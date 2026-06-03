3 de junio de 2026
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Luz: convocan a una audiencia pública para analizar un aumento en la tarifa eléctrica

El EPRE convocó a una audiencia pública para analizar un ajuste en la tarifa de la luz en Mendoza. La convocatoria fue oficializada en el Boletín Oficial.

Luz: convocan a una audiencia pública para analizar un aumento en la tarifa eléctrica.

Luz: convocan a una audiencia pública para analizar un aumento en la tarifa eléctrica.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) convocó a una audiencia pública para analizar un aumento en la tarifa de la luz que pagan los usuarios de la provincia de Mendoza. Específicamente, se estudiará una nueva actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes que integran la boleta.

La audiencia se fijó para el 3 de julio, a las 9.30, y tendrá modalidad mixta, permitiendo la participación tanto presencial como virtual de ciudadanos, organizaciones y representantes de empresas interesadas. Se realizará en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y también se podrá acceder a través de la plataforma Zoom.

La convocatoria fue oficializada mediante la resolución 118, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Allí, el organismo explicó que el esquema prevé revisiones trimestrales en los meses de agosto, noviembre, febrero y mayo, con el objetivo de mantener el equilibrio económico del servicio de distribución eléctrica y garantizar una tarifa considerada "justa, razonable y homogénea" en toda la provincia.

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Imagen realizada con IA.

Imagen realizada con IA.

Desde el ente regulador señalaron que la actualización surge del análisis de la estructura de costos de las distribuidoras y de la evolución de distintos indicadores de precios considerados en la última Revisión Tarifaria Ordinaria.

Si bien la audiencia no tiene carácter vinculante, constituye una instancia obligatoria de participación ciudadana previa a la aplicación de modificaciones tarifarias, que finalmente estarán en manos del Gobernador.

Cómo participar de la audiencia pública por la tarifa eléctrica

Los interesados podrán inscribirse hasta el 30 de junio, a las 14, mediante la página del EPRE o de forma presencial en la sede del organismo. La documentación vinculada al proceso ya se encuentra disponible para consulta pública tanto en las oficinas del ente regulador como en su sitio web.

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