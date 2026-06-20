Incendio en un hotel del Caribe: el dramático relato de argentinos que escaparon de las llamas.

El hotel Viva Wyndham Dominicus Beach , ubicado en Bayahíbe, República Dominicana , fue escenario de un impactante incendio que dejó al menos una persona fallecida y obligó a evacuar a más de 1.600 huéspedes . Las llamas afectaron una importante parte del complejo turístico.

Entre los evacuados había varios turistas argentinos , quienes relataron los dramáticos momentos vividos durante el incendio. Sus testimonios describen escenas de desesperación, corridas y pérdidas materiales en medio del caos generado por el fuego.

Valentina, una joven oriunda de General Baldissera , contó que presenció el inicio del incendio mientras se encontraba en una terraza del resort. Según explicó, el fuego habría comenzado en el hall del hotel durante tareas de mantenimiento en el techo. "Saltó una chispa y vimos que se empezó a prender fuego" , relató.

La turista aseguró que las llamas se propagaron rápidamente debido a que gran parte de las estructuras estaban construidas con techos de paja, mientras que el viento favoreció el avance del incendio. "Corrimos por nuestras vidas. Alcanzamos a sacar los pasaportes y las valijas", recordó.

Valentina también indicó que las autoridades les advirtieron que su habitación estaba ubicada en una "zona roja", ya que se encontraba cerca de un tanque de gas, lo que elevaba el riesgo ante una posible explosión.

Además, advirtió que muchos huéspedes no tuvieron tiempo de rescatar sus pertenencias. "Hay personas que perdieron todas sus cosas y sus documentos", señaló sobre la situación que atravesaron decenas de turistas.

La evacuación y el temor entre los argentinos

Otra turista cordobesa relató que estaba en el mar cuando observó una gran columna de humo sobre el hotel. Según contó, la evacuación comenzó de inmediato entre gritos y advertencias de que el fuego podía desencadenar una tragedia mayor. "La gente empezó a decir que nos fuéramos porque todo podía explotar", afirmó.

incendio-hotel-rd-1-e1781947609623 Turistas argentinos contaron el horror vivido en el incendio del hotel del Caribe.

La mujer explicó que los huéspedes fueron reubicados lejos de la zona afectada, aunque muchos permanecían angustiados por la pérdida de sus documentos. "Casi todos los argentinos teníamos los pasaportes en las habitaciones y no sabemos cómo volver", expresó.

Ignacio, otro argentino hospedado en el complejo, recordó que estaba desayunando cuando comenzó la emergencia. Al principio, dijo, nadie entendía qué estaba ocurriendo hasta que observaron el humo elevándose desde uno de los sectores del hotel.

"Veinte minutos después el buffet no existía", aseguró el turista cordobés, reflejando la velocidad con la que avanzaron las llamas y destruyeron parte de las instalaciones del resort.

Familias que perdieron todo y dudas sobre el origen del incendio

Según Ignacio, una familia de Buenos Aires que habían conocido durante sus vacaciones perdió absolutamente todas sus pertenencias en el incendio, incluidos sus pasaportes y documentación personal.

Por el momento, no existe una explicación oficial sobre el origen del fuego. Entre los huéspedes circulan distintas versiones, desde la explosión de un vehículo en el estacionamiento hasta un posible cortocircuito, aunque ninguna de estas hipótesis fue confirmada por las autoridades ni por el hotel.