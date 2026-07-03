3 de julio de 2026
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Tarifa eléctrica

La tarifa eléctrica podría volver a aumentar en la provincia de Mendoza, tras la audiencia pública

El EPRE presentó su estudio de costos con un ajuste en el Valor Agregado de Distribución (VAD) para cada distribuirá. Cómo impactaría en la tarifa eléctrica.

La tarifa eléctrica podría volver a aumentar en la provincia de Mendoza, tras la audiencia pública.

La tarifa eléctrica podría volver a aumentar en la provincia de Mendoza, tras la audiencia pública.

 Por Florencia Martinez del Rio

Este viernes se realizó la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) para analizar un nuevo aumento en la tarifa eléctrica que pagan los usuarios de Mendoza. Específicamente, está en estudio una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes de jurisdicción provincial.

La convocatoria fue realizada semanas atrás para evaluar ajustes en el esquema de revisiones trimestrales previstos durante el año, con el objetivo de "mantener el equilibrio económico del servicio" de distribución eléctrica y garantizar una tarifa considerada "justa, razonable y homogénea" en toda la provincia.

En la audiencia esta mañana, -que no es vinculante- el EPRE determinó el Nivel de Adecuación de VAD Propio para cada distribuidora, a partir del estudio de la estructura de costos eficientes determinados en la última Revisión Tarifaria Ordinaria (2023/2028) y la proyección de índices para el trimestre mayo-julio, intra-periodo tarifario.

Cuánto podría aumentar la tarifa eléctrica en Mendoza

Como resultado, el ente proyectó una adecuación de la tarifa promedio a usuario final del 3,9% para todos los usuarios, la que será revisada en función de los índices reales publicados por el INDEC a fines de julio 2026. Esta actualización en las boletas entraría en vigencia a partir de los consumos registrados desde el 1 de agosto, siempre y cuando se active el umbral del +7% de la variación trimestral de IPC real.

En particular, para los usuarios residenciales la variación proyectada es:

  • T1R1 (consumos hasta 299 kWh bim): 2,8%.
  • T1R2 (consumos desde 300 a 599 kWh bim): 2,9%.
  • T1 R3 (consumos igual o mayores a 600 kWh bim): 3,2%.

Para el resto de las categorías tarifarias, el promedio proyectado será del orden del 3,9%, informó el EPRE.

Actualizaron los valores de la tarifa eléctrica en Mendoza

Este viernes, además, el Ente Provincial Regulador Eléctrico actualizó la tarifa eléctrica en Mendoza, luego de la suba dispuesta por el Gobierno nacional en los valores a la energía para los consumos registrados a partir del 1 de julio. El aumento promedio en las boletas de la luz será del 4,5%, con subas de hasta $11.000 mensuales.

Se trata de un ajuste realizado por la Secretaría de Energía de la Nación, en base a los nuevos Precios de Referencia de la Potencia, el Precio Estabilizado de la Energía y los Servicios Adicionales del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Se mantendrán los beneficios para usuarios subsidiados.

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