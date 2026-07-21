Chile bajo el agua: un fuerte temporal deja 10 fallecidos, desaparecidos y miles de evacuados

Las intensas lluvias que afectan a Chile desde mediados de mes dejan un escenario crítico en gran parte del país. El último balance oficial confirmó que el temporal ya provocó la muerte de 10 personas , cuatro desaparecidos , 17 heridos y más de 100.000 personas aisladas debido a la interrupción de caminos y el desborde de ríos.

En las últimas horas, el sistema frontal , que comenzó el 15 de julio en el sur del país, se desplazó hacia el norte y golpea con especial fuerza a las regiones de Coquimbo y Atacama . Las lluvias provocaron inundaciones, deslizamientos de barro y el corte de numerosas rutas, dejando a varias localidades completamente incomunicadas.

La directora nacional de Senapred , Alicia Cebrián , confirmó que el balance actualizado incluye 10 fallecidos , cuatro personas desaparecidas —dos en Coquimbo y dos en Atacama— y 17 lesionados . Además, precisó que la emergencia dejó 2.422 damnificados , 1.168 personas albergadas y alrededor de 2.200 viviendas destruidas o con daños estructurales . A esto, se suman 150.000 usuarios sin suministro eléctrico.

En el norte de #Chile llovió en 2 días lo que llueve en 4 años. Emergencia en Freirina: Activación de Quebrada Alarcón requiere evacuación inmediata. ALERTA: Situación crítica en Freirina. Nos encontramos registrando la compleja situación que afecta a nuestra comuna… pic.twitter.com/eXnzEIwk74

Senapred informó además que se realizaron rescates aeromédicos en la localidad de Alto del Carmen, en Atacama, para asistir a personas que permanecían aisladas. Las labores de evacuación también se intensificaron por el aumento del caudal de los ríos y el riesgo de remociones en masa.

Central Rapel en su máximo esplendor. Así quedó después de las lluvias de los últimos días en la Zona Central de #Chile

#Temporal #Rapel pic.twitter.com/Gvvga4PGyP — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) July 21, 2026

Durante la tarde del lunes, las autoridades emitieron además cuatro nuevas alertas SAE para comunas de la región de Valparaíso, debido a la crecida del río Aconcagua. Cebrián pidió a los habitantes cercanos al curso de agua mantenerse informados y seguir las instrucciones oficiales mientras evoluciona la situación.

Barro, rescates en helicóptero y pueblos aislados: el dramático escenario en Coquimbo

En Coquimbo, el impacto del temporal obligó al Ejército a utilizar tractores para rescatar personas atrapadas por las inundaciones y helicópteros para evacuar a familias que permanecían sobre los techos de sus viviendas. Las imágenes difundidas por medios locales mostraron barrios cubiertos de barro y calles completamente anegadas.

El gobernador de esa ciudad, Cristóbal Juliá, describió un panorama devastador: "Hay barrios llenos de barro, de agua, inundados, personas que han perdido sus casas, sus enseres, gente que está con mucha angustia". Además, recordó que la última vez que la región enfrentó lluvias intensas fue en 1997, aunque aseguró que "nunca" habían vivido un fenómeno de esta magnitud. "Esta vez superó con creces lo que pasó en ese entonces", afirmó.

Por su parte, el presidente José Antonio Kast decretó el estado de catástrofe, una medida que habilita el despliegue de efectivos militares, facilita la movilización de recursos de emergencia y permite restringir el tránsito en sectores de riesgo para proteger a la población.

Chile declara catástrofe por fuerte temporal



El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró este lunes el "estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública" en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco (Atacama) por un lapso de 30 días pic.twitter.com/XRMXaJdqec — RT en Español (@ActualidadRT) July 20, 2026

Desde el gobierno calificaron el episodio como un evento climático excepcional. El viceministro del Interior, Máximo Pavez, explicó que "lo que llueve generalmente en un mes llovió en una hora", por lo que definió las precipitaciones como "anormales y extremas". En la misma línea, Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, sostuvo que el país no enfrentaba un temporal tan extenso y con tanta intensidad desde hace aproximadamente dos décadas.

La emergencia también impactó en los servicios básicos. Unos 150.000 usuarios permanecen sin electricidad y, en varias comunas de Coquimbo, las inundaciones y los cortes de energía interrumpieron el suministro de agua potable.

A las complicaciones en tierra se sumaron las fuertes marejadas y ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora, que llevaron a restringir de manera preventiva las operaciones en decenas de puertos a lo largo del país durante los últimos días. El panorama mantiene en alerta a las autoridades chilenas, que continúan con las tareas de rescate y monitorean la evolución del sistema frontal.