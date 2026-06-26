26 de junio de 2026
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Incendio

Tras un incendio en Vista Flores, Bomberos brindó recomendaciones para calefaccionar los hogares

El incendio volvió a poner el foco en la importancia de revisar las instalaciones antes de encender los sistemas de calefacción.

Tras el incendio en Vista Flores, brindaron recomendaciónes para calefaccionar los hogares.

Tras el incendio en Vista Flores, brindaron recomendaciónes para calefaccionar los hogares.

Por Sitio Andino Departamentales

Luego del incendio registrado durante la noche del jueves en una vivienda de Vista Flores, desde Bomberos Voluntarios de Tunuyán brindaron una serie de recomendaciones para calefaccionar los hogares de manera segura.

¿Como se originó el incendio en Vista Flores?

Embed - Incendio en una vivienda de Vista Flores: qué lo ocasionó y cuáles fueron los daños

Según se informó, el siniestro se habría originado por una estufa a leña que estaba mal instalada, situación que volvió a poner el foco en los riesgos asociados al uso incorrecto de los sistemas de calefacción.

Ante la llegada de las bajas temperaturas, los bomberos remarcaron la importancia de adoptar medidas preventivas y verificar las instalaciones antes de utilizar estufas u otros artefactos destinados a calefaccionar las viviendas.

Embed - Estufas mal instaladas siguen provocando incendios: recomendaciones para prevenirlos

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