3 de julio de 2026
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Paritarias: ya son tres los sindicatos que acordaron aumentos con el Gobierno

Otro gremio aceptó el incremento ofrecido por el Ejecutivo y se convirtió en el tercero en llegar a un acuerdo para el segundo semestre de 2026.

Paritarias: ya son tres los sindicatos que acordaron aumentos con el Gobierno

Paritarias: ya son tres los sindicatos que acordaron aumentos con el Gobierno

Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

Ya son tres los sindicatos que acordaron subas salariales con el gobierno provincial en las paritarias para el segundo semestre del año. Este viernes fue el turno del gremio que representa a los funcionarios judiciales.

La propuesta aceptada por el sindicato consiste en un aumento salarial de 7% para agosto y 4% para noviembre, no acumulativo y calculado sobre el básico de junio 2026.

Qué sindicatos ya acordaron las subas de salarios

Además, del gremio que representa a los funcionarios judiciales, los otros que ya aceptaron la propuesta salarial del gobierno provinciales fueron el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y el de Trabajadores Viales (Sitravi).

El próximo lunes, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) se reunirá con las autoridades provinciales para reanudar las negociaciones. "La nueva propuesta de aumento salarial ofrecida por el Gobierno incluye: un aumento a la asignación de clase en base al mes de junio 2026, no acumulativo, del 7% en agosto, 2% en octubre y 2% en diciembre", detallaron desde el sindicato.

A su vez, aclararon que: "Se mantuvo un intenso debate, luego del cual, los miembros paritarios del Ejecutivo se comprometieron a trabajar en mesas técnicas con el objetivo de incorporar mejoras en alguno de los ítems del bono de sueldo y a evaluar los tiempos de incorporación de los porcentajes de aumento al básico".

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