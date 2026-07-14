14 de julio de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 14 de julio

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 14 de julio.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 14 de julio.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 14 de julio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 13 de julio

Guaymallén

  • – Entre calles Berutti, Dorrego, Joaquín Castellanos y Ejército de los Andes y zonas aledañas; Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Ejército de Los Andes, San Juan de Dios, Olegario Andrade y Guiraldes; Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la intersección de calles Constantino Catauro y Civelli y zonas aledañas; Rodeo de la Cruz. De 11.15 a 14.15 h.

  • – En calle Agustín Álvarez, entre Lauriente y Perito Moreno y áreas adyacentes; Dorrego. De 9.15 a 11.15 h.

  • – En calle Godoy Cruz, entre Allayme y Sarmiento. Entre calles Rastreador Fournier, Sarmiento, Bandera de los Andes y Tropero Sosa y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

Las Heras

  • – En Ruta Nacional N°7, camino a Las Cuevas. De 10.30 a 14.30 h.

Luján

  • – En calle Almirante Brown, entre Medrano y barrio Las Candelas. En la intersección de calles Pedro Díaz y Proyectada J379, hacia el sur de Almirante Brown y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • – Entre calles San Martín, Padre Vázquez, Tropero Sosa y Ozamis. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

  • – En Ruta Provincial N°92, entre calle Ricardo Videla y Ruta Provincial N°93 o Carril Vista Flores; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • – En Ruta Nacional N°40 vieja, entre calle La Capilla o Cubillos y callejón Santander; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Fuerte San Juan, hacia el sur de Ruta Nacional N°143, afecta al callejón Jorge Gracia; Paso de Las Carretas. De 14.30 a 18.30 h.

    – Entre calles Castro, Escuela Vieja, Ruta Nacional N°40 Vieja y Carril Casas Viejas. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael

  • – En calle Cangallo, entre Cornú y El Libertador y zonas aledañas. De 10.30 a 14.30 h.

  • – En Ruta Provincial N°175, entre Olivos y La Correina; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Línea Los Palos, entre La Fábrica y Benavidez; Jaime Prats. De 11.00 a 15.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

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