3 de julio de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán asistió a familias de barrios populares ante la ola polar

El intendente de Tunuyán Emir Andraos encabezó una nueva acción de asistencia para acompañar a familias de sectores vulnerables durante la ola polar.

Emir Andraos, intendente de Tunuyán.

Emir Andraos, intendente de Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

Ante la inminente ola polar que atraviesa el Valle de Uco, el Municipio de Tunuyán realizó un nuevo operativo solidario para acompañar a familias de seis barrios populares del departamento.

El operativo estuvo encabezado por el intendente Emir Andraos y contó con el acompañamiento del jefe de la Guarnición Ejército Campo Los Andes, teniente coronel Darío Javier Sosa. La asistencia se realizó de manera articulada entre el municipio y el Ejército Argentino, que puso a disposición cocinas de campaña y camiones para llegar a cada barrio.

Un operativo para acompañar a las familias durante el frío extremo

El intendente Emir Andraos destacó la continuidad de esta iniciativa y remarcó la importancia de estar presentes en momentos complejos. “Cuando tenemos el pronóstico de temperaturas muy bajas, decidimos acompañar a la comunidad, sobre todo en estos barrios más postergados, donde viene bien un mimo y un plato de comida caliente”, expresó el jefe comunal.

La logística comenzó el pasado sábado, cuando el servicio meteorológico provincial alertaba sobre la llegada de la ola polar. A partir de ese momento, Andraos y su equipo de gestión comenzaron a desplegar un operativo que no fue aislado, sino que forma parte de una acción que el municipio ya viene repitiendo en contextos de emergencia climática.

Durante la jornada del miércoles, personal municipal trabajó en las cocinas del Ejército y también en el CIC de calle La Argentina. Allí se pelaron y cortaron las verduras que luego serían utilizadas para la preparación del menú.

Ya durante la mañana del jueves, las hornallas se encendieron para comenzar con la cocción e integrar cada uno de los ingredientes.

Cerca de 1.850 raciones de guiso de lentejas en Tunuyán

En total, se prepararon cerca de 1.850 raciones de guiso de lentejas, un plato pensado para aportar calorías y acompañar a las familias en una de las semanas más frías del año.

Las verduras fueron donadas por el productor Marcelo Sabina, mientras que la Municipalidad de Tunuyán realizó la compra de las lentejas y la carne, con el objetivo de sumar proteínas a cada ración.

A las 18, las ollas ya estaban listas en cada una de las cocinas de campaña. Luego, seis camiones fueron distribuidos de manera simultánea hacia distintos sectores del departamento y llegaron a los barrios alrededor de las 19.30. Allí, vecinos y vecinas se acercaron con sus recipientes para recibir una porción caliente en una de las noches más frías de la semana.

Trabajo conjunto entre el municipio de Tunuyán y el Ejército Argentino

Esta acción tiene como antecedente la cruzada solidaria realizada durante el invierno pasado, cuando la Municipalidad de Tunuyán, con el apoyo del Ejército Argentino, Cáritas y vecinos, distribuyó comida caliente en sectores vulnerables del departamento.

Este año, ante un nuevo pronóstico de temperaturas extremas, el municipio volvió a articular el operativo para acompañar a las familias. En ese sentido, Andraos puso en valor el trabajo conjunto con el Ejército Argentino.

“El año pasado hicimos dos operativos similares. Este año decidimos replicarlo. Me comuniqué con los tenientes, que siempre están muy predispuestos, con quienes articulamos y trabajamos todo el año”, señaló.

Además, agregó: “Estamos en seis lugares distintos, con las cocinas y toda la infraestructura del Ejército a disposición, junto a todo el equipo municipal, para entregar estas casi 1.850 raciones que hemos preparado”.

Tunuyán frente a la ola polar

El jefe comunal también hizo referencia al contexto climático que atraviesa el departamento, marcado por días de intenso frío y temperaturas bajo cero.

“Ayer y hoy han sido días de temperaturas muy bajas. Como siempre, tratamos de acompañar y estar cerca, no solamente con los servicios diarios y diferentes asistencias, sino también con este tipo de acciones que acercan un alimento consistente, con muchas calorías”, sostuvo Andraos.

De esta manera, la Municipalidad de Tunuyán volvió a desplegar un operativo de asistencia territorial para acompañar a las familias que más lo necesitan durante la ola polar que afecta al Valle de Uco.

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