Ceuta: la crisis migratoria agrava el conflicto entre España y Marruecos con más de 70 fallecidos

La frontera del horror: el drama de Ceuta deja decenas de muertos y una ciudad desbordada

La crisis migratoria en Ceuta volvió a colocar a España y Marruecos en el centro de la atención internacional. La entrada masiva de miles de personas dejó 72 fallecidos , retornos masivos y una creciente tensión política que reavivó el debate sobre el control de las fronteras europeas.

La avalancha comenzó entre el jueves y el viernes , cuando una multitud intentó ingresar a Ceuta , muchos de ellos rodeando a nado un espigón fronterizo que separa el territorio español de Marruecos. Al mismo tiempo, las autoridades españolas confirmaron que el flujo migratorio comenzó a revertirse. Según cálculos de las Fuerzas de Seguridad del Estado , unas 73.500 personas abandonaron la ciudad y regresaron a Marruecos , en muchos casos de manera voluntaria, aunque también influyeron el despliegue de efectivos militares, la falta de alimentos y agua y la certeza de que no serían regularizados.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez , aseguró que las autoridades buscan acelerar los procedimientos para devolver a los adultos que permanecen en la ciudad y no aceptan regresar voluntariamente. "Pretendemos acelerar los expedientes y ejecutar los retornos lo antes posible", afirmó.

La situación es diferente para los niños, niñas y adolescentes marroquíes que cruzaron solos o separados de sus familias durante la estampida. Aunque las primeras estimaciones hablan de entre 4.000 y 7.000 menores , todavía no existe un registro oficial definitivo.

La legislación española impide la devolución automática de los menores no acompañados. En consecuencia, el Estado debe asumir su tutela e incorporarlos al sistema de protección infantil. Sin embargo, el principal centro de acogida de Ceuta tiene capacidad para apenas 29 menores, una cifra ampliamente superada por la emergencia.

El procedimiento contempla que la Policía Nacional identifique a cada menor, registre sus datos personales, tome fotografías y huellas dactilares y garantice la asistencia de un intérprete cuando sea necesario. Paralelamente, los trabajadores sociales inician los trámites para obtener una autorización de residencia temporal mientras se analiza cada caso.

Foto: BBC

Las autoridades explicaron que una eventual reunificación familiar o el retorno a Marruecos solo puede realizarse tras un estudio individual que determine si esa decisión responde al interés superior del menor y ofrece condiciones suficientes de seguridad.

Operativo de seguridad y disturbios en las calles

Ante la magnitud de la crisis, el Gobierno de España reforzó la seguridad con efectivos adicionales de la Policía Nacional, la Guardia Civil y unidades militares para contener la situación en la frontera. Durante los días posteriores al ingreso masivo se registraron numerosos incidentes dentro de Ceuta. Hubo enfrentamientos entre migrantes y fuerzas de seguridad, altercados con vecinos, daños en propiedades privadas, vehículos incendiados y saqueos a comercios.

Las imágenes difundidas en redes sociales también mostraron a grupos de residentes organizándose para patrullar distintos sectores de la ciudad ante el temor por los episodios de violencia.

Las personas que entraron ilegalmente en Ceuta están siendo devueltos a Marruecos a una velocidad no conocida en Europa.



Este ataque a la soberanía territorial española está siendo resuelto por el gobierno de manera magistral.



No se comprende que estas imágenes no tengan la… pic.twitter.com/l0JX0Pz0lb — αnhgi (@Anhgi_) July 31, 2026

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó lo ocurrido como una "violación de la integridad territorial de España" y responsabilizó a las mafias que trafican con seres humanos por la crisis migratoria. Además, viajó personalmente a Ceuta para supervisar la respuesta estatal, aunque durante su visita también enfrentó protestas de vecinos que cuestionaron la gestión del Gobierno frente a la emergencia.

En Madrid, algunos sectores atribuyen el aumento de los intentos de ingreso irregular a recientes decisiones judiciales y políticas migratorias. Entre ellas mencionan una sentencia del Tribunal Supremo que limita las expulsiones inmediatas de quienes llegan por vía marítima y un amplio programa de regularización para inmigrantes en situación irregular, al que se inscribieron alrededor de 1,2 millones de personas.

Ceuta, un enclave estratégico en disputa

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla representan las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano. Su ubicación las convierte desde hace años en uno de los principales puntos de presión migratoria.

Además del desafío humanitario, ambos territorios mantienen una histórica disputa de soberanía. Mientras España sostiene que forman parte de su territorio nacional por razones históricas, Marruecos las considera vestigios del pasado colonial español y continúa reclamando su soberanía.

La tensión generada por esta nueva crisis también tuvo repercusiones regionales. Mientras Italia y Francia endurecieron sus controles fronterizos, Portugal optó por mantener abiertas sus fronteras, reflejando las diferencias de criterio dentro de Europa frente al fenómeno migratorio.

La crisis actual recuerda la vivida en mayo de 2021, cuando cerca de 10.000 migrantes ingresaron en pocos días a Ceuta y alrededor de 8.000 fueron devueltos rápidamente a Marruecos. Sin embargo, el saldo de víctimas fatales registrado en esta nueva oleada convierte al episodio en uno de los más dramáticos de los últimos años.