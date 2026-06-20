20 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Incendio

Incendio en un hotel del Caribe: el dramático relato de argentinos que escaparon de las llamas

Turistas argentinos contaron el horror vivido en el incendio del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, ubicado en Bayahíbe, República Dominicana.

Incendio en un hotel del Caribe: el dramático relato de argentinos que escaparon de las llamas.

Incendio en un hotel del Caribe: el dramático relato de argentinos que escaparon de las llamas.

Por Sitio Andino Mundo

El hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, ubicado en Bayahíbe, República Dominicana, fue escenario de un impactante incendio que dejó al menos una persona fallecida y obligó a evacuar a más de 1.600 huéspedes. Las llamas afectaron una importante parte del complejo turístico.

Entre los evacuados había varios turistas argentinos, quienes relataron los dramáticos momentos vividos durante el incendio. Sus testimonios describen escenas de desesperación, corridas y pérdidas materiales en medio del caos generado por el fuego.

El relato de una argentina: "Corrimos por nuestras vidas"

Valentina, una joven oriunda de General Baldissera, contó que presenció el inicio del incendio mientras se encontraba en una terraza del resort. Según explicó, el fuego habría comenzado en el hall del hotel durante tareas de mantenimiento en el techo. "Saltó una chispa y vimos que se empezó a prender fuego", relató.

La turista aseguró que las llamas se propagaron rápidamente debido a que gran parte de las estructuras estaban construidas con techos de paja, mientras que el viento favoreció el avance del incendio. "Corrimos por nuestras vidas. Alcanzamos a sacar los pasaportes y las valijas", recordó.

Valentina también indicó que las autoridades les advirtieron que su habitación estaba ubicada en una "zona roja", ya que se encontraba cerca de un tanque de gas, lo que elevaba el riesgo ante una posible explosión.

Además, advirtió que muchos huéspedes no tuvieron tiempo de rescatar sus pertenencias. "Hay personas que perdieron todas sus cosas y sus documentos", señaló sobre la situación que atravesaron decenas de turistas.

La evacuación y el temor entre los argentinos

Otra turista cordobesa relató que estaba en el mar cuando observó una gran columna de humo sobre el hotel. Según contó, la evacuación comenzó de inmediato entre gritos y advertencias de que el fuego podía desencadenar una tragedia mayor. "La gente empezó a decir que nos fuéramos porque todo podía explotar", afirmó.

incendio-hotel-rd-1-e1781947609623
Turistas argentinos contaron el horror vivido en el incendio del hotel del Caribe.

Turistas argentinos contaron el horror vivido en el incendio del hotel del Caribe.

La mujer explicó que los huéspedes fueron reubicados lejos de la zona afectada, aunque muchos permanecían angustiados por la pérdida de sus documentos. "Casi todos los argentinos teníamos los pasaportes en las habitaciones y no sabemos cómo volver", expresó.

Ignacio, otro argentino hospedado en el complejo, recordó que estaba desayunando cuando comenzó la emergencia. Al principio, dijo, nadie entendía qué estaba ocurriendo hasta que observaron el humo elevándose desde uno de los sectores del hotel.

"Veinte minutos después el buffet no existía", aseguró el turista cordobés, reflejando la velocidad con la que avanzaron las llamas y destruyeron parte de las instalaciones del resort.

Familias que perdieron todo y dudas sobre el origen del incendio

Según Ignacio, una familia de Buenos Aires que habían conocido durante sus vacaciones perdió absolutamente todas sus pertenencias en el incendio, incluidos sus pasaportes y documentación personal.

Por el momento, no existe una explicación oficial sobre el origen del fuego. Entre los huéspedes circulan distintas versiones, desde la explosión de un vehículo en el estacionamiento hasta un posible cortocircuito, aunque ninguna de estas hipótesis fue confirmada por las autoridades ni por el hotel.

Temas
Seguí leyendo

EEUU e Irán firman una tregua: Israel reacomoda piezas y el acuerdo queda a prueba

Pese a la firma del memorando, se registraron ataques cruzados en el Líbano

Estados Unidos e Irán firman un acuerdo para frenar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz

Israel atacó otra vez y una advertencia de Irán encendió las alarmas regionales

Acuerdo entre Irán y Estados Unidos: las dudas que persisten en Medio Oriente

Estados Unidos e Irán pactaron el fin de la guerra en Medio Oriente y reabre el estrecho de Ormuz

"No la estropeemos": el inesperado mensaje de Trump a Israel por ataques en Líbano

Trump confirmó que este domingo se firmará el acuerdo para terminar la guerra en Medio Oriente

Lee además
Detienen a una banda en Maipú por amenazas e incendios contra un merendero comunitario

Querían desalojar a un merendero y fueron detenidos en Maipú
La tregua duró poco: Irán denuncia ataques, cierra Ormuz y paraliza las negociaciones

Irán cierra otra vez el estrecho de Ormuz y enciende las alarmas en los mercados internacionales
LO QUE SE LEE AHORA
La tregua duró poco: Irán denuncia ataques, cierra Ormuz y paraliza las negociaciones

Irán cierra otra vez el estrecho de Ormuz y enciende las alarmas en los mercados internacionales

Las Más Leídas

El Enargas aclaró quién está a cargo del control y administración del gasoducto del Sur. video

Para tener gas del nuevo gasoducto, Alvear deberá acordar con San Rafael y Ecogas

El hecho ocurrió en la intersección de las calles San Francisco Delgado y Pellegrini.

Una mujer bajó de su moto y murió segundos después en Tunuyán

Miles de familias ya organizan escapadas, actividades recreativas y días de descanso

Cuándo son las vacaciones de invierno en Mendoza y qué actividades realizar en familia

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 19 de junio EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 19 de junio

Cómo trabajará el comercio este sábado 20 de junio, feriado por el Día de la Bandera.

Así trabajará el comercio este sábado 20 de junio, feriado por el Día de la Bandera