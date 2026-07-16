ATE cerró paritarias en Mendoza y así serán los aumentos en Administración Central y Salud

La Administración Central y el Régimen 15 de Salud avaló el aumento salarial.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aceptó la última propuesta salarial del Gobierno de Mendoza en paritarias , y cerró los aumentos para los sectores Salud (Régimen 15) y Administración Central (Régimen 05) , que regirán para el segundo semestre de 2026.

La oferta del Ejecutivo fue plebiscitada entre los afiliados de la central obrera que conduce Roberto Macho y el 66% de los trabajadores la avaló . De este modo, ya son cuatro los sectores estatales que aceptaron el ofrecimiento del oficialismo .

Como ocurrió con los otros gremios que ya firmaron, la propuesta contempla un incremento del 11% , dividido en dos tramos: 7% en agosto y 4% en noviembre , no acumulativo y calculado sobre los salarios de junio de 2026, con cuestiones adicionales específicas de cada sector.

En el caso del personal del Régimen 15, el acuerdo incluye el mencionado aumento del 11% sobre el básico , pero agrega una suma adicional.

Se trata de un bono no remunerativo y no bonificable, que se pagará en tres cuotas (julio, septiembre y octubre) y cuyos montos varían según el salario de cada agente. El esquema es el siguiente (cabe aclarar que en el cálculo del salario bruto se excluye lo percibido en concepto de Asignaciones Familiares, ajustes extraordinarios y el Ítem 1606 "Guardia Hospitalaria"):

Como se advierte en el caudro, los valores del bono van desde $360.000 hasta $150.000, de acuerdo a la escala salarial, y "buscan compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo", afirmó Macho.

Además, se estableció una modificación en el cálculo del adicional "Mayor Horario" para el personal de Rayos X, cuya nueva fórmula ahora es [(Básico/25) * 2,4* 15]. Ello implica, claro está, una mejora en ese ítem específico.

Cómo serán los aumentos salariales en la Administración Central

Para los trabajadores de la Administración Central (Régimen 05), el acuerdo también fija un incremento del 11% en dos cuotas, con la diferencia que, además del básico, se aplicará a un adicional salarial que compone buena parte de los haberes del sector.

Tal lo convenido, el aumento del 11% impacta entonces sobre la Asignación de Clase y el adicional general (ítem 077), manteniendo el esquema de subas en agosto y noviembre.

El entendimiento también incluye modificaciones en adicionales específicos para sectores como Iscamen, con cambios en porcentajes vinculados a tareas como desinsectación, control de barreras y fallo de caja. El detalle para el personal de ese organismo es el siguiente:

Eliminar Adicional Paritaria Gral 09, Dec. 773, 770 -ítem 3150. Modificar el porcentaje Adicional Desinsectación - Item 2632, el que será del 60% a partir mes de agosto de 2026. Solo se modifica el porcentaje del adicional, sin modificar la base de cálculo, naturaleza ni el carácter que posee. Modificar el porcentaje Adicional Mosca - ítem 3449, el que será del 90% a partir del mes de agosto de 2026. Solo se modifica el porcentaje del adicional, sin modificar la base de cálculo, naturaleza ni el carácter que posee. Modificar el porcentaje Adicional Fallo de Caja - ítem 1804, el que será del 40% a partir del mes de agosto de 2026. Sólo se modifica el porcentaje del adicional sin modificar la base de cálculo, naturaleza ni el carácter que posee. Modificar el Adicional Barrera Control Integral - ítem 2949, el que a partir del mes de septiembre de 2026 será equivalente al 90% del Básico de la Clase 13— Régimen Ley 5126. Tendrá carácter remunerativo no bonificable. Solo será bonificable para el cálculo del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).

Roberto Macho y Adriana Iranzo, secretario general y adjunta de ATE, respectivamente. Foto: Yemel Fil

Pese al aceptamiento, desde ATE consideran que "no se cubre el costo de la Canasta Básica"

La propuesta fue avalada por el 66% de los afiliados, aunque desde la comisión ejecutiva de ATE la consideraron insuficiente, porque no alcanza para cubrir la canasta básica.

El secretario general del gremio, Roberto Macho, reconoció que el acuerdo se avaló por decisión de las bases, pero planteó reparos. “Si fuera por el sindicato, no aceptaríamos porque no alcanza para cubrir la canasta alimentaria, pero se respeta la institucionalidad de ATE”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la decisión de los afiliados responde más a una necesidad alimentaria del personal estatal más que a una recomposición salarial integral. El dirigente sindical afirmó que una propuesta ideal debería llevar los salarios a por lo menos $1.900.000 de bolsillo.

Además, Macho anticipó que en octubre se retomarán las negociaciones con el Gobierno en una mesa técnica, donde se discutirán reclamos pendientes como pases a planta, condiciones laborales y recomposición salarial.

Cuatro gremios ya cerraron paritarias en Mendoza

Con la aceptación de ATE, el Gobierno provincial logró avanzar en la negociación salarial con distintos sectores estatales.

Docentes (SUTE), trabajadores viales, funcionarios judiciales y ahora ATE ya acordaron aumentos para el segundo semestre, todos bajo un esquema similar.

En las próximas horas se conocerá también la respuesta de los trabajadores de la Salud del Régimen 27 (profesionales), nucleados en Ampros, que podrían sumarse a ese grupo.