidad de compartir la cobertura de salud, acceder a pensiones por fallecimiento del cónyuge, heredar bienes, conformar un patrimonio común y ejercer los derechos familiares previstos por la legislación argentina.

Fuente: Chequeado.