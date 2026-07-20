Qué decidió el Gobierno de Mendoza sobre el feriado nacional para el martes 21 de julio

La incertidumbre generada en torno a un posible feriado nacional por los festejos de la Selección Argentina también tuvo impacto en Mendoza , donde este lunes se siguió de cerca la definición del Gobierno nacional.

Con el correr de las horas, la idea del asueto comenzó a diluirse en Casa Rosada, en línea con la postura del plantel, que tras la derrota en la final del Mundial 2026 no mostró intención de encabezar celebraciones masivas .

Luego de que los jugadores y el cuerpo técnico de La Scaloneta manifestaran que no estaban de ánimo para festejos, la posibilidad de declarar feriado quedó descartada por parte del Ejecutivo nacional.

La propuesta inicial del presidente Javier Milei había quedado atada a una eventual celebración popular, pero sin convocatoria ni acto masivo, la medida perdió sentido .

FESTEJO MUNDIAL

Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026

En ese marco, el recibimiento a la delegación se limitará a un acto protocolar en el aeropuerto de Ezeiza, sin presencia política ni movilización de hinchas.

Qué se definió en Mendoza respecto al feriado por los festejos de la Selección

Mientras aún no había confirmaciones oficiales, el Gobierno de Mendoza ya había fijado una postura clara para este lunes. El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, ratificó el normal funcionamiento de la actividad en la provincia, tanto en la administración pública como en el sector privado.

“Todavía no tenemos novedades. Ayer (por el domingo) vimos el tweet del presidente que dijo que cuando los jugadores y el equipo decidan venir a festejar él estaba dispuesto a declarar feriado nacional”, señaló el funcionario en horas de la mañana.

Natalio Mema confirmó que la actividad en Mendoza se desarrollará normalmente en lo que queda de la jornada del lunes y el martes. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Aunque dejó abierta la puerta en el caso de que el escenario cambiara con el transcurrir de las horas. “No necesitamos adherir al feriado; es nacional, por lo tanto incluye a todas las provincias”, explicó, al referirse a un eventual decreto de feriado.

En ese sentido, desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la actividad se mantendría normal salvo que el Gobierno nacional dispusiera formalmente el asueto.

Finalmente, con la confirmación de que no habrá festejos ni feriado nacional, en Mendoza se sostiene el esquema previsto desde el inicio. De esta manera, el martes 21 de julio será una jornada normal en toda la provincia, tanto en el sector público como privado.