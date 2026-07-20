20 de julio de 2026
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Feriado

Qué decidió el Gobierno de Mendoza sobre el feriado nacional para el martes 21 de julio

La expectativa por un posible asueto generó dudas en la provincia. Qué postura adoptó el Ejecutivo local ante los cambios en la decisión nacional.

¿Habrá clasesy actividad normal el martes en Mendoza?

¿Habrá clasesy actividad normal el martes en Mendoza?

Foto: Cristian Lozano

Sin festejo, ¿sin feriado?

Luego de que los jugadores y el cuerpo técnico de La Scaloneta manifestaran que no estaban de ánimo para festejos, la posibilidad de declarar feriado quedó descartada por parte del Ejecutivo nacional.

La propuesta inicial del presidente Javier Milei había quedado atada a una eventual celebración popular, pero sin convocatoria ni acto masivo, la medida perdió sentido.

En ese marco, el recibimiento a la delegación se limitará a un acto protocolar en el aeropuerto de Ezeiza, sin presencia política ni movilización de hinchas.

Qué se definió en Mendoza respecto al feriado por los festejos de la Selección

Mientras aún no había confirmaciones oficiales, el Gobierno de Mendoza ya había fijado una postura clara para este lunes. El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, ratificó el normal funcionamiento de la actividad en la provincia, tanto en la administración pública como en el sector privado.

Todavía no tenemos novedades. Ayer (por el domingo) vimos el tweet del presidente que dijo que cuando los jugadores y el equipo decidan venir a festejar él estaba dispuesto a declarar feriado nacional”, señaló el funcionario en horas de la mañana.

Natalio Mema confirm&oacute; que la actividad en Mendoza se desarrollar&aacute; normalmente en lo que queda de la jornada del lunes y el martes.

Natalio Mema confirmó que la actividad en Mendoza se desarrollará normalmente en lo que queda de la jornada del lunes y el martes.

Aunque dejó abierta la puerta en el caso de que el escenario cambiara con el transcurrir de las horas. “No necesitamos adherir al feriado; es nacional, por lo tanto incluye a todas las provincias”, explicó, al referirse a un eventual decreto de feriado.

En ese sentido, desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la actividad se mantendría normal salvo que el Gobierno nacional dispusiera formalmente el asueto.

Finalmente, con la confirmación de que no habrá festejos ni feriado nacional, en Mendoza se sostiene el esquema previsto desde el inicio. De esta manera, el martes 21 de julio será una jornada normal en toda la provincia, tanto en el sector público como privado.

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