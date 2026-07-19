Aumentan las dietas de los senadores desde agosto: cómo quedó el nuevo salario

Un nuevo incremento salarial elevará los ingresos de los integrantes del Senado de la Nación hasta casi $12 millones brutos por mes. La suba, vinculada a la ley de enganche y al reciente acuerdo paritario del Congreso, amplía la diferencia con los diputados. ¿Cómo quedan los montos?

Los senadores nacionales percibirán desde agosto una nueva actualización en sus dietas que elevará sus ingresos a $11.877.000 brutos mensuales , como consecuencia del último tramo de la paritaria del Congreso acordada entre la vicepresidenta Victoria Villarruel , el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y los gremios legislativos.

El aumento salarial responde a un acuerdo paritario de carácter acumulativo que suma un 6,7% , porcentaje que se añade al 12,5% otorgado durante el primer cuatrimestre del año. La actualización impacta de manera automática en las dietas de los senadores debido a la denominada ley de enganche , aprobada en abril, que vincula sus haberes al valor del módulo legislativo.

2,4% retroactivo a junio.

2,2% correspondiente a julio.

1,9% para agosto.

Cómo está compuesto el salario de un senador nacional

El nuevo salario de los senadores estará compuesto por 2.500 módulos de dieta, 1.000 módulos en concepto de gastos de representación y 500 módulos por desarraigo. Según cálculos internos del Senado de la Nación, el haber bruto alcanzará los $11.877.000, antes de los descuentos correspondientes a obra social, aportes jubilatorios e Impuesto a las Ganancias.

Con esta actualización, los legisladores de la Cámara alta acumularán una mejora cercana a $1,2 millones entre enero y agosto. De acuerdo con los datos del INDEC, la inflación del primer semestre fue del 16,8%, mientras que un informe del Ministerio de Trabajo, citado por Ámbito, señala que apenas ocho gremios consiguieron aumentos salariales por encima del índice de precios durante ese período.

La situación contrasta con la de los diputados nacionales, quienes no están alcanzados por la ley de enganche. Actualmente perciben un salario bruto de $6.072.000, con un ingreso neto cercano a $4,3 millones. La paritaria del Congreso también contempla mejoras para el personal legislativo: la categoría 1 pasará de $2.352.866 en mayo a $2.509.123 en agosto, mientras que la categoría 6, la más numerosa, aumentará de $1.119.351 a $1.193.538.