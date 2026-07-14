14 de julio de 2026
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Sitio Andino
Instituto Provincial de la Vivienda

El IPV avanza con un plan para construir más de 300 viviendas en seis departamentos de Mendoza

El Instituto Provincial de la Vivienda abrió los sobres del concurso funanciado con recursos del Fondo del Resarcimiento. La cifra de proyectos presentados supera el cupo previsto del programa.

Las bases establecen que cada proyecto debe contemplar entre cinco y treinta viviendas.

Las bases establecen que cada proyecto debe contemplar entre cinco y treinta viviendas.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) realizó este martes la apertura de sobres del Concurso de Proyectos del Programa de Inversión Pública para el Desarrollo de Viviendas. La iniciativa es financiada con recursos del Fondo del Resarcimiento que apunta a impulsar la construcción de nuevos barrios mediante la articulación entre el Estado provincial y el sector privado.

La convocatoria registró una amplia participación de empresas desarrolladoras, que presentaron 15 proyectos habitacionales distribuidos en distintos departamentos de Mendoza. En total, las propuestas contemplan la construcción de 355 viviendas, una cifra que supera ampliamente el cupo inicial previsto de 275 unidades.

Proyectos de viviendas en distintos departamentos de Mendoza

Las iniciativas fueron presentadas por las empresas Titulizar SA, Lauggero, Constructora San José, Cebeco, PROCOM y OHA, con desarrollos previstos en Maipú, Guaymallén, Luján de Cuyo, Las Heras, San Martín y San Rafael.

Entre los proyectos se destacan Castillo I, Castillo II y Castillo III, en Maipú, con 30 viviendas cada uno; Paseo Di Fiore, en Luján de Cuyo, con 25 unidades; y los emprendimientos Estrella, Villanueva, AMPUNC A, AMPUNC B, Guaymallén I y Guaymallén II, ubicados en Guaymallén, que en conjunto suman 161 viviendas.

La convocatoria registró una amplia participación de empresas desarrolladoras, que presentaron 15 proyectos habitacionales.

La convocatoria registró una amplia participación de empresas desarrolladoras, que presentaron 15 proyectos habitacionales.

También forman parte de la convocatoria Recodo XI, en Maipú, con 11 viviendas; Las Acacias A y Las Acacias B, en San Martín, con 14 unidades cada uno; Río Diamante, en Las Heras, con 30 viviendas; y Sun Valley Club de Campo, en San Rafael, con 10 unidades.

Cómo funcionará el programa de financiamiento

A través de este concurso, el IPV busca estimular la inversión privada en el desarrollo habitacional y ampliar la oferta de viviendas en la provincia. Las bases establecen que cada proyecto debe contemplar entre cinco y treinta viviendas y un plazo máximo de ejecución de 14 meses, con el objetivo de acelerar la puesta en marcha de nuevos barrios.

Uno de los principales ejes del programa es el esquema de financiamiento compartido. En este marco, el Estado provincial, a través del IPV, aportará hasta el 40% del valor de cada emprendimiento, mientras que el porcentaje restante será financiado por la empresa desarrolladora y por los futuros adjudicatarios mediante los planes de pago previstos para cada proyecto.

Tras la apertura de sobres, el IPV iniciará ahora el proceso de evaluación técnica, económica, legal y urbanística de las 15 propuestas presentadas.

El IPV busca estimular la inversión privada en el desarrollo habitacional y ampliar la oferta de viviendas.

El IPV busca estimular la inversión privada en el desarrollo habitacional y ampliar la oferta de viviendas.

El análisis permitirá determinar cuáles cumplen con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones y, en consecuencia, podrán avanzar hacia la etapa de adjudicación para su posterior ejecución.

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