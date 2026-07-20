A 32 años del atentado a la AMIA, Mendoza homenajeó a las víctimas y renovó el pedido de Justicia.

A 32 años del atentado a la AMIA , en la provincia se realizó un acto para recordar a las víctimas y reclamar Justicia . Fue en la Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de la DAIA filial Mendoza , Roberto Lask .

Este lunes, tuvo lugar el homenaje a las 85 víctimas fatales del ataque terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994 , sobre la calle Pasteur al 633, en el barrio porteño de Once. En la ceremonia, además de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas , participó la Sociedad Israelita de Beneficencia .

También asistió al acto la vicegobernadora Hebe Casado, integrantes del gabinete provincial, representantes de la comunidad judía , autoridades de instituciones intermedias y demás invitados.

Roberto Lask y el rabino Martín Schmit reafirmaron la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas, fortalecer la unidad en el reclamo contra la impunidad y renovar el pedido de justicia .

A 32 años del atentado a la AMIA, Mendoza renovó su compromiso con la memoria y el reclamo de justicia. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

"Una sociedad que renuncia a buscar la verdad y la justicia termina perdiendo mucho más que un juicio: pierde su memoria, sus valores y termina perdiéndose a sí misma”, afirmó el presidente de la DAIA en Mendoza. "Mendoza eligió recordar, seguir reclamando justicia por las 85 víctimas y construir un futuro donde las diferencias se resuelvan con convivencia y donde la memoria siga siendo la mejor herramienta para construir la paz", agregó.

Schmit, por su parte, compartió una reflexión centrada en el sentido del recuerdo dentro de la tradición judía. Explicó que las oraciones por quienes ya no están no mencionan ni una sola vez la palabra muerte porque "se trata de palabras de vida que buscan honrar a las víctimas a través de la memoria, las acciones y el compromiso cotidiano".

Acto en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA de 1994. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

En el mismo sentido, invitó a comprender que "la paz la construimos cada uno en nuestro lugar, y no con palabras, sino con acciones, alentando a que cada persona contribuya desde su ámbito a fortalecer la convivencia y la paz social".

Día de la Memoria Activa en la provincia de Mendoza

Cada año, el Día de la Memoria Activa convoca a renovar el compromiso de la sociedad con la búsqueda de justicia y a rechazar toda forma de violencia, discriminación y terrorismo. En su discurso, Cornejo dijo que “el atentado a la AMIA constituye uno de los atentados más dolorosos de la historia argentina” y que “el terrorismo busca sembrar miedo y dividir a las sociedades, por lo que la respuesta debe ser la defensa de la libertad, la democracia, la convivencia y el respeto por la vida”.

Asimismo, destacó: "La impunidad no puede convertirse en una costumbre", y añadió que el Estado y la sociedad tienen la obligación de mantener viva la memoria y continuar exigiendo que los responsables rindan cuentas ante la Justicia.