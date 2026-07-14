Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 14 de julio.

Durante la mañana y tarde de este martes 14 de julio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calle Línea Los Palos, entre La Fábrica y Benavidez; Jaime Prats. De 11.00 a 15.00 h.

– En Ruta Provincial N°175, entre Olivos y La Correina; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Cangallo, entre Cornú y El Libertador y zonas aledañas. De 10.30 a 14.30 h.

– En calle Fuerte San Juan, hacia el sur de Ruta Nacional N°143, afecta al callejón Jorge Gracia; Paso de Las Carretas. De 14.30 a 18.30 h.

– En Ruta Nacional N°40 vieja, entre calle La Capilla o Cubillos y callejón Santander; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

⚠️ Mantenimiento Programado #Edemsa Martes 14 de Julio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/ni8DbgPQjT

– En calle Almirante Brown, entre Medrano y barrio Las Candelas. En la intersección de calles Pedro Díaz y Proyectada J379, hacia el sur de Almirante Brown y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.

– En Ruta Nacional N°7, camino a Las Cuevas. De 10.30 a 14.30 h.

– En calle Godoy Cruz, entre Allayme y Sarmiento. Entre calles Rastreador Fournier, Sarmiento, Bandera de los Andes y Tropero Sosa y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Agustín Álvarez, entre Lauriente y Perito Moreno y áreas adyacentes; Dorrego. De 9.15 a 11.15 h.

– En la intersección de calles Constantino Catauro y Civelli y zonas aledañas; Rodeo de la Cruz. De 11.15 a 14.15 h.

– Entre calles Ejército de Los Andes, San Juan de Dios, Olegario Andrade y Guiraldes; Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Berutti, Dorrego, Joaquín Castellanos y Ejército de los Andes y zonas aledañas; Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas