Fiscalía de Bolivia ordenó la captura de Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado

La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales en el marco de una investigación por los bloqueos de rutas que se extendieron durante semanas y provocaron graves consecuencias en el país. La medida judicial incluye acusaciones por terrorismo, alzamiento armado y otros delitos vinculados a la protesta social.
La orden fue emitida por un fiscal de la unidad especializada en delitos de corrupción, tras una denuncia impulsada por sectores cívicos de Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno. La causa apunta a establecer responsabilidades por los 53 días de cortes que afectaron la circulación y el abastecimiento en distintas regiones.
De qué acusan a Evo Morales en Bolivia
El exmandatario es investigado por una serie de delitos, entre ellos:
Terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado
Atentado contra la seguridad de los medios de transporte
Asociación delictuosa
Instigación pública a delinquir
Atentado contra la seguridad de los servicios públicos
Ordenaron la detención de Evo Morales en Bolivia.
La investigación también alcanza a otros dirigentes, como el titular de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y el líder campesino Vicente Salazar, este último con detención preventiva en otra causa vinculada a los mismos hechos.
Las protestas, que se desarrollaron entre mayo y junio, incluyeron cortes de rutas en distintos puntos del país para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
De acuerdo con los datos oficiales, los bloqueos provocaron:
Desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos
Al menos 16 muertos, en su mayoría por falta de atención sanitaria oportuna
Pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares
Ante esta situación, el Gobierno decretó el estado de excepción y desplegó fuerzas de seguridad para liberar las rutas y restablecer la circulación.
La respuesta de Evo Morales
Tras conocerse la orden de captura, Morales rechazó las acusaciones y aseguró que continuará con su postura política. “No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo”, expresó el exmandatario, quien sostiene que las movilizaciones no buscaban desestabilizar al Gobierno, sino reclamar respuestas a demandas sociales.
Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social,…
Actualmente, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, donde es resguardado por seguidores que impiden su detención.
Esta nueva orden de captura se suma a otra causa en su contra por presunta trata agravada de personas, vinculada a una supuesta relación con una menor de edad durante su mandato.
En ese expediente, la Justicia ya lo declaró en rebeldía por no presentarse a una audiencia, y las autoridades aseguran que esperan el momento adecuado para ejecutar su detención.
Saludo a la Central Continental de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación y expreso mi profundo agradecimiento por el Pronunciamiento en solidaridad con nuestro pueblo ante la persecución política y hostigamiento que comete el gobierno de Rodrigo Paz contra nuestros… pic.twitter.com/iT1rjp92HI