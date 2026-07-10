Avanzan las obras en escuelas del Valle de Uco durante el receso invernal: qué trabajos se realizan

Las escuelas de Mendoza se encuentran en receso invernal y, en este marco, la Subsecretaría de Infraestructura Educacional aprovecha los días sin clases para llevar adelante obras en escuelas de la provincia. El Valle de Uco no es la excepción . A continuación, repasamos en qué situación estás las escuelas de la zona y qué perspectiva hay en el mediano plazo.

En diálogo con Noticiero Andino, el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Deparo, explicó que durante este receso se planificaron intervenciones en 140 escuelas de la provincia . De ese total, 15 corresponden al Valle de Uco , donde se ejecutan trabajos de electricidad, sanitarios, terminación de aulas y otras reparaciones consideradas prioritarias.

"Este momento nos permite ejecutar obras que requieren tiempo y una intervención de mayor magnitud", explicó Deparo. En ese sentido, destacó que la Provincia "ya ha atendido a más de 1.000 escuelas" como parte del plan de infraestructura educativa.

Respecto del Valle de Uco, precisó que "de las 140 escuelas previstas, 15 están en la región". Entre las tareas mencionó terminación de aulas, reparaciones eléctricas y sanitarias , además de intervenciones puntuales en establecimientos como Manantiales, Gabriela Mistral y Ejército Argentino. "Hay obras que demandan entre cuatro y cinco días y otras que pueden extenderse entre 10 y 12 días", señaló.

El funcionario aclaró que algunas tareas continuarán una vez finalizado el receso invernal, aunque aseguró que "no va a estar afectado el servicio educativo". Además, sostuvo que el objetivo es avanzar hacia un esquema de mantenimiento preventivo.

Estamos intentando llegar en tiempo y forma a dar respuesta y creemos que, si esta política se sostiene un par de años más, la infraestructura dejará de ser un problema y podremos empezar a discutir otras cuestiones vinculadas a la educación. Estamos intentando llegar en tiempo y forma a dar respuesta y creemos que, si esta política se sostiene un par de años más, la infraestructura dejará de ser un problema y podremos empezar a discutir otras cuestiones vinculadas a la educación.

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