Tras un incendio en Vista Flores, Bomberos brindó recomendaciones para calefaccionar los hogares

Luego del incendio registrado durante la noche del jueves en una vivienda de Vista Flores, desde Bomberos Voluntarios de Tunuyán brindaron una serie de recomendaciones para calefaccionar los hogares de manera segura.
26 de junio de 2026
El incendio volvió a poner el foco en la importancia de revisar las instalaciones antes de encender los sistemas de calefacción.
Luego del incendio registrado durante la noche del jueves en una vivienda de Vista Flores, desde Bomberos Voluntarios de Tunuyán brindaron una serie de recomendaciones para calefaccionar los hogares de manera segura.
Según se informó, el siniestro se habría originado por una estufa a leña que estaba mal instalada, situación que volvió a poner el foco en los riesgos asociados al uso incorrecto de los sistemas de calefacción.
Ante la llegada de las bajas temperaturas, los bomberos remarcaron la importancia de adoptar medidas preventivas y verificar las instalaciones antes de utilizar estufas u otros artefactos destinados a calefaccionar las viviendas.