30 de julio de 2026
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Evo Morales

Fiscalía de Bolivia ordenó la captura de Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado

La medida se da en el marco de una investigación por los bloqueos de rutas que duraron semanas. También enfrenta otra causa por trata de personas.

Evo Morales buscará la presidencia de Bolivia en el 2025.

Evo Morales buscará la presidencia de Bolivia en el 2025.

La orden fue emitida por un fiscal de la unidad especializada en delitos de corrupción, tras una denuncia impulsada por sectores cívicos de Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno. La causa apunta a establecer responsabilidades por los 53 días de cortes que afectaron la circulación y el abastecimiento en distintas regiones.

De qué acusan a Evo Morales en Bolivia

El exmandatario es investigado por una serie de delitos, entre ellos:

  • Terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado
  • Atentado contra la seguridad de los medios de transporte
  • Asociación delictuosa
  • Instigación pública a delinquir
  • Atentado contra la seguridad de los servicios públicos
Ordenaron la detenci&oacute;n de Evo Morales en Bolivia.

Ordenaron la detención de Evo Morales en Bolivia.

La investigación también alcanza a otros dirigentes, como el titular de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y el líder campesino Vicente Salazar, este último con detención preventiva en otra causa vinculada a los mismos hechos.

Las protestas, que se desarrollaron entre mayo y junio, incluyeron cortes de rutas en distintos puntos del país para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

De acuerdo con los datos oficiales, los bloqueos provocaron:

  • Desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos
  • Al menos 16 muertos, en su mayoría por falta de atención sanitaria oportuna
  • Pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares

Ante esta situación, el Gobierno decretó el estado de excepción y desplegó fuerzas de seguridad para liberar las rutas y restablecer la circulación.

La respuesta de Evo Morales

Tras conocerse la orden de captura, Morales rechazó las acusaciones y aseguró que continuará con su postura política. “No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo”, expresó el exmandatario, quien sostiene que las movilizaciones no buscaban desestabilizar al Gobierno, sino reclamar respuestas a demandas sociales.

Actualmente, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, donde es resguardado por seguidores que impiden su detención.

Esta nueva orden de captura se suma a otra causa en su contra por presunta trata agravada de personas, vinculada a una supuesta relación con una menor de edad durante su mandato.

En ese expediente, la Justicia ya lo declaró en rebeldía por no presentarse a una audiencia, y las autoridades aseguran que esperan el momento adecuado para ejecutar su detención.

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