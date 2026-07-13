13 de julio de 2026
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Sitio Andino
Vacaciones de invierno

Guaymallén ofrece una nueva semana de actividades gratuitas por vacaciones de invierno

La Municipalidad de Guaymallén renovó la agenda de "Invierno Re Copado" con espectáculos gratuitos y actividades recreativas. Se desarrollarán hasta el 18 de julio.

El ciclo ofrece espectáculos gratuitos y actividades recreativas destinadas a niños y familias.

El ciclo ofrece espectáculos gratuitos y actividades recreativas destinadas a niños y familias.

Foto: Prensa Municipalidad de Guaymallén
Por Sitio Andino Sociedad

Las vacaciones de invierno continúan con una amplia propuesta de entretenimiento en Guaymallén, donde la Municipalidad puso en marcha la segunda semana de "Invierno Re Copado". El ciclo ofrece espectáculos gratuitos y actividades recreativas destinadas a niños y familias en distintos puntos del departamento.

El cronograma se extenderá hasta el 18 de julio e incluye funciones de circo, teatro, magia, títeres, payasos y malabares, protagonizadas por elencos y artistas locales. Además de los espectáculos, cada jornada contará con juegos y actividades deportivas coordinadas por profesores de la Dirección de Educación y Deportes del municipio.

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Las propuestas culturales para toda la familia

Las principales propuestas tendrán lugar en las carpas circenses instaladas en la Plaza Carlos Pasetti, el Club Unión, la Plaza Barrio Municipal y la Unión Vecinal Kilómetro 8, donde diariamente habrá actividades recreativas desde las 14, seguidas por funciones artísticas durante la tarde.

Las vacaciones de invierno continúan con una amplia propuesta de entretenimiento en Guaymallén.

Las vacaciones de invierno continúan con una amplia propuesta de entretenimiento en Guaymallén.

Entre los espectáculos destacados figuran "Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta", de Macanudo Teatro; "Las locuras de Ludiem", del Mago Ludiem; "Clásicos del circo", de Porotita y Tatán; "Una aventura intergaláctica", de Circo Nebular; "Clasiclown", de Telares Teatro; "Evolushow", de Circus Magenta; además de presentaciones de Café Electrik, Garabato Circo, Compañía Flip y Títeres del Azulejo, entre otros artistas.

La agenda también incluye funciones en el Centro Cultural Pascual Lauriente, la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte y las Salas de Arte Libertad, donde habrá obras teatrales, narraciones, espectáculos musicales y propuestas de animación infantil con entrada libre y gratuita.

En la Biblioteca Almafuerte se presentarán las actividades de EDELIJ con "Historias iluminadas... el cuarto oscuro de los libros" y "Flor que vuela", mientras que el Centro Cultural Pascual Lauriente ofrecerá las obras "El viajero de los cuentos", "La Magia de la Música" y "Colores de mi pueblo".

Desde la Municipalidad informaron que el miércoles 15 de julio no habrá actividades de "Invierno Re Copado", ya que la jornada estará destinada a acompañar a la Selección Argentina

Cronograma de la segunda semana de vacaciones de invierno

Lunes 13 y martes 14 de julio

Plaza Carlos Pasetti (Villa Nueva)

  • Desde las 14, juegos y actividades deportivas.
  • Funciones de Títeres del Azulejo, Macanudo Teatro, Mago Ludiem y Café Electrik.

Club Unión (Puente de Hierro)

  • Desde las 14, actividades recreativas.
  • Espectáculos de Títeres Banda Espuma, Porotita y Tatán, Café Electrik y Circo Nebular.

Biblioteca Pública Municipal Almafuerte (Villa Nueva)

  • Lunes 13, 15.30: "Historias iluminadas... el cuarto oscuro de los libros".
  • Martes 14, 15.30: "Flor que vuela".
El cronograma se extenderá hasta el 18 de julio e incluye funciones de circo, teatro, magia, títeres, payasos y malabares.

El cronograma se extenderá hasta el 18 de julio e incluye funciones de circo, teatro, magia, títeres, payasos y malabares.

Jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de julio

Plaza Barrio Municipal (El Sauce)

  • Actividades recreativas desde las 14.
  • Funciones de Mago Augusto "The Looper", Porotita y Tatán, Telares Teatro, Radio Aventura, Macanudo Teatro y Café Electrik.

Unión Vecinal Kilómetro 8

  • Juegos desde las 14.
  • Espectáculos de Garabato Circo, Compañía Flip, Mago Ludiem, Macanudo Teatro, Títeres del Azulejo y Circus Magenta.

Centro Cultural Pascual Lauriente

  • Jueves 16, 16: "El viajero de los cuentos".
  • Viernes 17, 16: "La Magia de la Música".
  • Sábado 18, 16: "Colores de mi pueblo".

Salas de Arte Libertad

  • Viernes 17, 16: "La magia y la risa en una valija", a cargo de Garabato Circo.

Todas las actividades son gratuitas y están destinadas a que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una variada agenda cultural y recreativa durante el receso invernal, con propuestas pensadas para toda la familia en distintos sectores del departamento.

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