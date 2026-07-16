Videos: las críticas de Milei a la oposición por la ley de propiedad privada y el tenso cruce con un participante del público

En ese contexto, el mandatario sostuvo que “aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad son los enemigos del progreso” y los responsabilizó por la situación económica del país.
El Presidente @JMilei explica que sin propiedad privada no hay precios, sin precios no hay cálculo económico y toda economía queda condenada a fracasar, como demostró Von Mises con el socialismo y reivindica a la Bolsa como el motor que canaliza ahorro e inversión. pic.twitter.com/6C11NaFfIX
Las críticas de Javier Milei a la oposición por la postergación de la ley de propiedad privada
Durante su exposición en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Comercio, Milei defendió la iniciativa oficial y cuestionó la falta de respaldo en el Congreso, lo que obligó a pasar nuevamente el debate a cuarto intermedio.
El Presidente vinculó el respeto a la propiedad privada con el funcionamiento de la economía y afirmó que “si se violenta ese derecho, no hay incentivos para ahorrar ni invertir”.
En ese sentido, insistió en que la aprobación de la ley es clave para el crecimiento económico y apuntó directamente contra quienes no acompañan el proyecto. “Son los responsables de la decadencia argentina, son los que nos hundieron”, lanzó.
Además, remarcó que “respetar la propiedad es lo que va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente”, en línea con el eje central de su política económica.
El tenso cruce de Javier Milei con un asistente a su disertación
El discurso no estuvo exento de tensión. Mientras el mandatario hablaba sobre el impacto del populismo en la economía, un asistente lo interrumpió en reiteradas ocasiones, lo que derivó en un fuerte intercambio.
Ante los cuestionamientos desde el público, Milei respondió: “No, ahora no. Nosotros hicimos el ajuste que los malditos populistas dejaron”, y redobló la apuesta cuando el hombre volvió a increparlo.
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El momento más álgido llegó cuando el Presidente lanzó: “Si no te gusta, andate a Cuba”, lo que generó aplausos entre los presentes.
Lejos de descomprimir la situación, el cruce continuó y Milei volvió a responder con dureza: “Si te gusta hablar, alquilate un lugar”, y reiteró sus críticas contra el kirchnerismo.
El discurso de Javier Milei en la Bolsa de Comercio
Tras el episodio, el jefe de Estado mantuvo un tono confrontativo y profundizó sus cuestionamientos al modelo económico de gestiones anteriores.
En ese marco, aseguró que “durante casi 100 años se ha vulnerado sistemáticamente la propiedad privada en la Argentina” y volvió a apuntar contra lo que definió como “populismo”.
También defendió el rumbo de su gestión y planteó que “se están sentando las bases para un largo período de crecimiento”, incluso proyectando una continuidad de su espacio político.