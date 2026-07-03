Paritarias: ya son tres los sindicatos que acordaron aumentos con el Gobierno Prensa Gobierno de Mendoza

Agregar Sitio Andino en

Por Sitio Andino Política







Ya son tres los sindicatos que acordaron subas salariales con el gobierno provincial en las paritarias para el segundo semestre del año. Este viernes fue el turno del gremio que representa a los funcionarios judiciales.

La propuesta aceptada por el sindicato consiste en un aumento salarial de 7% para agosto y 4% para noviembre, no acumulativo y calculado sobre el básico de junio 2026.

Paritarias 2026: Funcionarios Judiciales aceptó la propuesta salarial y son 3 los sectores que acordaron con el Gobierno.



La Provincia alcanzó un nuevo acuerdo paritario con los representantes gremiales de Funcionarios Judiciales.



Más info: https://t.co/AruGuQJXPZ pic.twitter.com/KJqhQqMwGj — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) July 3, 2026 Qué sindicatos ya acordaron las subas de salarios Además, del gremio que representa a los funcionarios judiciales, los otros que ya aceptaron la propuesta salarial del gobierno provinciales fueron el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y el de Trabajadores Viales (Sitravi).

El próximo lunes, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) se reunirá con las autoridades provinciales para reanudar las negociaciones. "La nueva propuesta de aumento salarial ofrecida por el Gobierno incluye: un aumento a la asignación de clase en base al mes de junio 2026, no acumulativo, del 7% en agosto, 2% en octubre y 2% en diciembre", detallaron desde el sindicato.

A su vez, aclararon que: "Se mantuvo un intenso debate, luego del cual, los miembros paritarios del Ejecutivo se comprometieron a trabajar en mesas técnicas con el objetivo de incorporar mejoras en alguno de los ítems del bono de sueldo y a evaluar los tiempos de incorporación de los porcentajes de aumento al básico". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AMProS Mendoza (@ampros.mza)